https://arabic.sputniknews.com/20211130/رئيس-لبنان-يثير-ضجة-بتصريح-عن-السعودية-خلال-زيارة-قطر-أميران-يعلقان-1053405730.html

رئيس لبنان يثير ضجة بتصريح عن السعودية خلال زيارة قطر... أميران يعلقان

رئيس لبنان يثير ضجة بتصريح عن السعودية خلال زيارة قطر... أميران يعلقان

أثار الرئيس اللبناني العماد ميشال عون جدلا واسعا على مواقع التواصل، بتصريح أدلى به على قناة "الجزيرة" القطرية، حول صمت السعودية على إهانته. 30.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-30T10:58+0000

2021-11-30T10:58+0000

2021-11-30T11:03+0000

العالم العربي

لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102965/32/1029653233_0:130:3500:2099_1920x0_80_0_0_1a16b8a991ff0e4a2b34fb256c66bd07.jpg

وقال عون للجزيرة خلال زيارة رسمية في قطر، إنه حين تعرض للإهانة من قبل صحافي سعودي، لم يُتخذ أي إجراء من قبل المملكة بحق هذا الصحافي، وذلك في إشارة إلى أزمة التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول اليمن، والتي أثارت أزمة دبلوماسية بعد اعتبارها مسيئة للسعودية والإمارات.وأضاف عون أن "من الظلم أن يحمل الشعب اللبناني بأكمله مسؤولية تصريحات أدلى بها مواطن واحد"، لافتا إلى أن "العمل جار على حلّ الأزمة"، وهو ما أثار جدلا وتفاعلا واسعا، إذ اعتبر كثيرون أنه لا وجه مقارنة بين صحافي لا يمثل الدولة وبين وزير إعلام متحدث باسم الحكومة.وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود إن تصريح عون ينطبق عليه المثل القائل "جاء يكحلها عماها" لافتا إلى أنه لو كان الكلام حول إساءة من صحافي سعودي فإن عشرات الإعلاميين والوزراء اللبنانيين أساؤوا إلى المملكة.وعلق الأمير عبد الرحمن بن مساعد بأن المقارنة لا تصح لأن "الصحفي ليس مسؤولًا حكوميًا ورأيه يمثله ولا يمثل الدولة"، لافتا إلى أن وسائل إعلام لبنانية لا تتوقف عن توجيه الإساءات إلى بلاده.وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أدلى بتصرحات حول الأزمة اليمنية، اعتبر فيها الحرب التي يشنها التحالف العسكري الذي تقوده الرياض حربا عبثية، وزاد على ذلك بالقول إن جماعة "أنصار الله" تدافع عن نفسها دفاعا مشروعا في وجه اعتداء خارجي، وهو ما فجر غضبا خليجيا شديدا.وبعد استياء خليجي من التصريحات رفض قرداحي الاعتذار، فعلقت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع لبنان وأوقفت حركة التجارة، وعلقت الإمارات والكويت والبحرين أيضا العلاقات.ويرفض السعوديون الرد اللبناني الذي يقول إن قرداحي أدلى بتلك التصريحات قبل أن يكون وزيرا، ومن ثم لا يمكن اعتبارها وجهة نظر الدولة، مطالبين بإبعاده عن المنصب.

https://arabic.sputniknews.com/20211129/رئيس-لبنان-أهانني-صحفي-سعودي-على-الهواء-ولم-يتخذ-بحقه-أي-إجراء-1053392416.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, لبنان