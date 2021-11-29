https://arabic.sputniknews.com/20211129/الأردن-يدعو-سوريا-إلى-تفعيل-اتفاقية-اليرموك-لضمان-حصوله-على-حقوقه-المائية-1053393989.html

الأردن يدعو سوريا إلى تفعيل اتفاقية اليرموك لضمان حصوله على حقوقه المائية

الأردن يدعو سوريا إلى تفعيل اتفاقية اليرموك لضمان حصوله على حقوقه المائية

طالب وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، بتفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك، بين الأردن وسوريا، الموقعة عام 1987. 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T16:19+0000

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عمان– سبوتنيك. وأكد الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن زيادة عدد السدود والحفائر في الجانب السوري، منذ ذلك العام، يعتبر تجاوزا للاتفاقية، مشيرا إلى "تشبع السوق السوري" بمختلف أنواع الخضار والفواكه.وقال الحنيفات، في حديثه حول أبرز العقبات التي تواجه القطاع الزراعي: "بلا أدنى شك، نحن في الأردن، كل ما ينقصنا من منتجات نعطي الأولوية للدول المجاورة، وقد تم فتح باب الاستيراد من الجانب السوري لمنتجات متعددة".وأضاف أن الأردن يتعامل مع "الأشقاء السوريين" وفق منظومة متكاملة، بحيث من الممكن أن يستورد منتجات زراعية، لكن أيضا هناك ملف المياه واتفاقية عام 1987، والتي لا بد من تفعيلها حتى تكون المصالح في اتجاهين، وليس باتجاه واحد، على حد قوله.وأوضح أن اتفاقية عام 1987 حددت السدود والحفائر الموجودة على مداخل سد الوحدة، لكن عدد السدود والحفائر في الجانب السوري زاد، ما يعتبر تجاوزا للاتفاقية، وتسبب بتراجع كميات المياه التي تصل إلى السد، في الفترة الأخيرة، بشكل كبير ولا يحصل الأردن على حقوقه المائية.اتفق الجانبان الأردني والسوري، قبل شهرين، خلال الاجتماعات الوزارية التي عقدت في عمّان، على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987.

https://arabic.sputniknews.com/20211129/وزير-الزراعة-الأردني-نسعى-لأن-نصبح-مركزا-أكاديميا-لدراسات-الأمن-الغذائي-في-الإقليم-1053392952.html

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