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الرئيس الروسي يشكك في وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي بسبب أوميكرون
الرئيس الروسي يشكك في وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي بسبب أوميكرون
أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شكوكه حول وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، معللا ذلك بظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T13:23+0000
2021-11-30T13:23+0000
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
آخر أخبار كورونا في روسيا
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" قال بوتين خلال كلمته بمنتدى الاستثمار "نداء روسيا": "بالطبع، فإن وباء فيروس كورونا كان مركز الاهتمام العام لمدة تقرب من عامين.. وتأثيره على الاستثمار والأعمال وعلاقات التعاون كبير جدًا. هو يؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله".وأوضح أنه يشير إلى أن "الاقتصاد بدأ بالتعافي، لكن وتيرة هذا التعافي، أضحت موضع شك مرة أخرى. والسبب معروف للجميع، يتمثل بموجة أخرى من المرض سببها سلالة جديدة من فيروس كورونا.ووجه الرئيس الروسي حكومته إلى ضرورة إعداد خطة عمل تتعلق بالمتحور الجديد قائلا: "أطلب من الحكومة، في غضون أسبوع.. إعداد خطة عمل محدثة، فيما يتعلق بمخاطر انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا".وعن الاقتصاد الروسي وتأثره بفيروس كورونا، أكد بوتين أنه تخطى المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا، لافتا إلى أن هذا الأمر تم بفضل الإجراءات المسؤولة والمحسوبة للدولة ولقطاع الأعمال.وعن توقعاته للفترة القادمة وما يمكن أن يشهده العالم بعد المتحور الجديد، قال بوتين: "في الأسابيع المقبلة، سيتضح مدى خطورة عواقب السلالة الجديدة، ومع ذلك، من الواضح جداً أن هناك حاجة إلى الاستعداد لأي تغيير في الفيروس، بادئ ذي بدء، هناك حاجة إلى المراقبة المستمرة لفعالية الاختبارات واللقاحات، واستخدام خوارزميات واضحة للحد من انتشار العدوى".يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي نما بنسبة 4.6%، في الفترة من يناير/ كانون الثاني، إلى سبتمبر/ أيلول، هذا العام، فيما توقع الرئيس الروسي نموه إلى 4.2% في نهاية العام.
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, آخر أخبار كورونا في روسيا

الرئيس الروسي يشكك في وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي بسبب أوميكرون

13:23 GMT 30.11.2021
© POOL / الذهاب إلى بنك الصورمقابلة متلفزة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
مقابلة متلفزة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© POOL
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أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شكوكه حول وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، معللا ذلك بظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" قال بوتين خلال كلمته بمنتدى الاستثمار "نداء روسيا": "بالطبع، فإن وباء فيروس كورونا كان مركز الاهتمام العام لمدة تقرب من عامين.. وتأثيره على الاستثمار والأعمال وعلاقات التعاون كبير جدًا. هو يؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في مؤتمر قمة مجموعة العشرين، روسيا 31 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
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وأوضح أنه يشير إلى أن "الاقتصاد بدأ بالتعافي، لكن وتيرة هذا التعافي، أضحت موضع شك مرة أخرى. والسبب معروف للجميع، يتمثل بموجة أخرى من المرض سببها سلالة جديدة من فيروس كورونا.
ووجه الرئيس الروسي حكومته إلى ضرورة إعداد خطة عمل تتعلق بالمتحور الجديد قائلا: "أطلب من الحكومة، في غضون أسبوع.. إعداد خطة عمل محدثة، فيما يتعلق بمخاطر انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا".
وعن الاقتصاد الروسي وتأثره بفيروس كورونا، أكد بوتين أنه تخطى المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا، لافتا إلى أن هذا الأمر تم بفضل الإجراءات المسؤولة والمحسوبة للدولة ولقطاع الأعمال.
وعن توقعاته للفترة القادمة وما يمكن أن يشهده العالم بعد المتحور الجديد، قال بوتين: "في الأسابيع المقبلة، سيتضح مدى خطورة عواقب السلالة الجديدة، ومع ذلك، من الواضح جداً أن هناك حاجة إلى الاستعداد لأي تغيير في الفيروس، بادئ ذي بدء، هناك حاجة إلى المراقبة المستمرة لفعالية الاختبارات واللقاحات، واستخدام خوارزميات واضحة للحد من انتشار العدوى".
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي نما بنسبة 4.6%، في الفترة من يناير/ كانون الثاني، إلى سبتمبر/ أيلول، هذا العام، فيما توقع الرئيس الروسي نموه إلى 4.2% في نهاية العام.
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