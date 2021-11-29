ليندسي لوهان تحتفل بخطوبتها من شاب إماراتي... صور

وكتبت لوهان (35 عاما) أنها أصبحت مخطوبة من رجل الأعمال بدر الشماس، ونشرت صورا لهما ، أشارت له فيها بأنه "حبها وحياتها وعائلتها ومستقبلها".كما يبرز في الصور خاتم خطوبة ليندسي لوهان.وبدر الشماس هو مساعد نائب الرئيس في "كريدي سويس" في إمارة دبي الخليجية، التي كانت لوهان مقيمة فيها على مدار السنوات السبع الماضية، وظلا يتواعدان منذ عامين، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.وذكرت مجلة "هاربرز بازار" أن الشماس إماراتي الجنسية.وأكد الشماس خطوبته لليندسي لوهان بإعادة تغريد إعلان خطبتها على موقع "تويتر".وهذه هي ثاني خطوبة لليندسي لوهان، بعد أن كانت مخطوبة في السابق للمليونير الروسي، إيغور تاراباسوف، قبل أن ينفصلا في عام 2016.وصنعت ليندسي لوهان شهرة واسعة في هوليوود منذ أن كانت طفلة صغيرة من نجمات "ديزني"، ومن مشاركتها في الفيلم الرومانسي الاجتماعي "The Parent Trap"، وكذلك من بطولتها فيلم "Mean Girls"، لكن مسيرتها الفنية شهدت تعثرا بسبب إدمانها للمخدرات، قبل أن تتعافى منها تماما.
وأكد الشماس خطوبته لليندسي لوهان بإعادة تغريد إعلان خطبتها على موقع "تويتر".
وهذه هي ثاني خطوبة لليندسي لوهان، بعد أن كانت مخطوبة في السابق للمليونير الروسي، إيغور تاراباسوف، قبل أن ينفصلا في عام 2016.
وصنعت ليندسي لوهان شهرة واسعة في هوليوود منذ أن كانت طفلة صغيرة من نجمات "ديزني"، ومن مشاركتها في الفيلم الرومانسي الاجتماعي "The Parent Trap"، وكذلك من بطولتها فيلم "Mean Girls"، لكن مسيرتها الفنية شهدت تعثرا بسبب إدمانها للمخدرات، قبل أن تتعافى منها تماما.