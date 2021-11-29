روسيا تحذر: سنرد على طرد أي دبلوماسي روسي من أمريكا

وشدد ريابكوف على أن الجانب الأمريكي يجب عليه إيقاف هذه الممارسة (طرد الدبلوماسيين)، وقال: "لقد حذرنا الأمريكيين من أنه من أجل تجنب المزيد من التخفيضات في طاقمهم (الدبلوماسي) هنا (في روسيا)، ولا نريد ذلك (الجانب الروسي)، لكن لا يسعنا إلا الرد بهذه الطريقة".وكانت موسكو قد علقت عمل بعثتها الدبلوماسية لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" ردا على قيام قيادة الحلف بطرد دبلوماسيين روس معتمدين لدى الحلف "بشكل مفاجئ".
حذر نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي ريابكوف، من أن روسيا سترد بالتأكيد على "الطرد المرتقب" للدبلوماسيين الروس من أمريكا.
وشدد ريابكوف على أن الجانب الأمريكي يجب عليه إيقاف هذه الممارسة (طرد الدبلوماسيين)، وقال: "لقد حذرنا الأمريكيين من أنه من أجل تجنب المزيد من التخفيضات في طاقمهم (الدبلوماسي) هنا (في روسيا)، ولا نريد ذلك (الجانب الروسي)، لكن لا يسعنا إلا الرد بهذه الطريقة".