https://arabic.sputniknews.com/20211130/الخارجية-الأوكرانية-جيشنا-صار-أقوى-بكثير-ويمكنه-الرد-على-ضربة-من-روسيا-1053407890.html

الخارجية الأوكرانية: جيشنا صار أقوى بكثير ويمكنه الرد على ضربة من روسيا

الخارجية الأوكرانية: جيشنا صار أقوى بكثير ويمكنه الرد على ضربة من روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديميتري كوليبا، إن جيش بلاده صار "أقوى بكثير" مما كان عليه عام 2014، مضيفا أن بمقدوره الرد على أي ضربة من روسيا. 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T12:33+0000

2021-11-30T12:33+0000

2021-11-30T12:33+0000

روسيا

أوكرانيا

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وأضاف كوليبيا، في حديث للصحافيين مساء الاثنين:وادعى أن موسكو نشرت نحو 115 ألف جندي ودبابات ومنظومات مدفعية وقوات بحرية وجوية ووسائل حرب إلكترونية، بالقرب من الحدود مع بلاده.وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، انتقد المزاعم التي تشير إلى تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا، مؤكدا أنها محاولة لإعادة إشعال الحرب في دونباس. وقال ناريشكين، إن "الهدف (من تلك الادعاءات) هو دفع السلطات في كييف إلى إعادة إشعال الصراع شرق أوكرانيا". وأضاف ناريشكين: "يجب أن أُطمئن الجميع: لن يحدث شيء من ذلك. مزاعم الغزو ليست سوى دعاية مغرضة من صناعة وزارة الخارجية الأمريكية".وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد ذكرت أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا من ثلاثة اتجاهات - من أراضي شبه جزيرة القرم، وبراً، وعبر بيلاروس. ويُزعم أيضا أن موسكو استدعت "عشرات الآلاف" من جنود الاحتياط "على نطاق لم يسبق له مثيل في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي".وكان الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق استعداد بلاده للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، داعيا للسلام في المنطقة.وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، قائلا "في الحقيقة روسيا ليست طرفًا في الصراع في دونباس، وطرف النزاع معلوم وهي كييف من جهة وبعض المناطق الأخرى من جهة أخرى ولا مكان لموسكو".

https://arabic.sputniknews.com/20161010/روسيا-نيوزيلاندا-سويسرا-تقرير-1020402572.html

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