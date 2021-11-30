رئيس لبنان يثير ضجة بتصريح عن السعودية خلال زيارة قطر... أميران يعلقان

وقال عون للجزيرة خلال زيارة رسمية في قطر، إنه حين تعرض للإهانة من قبل صحافي سعودي، لم يُتخذ أي إجراء من قبل المملكة بحق هذا الصحافي، وذلك في إشارة إلى أزمة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول اليمن، والتي أثارت أزمة دبلوماسية بعد اعتبارها مسيئة للسعودية والإمارات.وأضاف عون أن "من الظلم أن يحمل الشعب اللبناني بأكمله مسؤولية تصريحات أدلى بها مواطن واحد"، لافتا إلى أن "العمل جار على حلّ الأزمة"، وهو ما أثار جدلا وتفاعلا واسعا، إذ اعتبر كثيرون أنه لا وجه مقارنة بين صحافي لا يمثل الدولة وبين وزير إعلام متحدث باسم الحكومة.وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود إن تصريح عون ينطبق عليه المثل القائل "جاء يكحلها عماها" لافتا إلى أنه لو كان الكلام حول إساءة من صحافي سعودي فإن عشرات الإعلاميين والوزراء اللبنانيين أساؤوا إلى المملكة.وعلق الأمير عبد الرحمن بن مساعد بأن المقارنة لا تصح لأن "الصحفي ليس مسؤولًا حكوميًا ورأيه يمثله ولا يمثل الدولة"، لافتا إلى أن وسائل إعلام لبنانية لا تتوقف عن توجيه الإساءات إلى بلاده.وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أدلى بتصرحات حول الأزمة اليمنية، اعتبر فيها الحرب التي يشنها التحالف العسكري الذي تقوده الرياض حربا عبثية، وزاد على ذلك بالقول إن جماعة "أنصار الله" تدافع عن نفسها دفاعا مشروعا في وجه اعتداء خارجي، وهو ما فجر غضبا خليجيا شديدا.وبعد استياء خليجي من التصريحات رفض قرداحي الاعتذار، فعلقت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع لبنان وأوقفت حركة التجارة، وعلقت الإمارات والكويت والبحرين أيضا العلاقات.ويرفض السعوديون الرد اللبناني الذي يقول إن قرداحي أدلى بتلك التصريحات قبل أن يكون وزيرا، ومن ثم لا يمكن اعتبارها وجهة نظر الدولة، مطالبين بإبعاده عن المنصب.
أثار الرئيس اللبناني العماد ميشال عون جدلا واسعا على مواقع التواصل، بتصريح أدلى به على قناة "الجزيرة" القطرية، حول صمت السعودية على إهانته.
وقال عون للجزيرة خلال زيارة رسمية في قطر، إنه حين تعرض للإهانة من قبل صحافي سعودي، لم يُتخذ أي إجراء من قبل المملكة بحق هذا الصحافي، وذلك في إشارة إلى أزمة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول اليمن، والتي أثارت أزمة دبلوماسية بعد اعتبارها مسيئة للسعودية والإمارات.
وأضاف عون أن "من الظلم أن يحمل الشعب اللبناني بأكمله مسؤولية تصريحات أدلى بها مواطن واحد"، لافتا إلى أن "العمل جار على حلّ الأزمة"، وهو ما أثار جدلا وتفاعلا واسعا، إذ اعتبر كثيرون أنه لا وجه مقارنة بين صحافي لا يمثل الدولة وبين وزير إعلام متحدث باسم الحكومة.
الرئيس عون: من الظلم تحميل الشعب اللبناني مسؤولية ما قاله مواطن واحد، والعمل جار على حلّ الأزمة، ولم أطلب من الوزير قرداحي الإستقالة، وهذا امر يتحمل هو مسؤوليته وسيتصرف على هذا الأساس، وهو فهم ما يجب القيام به لمصلحة البلد
وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود إن تصريح عون ينطبق عليه المثل القائل "جاء يكحلها عماها" لافتا إلى أنه لو كان الكلام حول إساءة من صحافي سعودي فإن عشرات الإعلاميين والوزراء اللبنانيين أساؤوا إلى المملكة.
تصريح غريب فهل الصحفي مسؤول متحدث بإسم السعودية؟ هل تجاهل العشرات من الإعلاميين والوزراء اللبنانيين الذين أساءُوا للسعودية بل أن نصر الله المتحالف معه أساء مراراً وتكراراً للسعودية ودعى لسفك الدم السعودي في النهاية كلامه ينطبق عليه المثل الشعبي جا يكحلها عماها https://t.co/cxC91Ztxsg
وعلق الأمير عبد الرحمن بن مساعد بأن المقارنة لا تصح لأن "الصحفي ليس مسؤولًا حكوميًا ورأيه يمثله ولا يمثل الدولة"، لافتا إلى أن وسائل إعلام لبنانية لا تتوقف عن توجيه الإساءات إلى بلاده.
الصحفي ليس مسؤولًا حكوميًا ورأيه يمثله ولا يمثل الدولة فإن كان هذا من باب المقارنة فالمقارنة لا تصح فمن أساء للسعودية وزراء لبنانيون(شربل ، قرداحي -كرر الإساءة في تبريره لها في مؤتمره كوزير-) أما عن اساءات الصحفيين اللبنانيين للسعودية وشتائمهم فسل الميادين والمنار وجريدة الأخبار! https://t.co/h5LuwYt2Vx
وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أدلى بتصرحات حول الأزمة اليمنية، اعتبر فيها الحرب التي يشنها التحالف العسكري الذي تقوده الرياض حربا عبثية، وزاد على ذلك بالقول إن جماعة "أنصار الله" تدافع عن نفسها دفاعا مشروعا في وجه اعتداء خارجي، وهو ما فجر غضبا خليجيا شديدا.