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https://arabic.sputniknews.com/20211128/3-نسخ-من-بندقية-كلاشنيكوف-الروسية-تشارك-في-إيديكس-2021-1053348735.html
3 نسخ من بندقية كلاشنيكوف الروسية تشارك في "إيديكس 2021"
3 نسخ من بندقية كلاشنيكوف الروسية تشارك في "إيديكس 2021"
تشارك روسيا بمجموعة متنوعة من الأسلحة، بينها الخفيفة، في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي يقام في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 2 ديسمبر/... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T09:59+0000
2021-11-28T09:59+0000
كلاشنيكوف
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وتعد البنادق الهجومية الروسية من أخطر البنادق الهجومية في العالم، وأكثرها انتشارًا بفضل كفاءتها العالية وتاريخها الطويل في الحروب في مختلف أنحاء العالم.ورغم أن أكثر من 100 جيش يستخدم البندقية الأسطورية كلاشنيكوف "إيه كيه 47"، إلا أن روسيا تواصل إنتاج نسخ متطورة من هذه البندقية، ومن المقرر أن تعرض 3 منها في معرض "إيديكس 2021"، الذي ينطلق الاثنين المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة.بندقية "إيه كيه - 15"هي بندقية هجومية تتميز بالمرونة والدقة، إضافة إلى قوة الآداء.يصل المدى المؤثر للبندقية إلى 800 متر وتمتلك مخزن طلقات سعة 30 طلقة.بندقية "إيه كيه - 19"هي بندقية هجومية روسية تعد أحدث نسخة من بنادق كلاشنيكوف، التي تستخدم ذات الطلقات التي تستخدمها البنادق الآلية الخاصة بحلف شمال الأطلسي "الناتو".وزن البندقية دون مخزن الذخيرة 3.6 كلغم، ومجهزة بمخزن طلقات سعة 30 طلقة، ويصل المدى المؤثر لها إلى 800 متر.بندقية "إيه كيه - 308"بندقية هجومية روسية مصممة بطريقة تجعلها أكثر استقرارا أثناء الإطلاق بصورة تنعكس إيجابا على دقة التصويب.يصل وزن البندقية فارغة دون مخزن الطلقات إلى 4.3 كلغم، وتمتلك مخزن طلقات سعة 20 طلقة ويصل مداها المؤثر إلى 800 متر.
https://arabic.sputniknews.com/20210217/معلومات-عن-بندقية-إيه-كيه---19-الروسية-الجديدة-1048137219.html
https://arabic.sputniknews.com/20200102/كلاشينكوف-إيه-كيه-47-بندقية-الـ100-جيش-1043941461.html
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كلاشنيكوف

3 نسخ من بندقية كلاشنيكوف الروسية تشارك في "إيديكس 2021"

09:59 GMT 28.11.2021
© Photo / Kalashnikov Mediaأيه كيه 12، أيه كيه 15
أيه كيه 12، أيه كيه 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© Photo / Kalashnikov Media
تابعنا عبر
تشارك روسيا بمجموعة متنوعة من الأسلحة، بينها الخفيفة، في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي يقام في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتعد البنادق الهجومية الروسية من أخطر البنادق الهجومية في العالم، وأكثرها انتشارًا بفضل كفاءتها العالية وتاريخها الطويل في الحروب في مختلف أنحاء العالم.
افتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2021
معلومات عن بندقية "إيه كيه - 19" الروسية الجديدة
17 فبراير, 15:58 GMT
ورغم أن أكثر من 100 جيش يستخدم البندقية الأسطورية كلاشنيكوف "إيه كيه 47"، إلا أن روسيا تواصل إنتاج نسخ متطورة من هذه البندقية، ومن المقرر أن تعرض 3 منها في معرض "إيديكس 2021"، الذي ينطلق الاثنين المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة.

بندقية "إيه كيه - 15"

هي بندقية هجومية تتميز بالمرونة والدقة، إضافة إلى قوة الآداء.
تستخدم البندقية طلقات عيار (39 * 7.62 ملم) ويصل وزنها فارغة من دون مخزن الذخيرة إلى 3.5 كيلوغرام.
يصل المدى المؤثر للبندقية إلى 800 متر وتمتلك مخزن طلقات سعة 30 طلقة.

بندقية "إيه كيه - 19"

هي بندقية هجومية روسية تعد أحدث نسخة من بنادق كلاشنيكوف، التي تستخدم ذات الطلقات التي تستخدمها البنادق الآلية الخاصة بحلف شمال الأطلسي "الناتو".
تستخدم البندقية "إيه كيه - 19" طلقات عيار "45 * 5.56 ملم".
وزن البندقية دون مخزن الذخيرة 3.6 كلغم، ومجهزة بمخزن طلقات سعة 30 طلقة، ويصل المدى المؤثر لها إلى 800 متر.

بندقية "إيه كيه - 308"

بندقية هجومية روسية مصممة بطريقة تجعلها أكثر استقرارا أثناء الإطلاق بصورة تنعكس إيجابا على دقة التصويب.
بندقية كلاشينكوف أك-74إم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2020
كلاشينكوف "إيه كيه 47"... بندقية الـ"100 جيش"
2 يناير 2020, 12:28 GMT
تستخدم بندقية "إيه كيه - 308" طلقات عيار (51 * 7.62 ملم)
يصل وزن البندقية فارغة دون مخزن الطلقات إلى 4.3 كلغم، وتمتلك مخزن طلقات سعة 20 طلقة ويصل مداها المؤثر إلى 800 متر.
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