روسيا تنجز بناء أقوى كاسحة جليد في العالم

وأجرى مصنع البلطيق الاختبار النهائي لسفينة "سيبيريا"، وهي سفينة مخصصة لشق الطريق أمام السفن العابرة لبحار الشمال وسط كتل الجليد وتعمل بالطاقة النووية، في خليج فنلندا. وعادت السفينة من الرحلة الاختبارية إلى المصنع لمعاودة العمل على تحضيرها للانضمام إلى أسطول كاسحات الجليد الروسية قبل نهاية عام 2021.وتنتمي سفينة "سيبيريا" إلى فئة كاسحات الجليد "22220" التي تعد أقوى كاسحات الجليد في العالم حاليًا، وتقدر على شق كتلة جليدية سمكها 3 أمتار. ويبلغ طولها 173.3 متر. العرض: 34 مترا. الإزاحة المائية: 33.5 ألف طنّ.وكان مصنع البلطيق قد سلم أولى سفن فئة "22220" والتي تحمل اسم "أركتيكا" إلى المنظمة الروسية للطاقة النووية "روساتوم" في عام 2020. وهناك 3 كاسحات جليد أخرى من طراز "22220" قيد الإنشاء.
أعلن مصنع البلطيق، وهو أهم مصنع روسي لإنتاج السفن ويقع في مدينة سان بطرسبورغ، إنجاز برنامج الاختبارات لأقوى كاسحة جليد في العالم.
وأجرى مصنع البلطيق الاختبار النهائي لسفينة "سيبيريا"، وهي سفينة مخصصة لشق الطريق أمام السفن العابرة لبحار الشمال وسط كتل الجليد وتعمل بالطاقة النووية، في خليج فنلندا. وعادت السفينة من الرحلة الاختبارية إلى المصنع لمعاودة العمل على تحضيرها للانضمام إلى أسطول كاسحات الجليد الروسية قبل نهاية عام 2021.
وتنتمي سفينة "سيبيريا" إلى فئة كاسحات الجليد "22220" التي تعد أقوى كاسحات الجليد في العالم حاليًا، وتقدر على شق كتلة جليدية سمكها 3 أمتار. ويبلغ طولها 173.3 متر. العرض: 34 مترا. الإزاحة المائية: 33.5 ألف طنّ.