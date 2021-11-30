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روسيا تنجز بناء أقوى كاسحة جليد في العالم
روسيا تنجز بناء أقوى كاسحة جليد في العالم
أعلن مصنع البلطيق، وهو أهم مصنع روسي لإنتاج السفن ويقع في مدينة سان بطرسبورغ، إنجاز برنامج الاختبارات لأقوى كاسحة جليد في العالم. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T13:17+0000
2021-11-30T13:17+0000
روسيا
كاسحة جليد
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وأجرى مصنع البلطيق الاختبار النهائي لسفينة "سيبيريا"، وهي سفينة مخصصة لشق الطريق أمام السفن العابرة لبحار الشمال وسط كتل الجليد وتعمل بالطاقة النووية، في خليج فنلندا. وعادت السفينة من الرحلة الاختبارية إلى المصنع لمعاودة العمل على تحضيرها للانضمام إلى أسطول كاسحات الجليد الروسية قبل نهاية عام 2021.وتنتمي سفينة "سيبيريا" إلى فئة كاسحات الجليد "22220" التي تعد أقوى كاسحات الجليد في العالم حاليًا، وتقدر على شق كتلة جليدية سمكها 3 أمتار. ويبلغ طولها 173.3 متر. العرض: 34 مترا. الإزاحة المائية: 33.5 ألف طنّ.وكان مصنع البلطيق قد سلم أولى سفن فئة "22220" والتي تحمل اسم "أركتيكا" إلى المنظمة الروسية للطاقة النووية "روساتوم" في عام 2020. وهناك 3 كاسحات جليد أخرى من طراز "22220" قيد الإنشاء.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/صحيفة-كاسحات-الجليد-النووية-الروسية-وحوش-تمر-عبر-الجليد-مثل-السكين-عبر-الزبدة-1053288329.html
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روسيا, كاسحة جليد

روسيا تنجز بناء أقوى كاسحة جليد في العالم

13:17 GMT 30.11.2021
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الذهاب إلى بنك الصوركاسحة جليد روسية
كاسحة جليد روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
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أعلن مصنع البلطيق، وهو أهم مصنع روسي لإنتاج السفن ويقع في مدينة سان بطرسبورغ، إنجاز برنامج الاختبارات لأقوى كاسحة جليد في العالم.
وأجرى مصنع البلطيق الاختبار النهائي لسفينة "سيبيريا"، وهي سفينة مخصصة لشق الطريق أمام السفن العابرة لبحار الشمال وسط كتل الجليد وتعمل بالطاقة النووية، في خليج فنلندا. وعادت السفينة من الرحلة الاختبارية إلى المصنع لمعاودة العمل على تحضيرها للانضمام إلى أسطول كاسحات الجليد الروسية قبل نهاية عام 2021.
وتنتمي سفينة "سيبيريا" إلى فئة كاسحات الجليد "22220" التي تعد أقوى كاسحات الجليد في العالم حاليًا، وتقدر على شق كتلة جليدية سمكها 3 أمتار. ويبلغ طولها 173.3 متر. العرض: 34 مترا. الإزاحة المائية: 33.5 ألف طنّ.
كاسحة جليد أركتيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
صحيفة: كاسحات الجليد النووية الروسية "وحوش" تمر عبر الجليد مثل السكين عبر الزبدة
26 نوفمبر, 05:56 GMT
وكان مصنع البلطيق قد سلم أولى سفن فئة "22220" والتي تحمل اسم "أركتيكا" إلى المنظمة الروسية للطاقة النووية "روساتوم" في عام 2020. وهناك 3 كاسحات جليد أخرى من طراز "22220" قيد الإنشاء.
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