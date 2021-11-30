https://arabic.sputniknews.com/20211130/السعودية-تفتتح-القسم-القنصلي-في-سفارتها-في-كابول-لخدمة-الأفغان-والحكومة-ترحب-1053422722.html

السعودية تفتتح القسم القنصلي في سفارتها في كابول لخدمة الأفغان والحكومة ترحب

السعودية تفتتح القسم القنصلي في سفارتها في كابول لخدمة الأفغان والحكومة ترحب

قالت السعودية إنها ستعيد العمل بالقسم القنصلي بسفارتها في كابول لخدمة الشعب الأفغاني، في خطوة رحبت بها حكومة تسيير الأعمال الخاضعة لحركة طالبان. 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T21:42+0000

2021-11-30T21:42+0000

2021-11-30T21:42+0000

طالبان

السعودية

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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء أنه "انطلاقاً من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات القنصلية للشعب الأفغاني الشقيق، فقد جرى افتتاح القسم القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية في كابل اعتباراً من 30 تشرين الثاني/نوفمبر".فيما ذكر متحدث الخارجية بحكومة تسيير الأعمال، عبد القهار بلخي، على تيوتر، أن "فريق دبلوماسي مكون من 14 عضوًا من سفارة المملكة العربية السعودية في أفغانستان عاد إلى كابول اليوم واستئناف الخدمات القنصلية للأفغان".وعلق المتحدث "نرحب بهم ونقدر هذه الخطوة العميقة من قبل الحكومة السعودية، ونعتبرها بداية علاقات جيدة".وكانت خارجية الحكومة الأفغانية قد أعلنت مؤخرا أنه تم إرسال خمسة آلاف جواز سفر إلى السفارة الأفغانية في السعودية، مؤكدة أنها ستعالج في المستقبل القريب بشكل تدريجي إصدار جوازات السفر لدول أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.وسيطرت طالبان، في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.يذكر أن السعودية دعت أمس الاثنين إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان، معربة عن أملها في أن:

https://arabic.sputniknews.com/20211002/تحديد-موعد-أول-رحلة-من-السعودية-إلى-أفغانستان-منذ-وصول-طالبان-للسلطة-1050321816.html

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طالبان, السعودية