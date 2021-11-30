رد بوتين على الشائعات حول دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا

وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال مشاركته في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" حيث قال " انتشرت هذه الأخبار لكنها لم تحدث، فالأمر لا يتعلق بإدخال القوات ومن الضروري تحسين العلاقات وإذا نجحنا بذلك، فلن يتعرض أحد للتهديدات". وأضاف بوتين قائلا: "نحاول خلق تنمية مستدامة أكثر إنصافًا ومراعاة المصالح الأمنية لجميع المشاركين في الأنشطة الدولية، وبالتالي يجب السعي من أجل ذلك لكي لا يتعرض أحد لأي تهديدات ".يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء أن الشائعات المنشورة بشأن استعدادات القوات العسكرية الروسية الدخول إلى أوكرانيا انتشرت في بداية العام، لكن ذلك لم يحدث.
وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال مشاركته في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" حيث قال " انتشرت هذه الأخبار لكنها لم تحدث، فالأمر لا يتعلق بإدخال القوات ومن الضروري تحسين العلاقات وإذا نجحنا بذلك، فلن يتعرض أحد للتهديدات".
وأضاف بوتين قائلا: "نحاول خلق تنمية مستدامة أكثر إنصافًا ومراعاة المصالح الأمنية لجميع المشاركين في الأنشطة الدولية، وبالتالي يجب السعي من أجل ذلك لكي لا يتعرض أحد لأي تهديدات ".