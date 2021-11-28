3 نسخ من بندقية كلاشنيكوف الروسية تشارك في "إيديكس 2021"

وتعد البنادق الهجومية الروسية من أخطر البنادق الهجومية في العالم، وأكثرها انتشارًا بفضل كفاءتها العالية وتاريخها الطويل في الحروب في مختلف أنحاء العالم.ورغم أن أكثر من 100 جيش يستخدم البندقية الأسطورية كلاشنيكوف "إيه كيه 47"، إلا أن روسيا تواصل إنتاج نسخ متطورة من هذه البندقية، ومن المقرر أن تعرض 3 منها في معرض "إيديكس 2021"، الذي ينطلق الاثنين المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة.بندقية "إيه كيه - 15"هي بندقية هجومية تتميز بالمرونة والدقة، إضافة إلى قوة الآداء.يصل المدى المؤثر للبندقية إلى 800 متر وتمتلك مخزن طلقات سعة 30 طلقة.بندقية "إيه كيه - 19"هي بندقية هجومية روسية تعد أحدث نسخة من بنادق كلاشنيكوف، التي تستخدم ذات الطلقات التي تستخدمها البنادق الآلية الخاصة بحلف شمال الأطلسي "الناتو".وزن البندقية دون مخزن الذخيرة 3.6 كلغم، ومجهزة بمخزن طلقات سعة 30 طلقة، ويصل المدى المؤثر لها إلى 800 متر.بندقية "إيه كيه - 308"بندقية هجومية روسية مصممة بطريقة تجعلها أكثر استقرارا أثناء الإطلاق بصورة تنعكس إيجابا على دقة التصويب.يصل وزن البندقية فارغة دون مخزن الطلقات إلى 4.3 كلغم، وتمتلك مخزن طلقات سعة 20 طلقة ويصل مداها المؤثر إلى 800 متر.
ورغم أن أكثر من 100 جيش يستخدم البندقية الأسطورية كلاشنيكوف "إيه كيه 47"، إلا أن روسيا تواصل إنتاج نسخ متطورة من هذه البندقية، ومن المقرر أن تعرض 3 منها في معرض "إيديكس 2021"، الذي ينطلق الاثنين المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة.
بندقية "إيه كيه - 15"
هي بندقية هجومية تتميز بالمرونة والدقة، إضافة إلى قوة الآداء.
تستخدم البندقية طلقات عيار (39 * 7.62 ملم) ويصل وزنها فارغة من دون مخزن الذخيرة إلى 3.5 كيلوغرام.
يصل المدى المؤثر للبندقية إلى 800 متر وتمتلك مخزن طلقات سعة 30 طلقة.
بندقية "إيه كيه - 19"
هي بندقية هجومية روسية تعد أحدث نسخة من بنادق كلاشنيكوف، التي تستخدم ذات الطلقات التي تستخدمها البنادق الآلية الخاصة بحلف شمال الأطلسي "الناتو".