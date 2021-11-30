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https://arabic.sputniknews.com/20211130/السعودية-تفتتح-القسم-القنصلي-في-سفارتها-في-كابول-لخدمة-الأفغان-والحكومة-ترحب-1053422722.html
السعودية تفتتح القسم القنصلي في سفارتها في كابول لخدمة الأفغان والحكومة ترحب
السعودية تفتتح القسم القنصلي في سفارتها في كابول لخدمة الأفغان والحكومة ترحب
قالت السعودية إنها ستعيد العمل بالقسم القنصلي بسفارتها في كابول لخدمة الشعب الأفغاني، في خطوة رحبت بها حكومة تسيير الأعمال الخاضعة لحركة طالبان. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T21:42+0000
2021-11-30T21:42+0000
طالبان
السعودية
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء أنه "انطلاقاً من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات القنصلية للشعب الأفغاني الشقيق، فقد جرى افتتاح القسم القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية في كابل اعتباراً من 30 تشرين الثاني/نوفمبر".فيما ذكر متحدث الخارجية بحكومة تسيير الأعمال، عبد القهار بلخي، على تيوتر، أن "فريق دبلوماسي مكون من 14 عضوًا من سفارة المملكة العربية السعودية في أفغانستان عاد إلى كابول اليوم واستئناف الخدمات القنصلية للأفغان".وعلق المتحدث "نرحب بهم ونقدر هذه الخطوة العميقة من قبل الحكومة السعودية، ونعتبرها بداية علاقات جيدة".وكانت خارجية الحكومة الأفغانية قد أعلنت مؤخرا أنه تم إرسال خمسة آلاف جواز سفر إلى السفارة الأفغانية في السعودية، مؤكدة أنها ستعالج في المستقبل القريب بشكل تدريجي إصدار جوازات السفر لدول أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.وسيطرت طالبان، في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.يذكر أن السعودية دعت أمس الاثنين إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان، معربة عن أملها في أن:
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طالبان, السعودية

السعودية تفتتح القسم القنصلي في سفارتها في كابول لخدمة الأفغان والحكومة ترحب

21:42 GMT 30.11.2021
© REUTERS / Ibraheem al Omariالملا عبد الغني بردار، رئيس وفد "طالبان"، خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، المنعقدة في الدوحة، قطر 12سبتمبر 2020
الملا عبد الغني بردار، رئيس وفد طالبان، خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، المنعقدة في الدوحة، قطر 12سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Ibraheem al Omari
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قالت السعودية إنها ستعيد العمل بالقسم القنصلي بسفارتها في كابول لخدمة الشعب الأفغاني، في خطوة رحبت بها حكومة تسيير الأعمال الخاضعة لحركة طالبان.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء أنه "انطلاقاً من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات القنصلية للشعب الأفغاني الشقيق، فقد جرى افتتاح القسم القنصلي بسفارة المملكة العربية السعودية في كابل اعتباراً من 30 تشرين الثاني/نوفمبر".
فيما ذكر متحدث الخارجية بحكومة تسيير الأعمال، عبد القهار بلخي، على تيوتر، أن "فريق دبلوماسي مكون من 14 عضوًا من سفارة المملكة العربية السعودية في أفغانستان عاد إلى كابول اليوم واستئناف الخدمات القنصلية للأفغان".
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وعلق المتحدث "نرحب بهم ونقدر هذه الخطوة العميقة من قبل الحكومة السعودية، ونعتبرها بداية علاقات جيدة".
وكانت خارجية الحكومة الأفغانية قد أعلنت مؤخرا أنه تم إرسال خمسة آلاف جواز سفر إلى السفارة الأفغانية في السعودية، مؤكدة أنها ستعالج في المستقبل القريب بشكل تدريجي إصدار جوازات السفر لدول أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
وسيطرت طالبان، في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.
يذكر أن السعودية دعت أمس الاثنين إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان، معربة عن أملها في أن:
"انعقاد هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أهمية استقرار وأمن أفغانستان، وسيادتها ووحدة أراضيها والتصدي للتدخلات الأجنبية فيها، ونبذ ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية كمأوى أو ملاذ للجماعات الإرهابية والمتطرفة".
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