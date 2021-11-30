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https://arabic.sputniknews.com/20211130/طبيبة-روسية-توضح-الطريقة-الأكثر-فائدة-لطهي-البيض-1053400883.html
طبيبة روسية توضح الطريقة الأكثر فائدة لطهي البيض
طبيبة روسية توضح الطريقة الأكثر فائدة لطهي البيض
يعتبر البيض من أشهر أطعمة الإفطار في أغلب ثقافات الشعوب حول العالم مع تنوع طرق تحضيره واختلافها بين مائدة وأخرى. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T07:43+0000
2021-11-30T07:43+0000
مجتمع
البيض
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أخبرت اختصاصية التغذية والهضم الروسية نوريا ديانوفا إذاعة "سبوتنيك" عن عدد المرات والشكل الأفضل لاستخدام البيض والتي تحقق أقصى فائدة.وأضافت: "يحتوي الصفار على الليسيثين، الذي يؤثر بشكل ملحوظ على الرؤية، وفيتامين أ في الشكل المثالي، والعديد من العناصر المفيدة".وأكدت خبيرة التغذية أن الجسم يمتص البيض بطرق مختلفة حسب طريقة التحضير، فإن "العجة" على سبيل المثال هي الأسهل للهضم، والأصعب منها قليلاً هي البيضة المسلوقة، تليها البيضة المقلية، بينما يعتبر البيض النيء صعب الهضم.أما بالنسبة للعجة، وفقًا لنوريا ديانوفا، فهي طبق عالمي يمكن تناوله ليس فقط على الإفطار، ولكن أيضًا على العشاء، وفي صباح اليوم التالي لن يكون هناك شعور بالثقل في المعدة، لجعل العجة أخف، يجب تحضيرها مع بيضة واحدة كاملة وعدة بياضات بيض.وتابعت: "أقوم بتعليم المرضى استخدام بيضة واحدة كاملة، وحساب الحاجة من البروتينات اعتمادًا على وزن الشخص، صفار واحد أكثر من كافٍ، يمكنك تناول عجة واحدة ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع".
https://arabic.sputniknews.com/20211129/دراسة-أمريكية-الإفراط-في-تناول-البيض-قد-يسبب-الموت-المبكر-1053388192.html
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مجتمع, البيض

طبيبة روسية توضح الطريقة الأكثر فائدة لطهي البيض

07:43 GMT 30.11.2021
© Photo / Unsplash / Mamad Davari بيض عيون
بيض عيون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Photo / Unsplash / Mamad Davari
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يعتبر البيض من أشهر أطعمة الإفطار في أغلب ثقافات الشعوب حول العالم مع تنوع طرق تحضيره واختلافها بين مائدة وأخرى.
أخبرت اختصاصية التغذية والهضم الروسية نوريا ديانوفا إذاعة "سبوتنيك" عن عدد المرات والشكل الأفضل لاستخدام البيض والتي تحقق أقصى فائدة.

قالت الطبيبة: "فيما يتعلق بتكوين البيضة، فهي بالتأكيد مخزن للبروتينات والمواد الغذائية الأخرى، ومن الناحية الهضمية فهي سهلة الهضم ولها تركيبة مثالية من الأحماض الأمينية، حتى أفضل من اللحوم".

وأضافت: "يحتوي الصفار على الليسيثين، الذي يؤثر بشكل ملحوظ على الرؤية، وفيتامين أ في الشكل المثالي، والعديد من العناصر المفيدة".
وأكدت خبيرة التغذية أن الجسم يمتص البيض بطرق مختلفة حسب طريقة التحضير، فإن "العجة" على سبيل المثال هي الأسهل للهضم، والأصعب منها قليلاً هي البيضة المسلوقة، تليها البيضة المقلية، بينما يعتبر البيض النيء صعب الهضم.
أما بالنسبة للعجة، وفقًا لنوريا ديانوفا، فهي طبق عالمي يمكن تناوله ليس فقط على الإفطار، ولكن أيضًا على العشاء، وفي صباح اليوم التالي لن يكون هناك شعور بالثقل في المعدة، لجعل العجة أخف، يجب تحضيرها مع بيضة واحدة كاملة وعدة بياضات بيض.
وتابعت: "أقوم بتعليم المرضى استخدام بيضة واحدة كاملة، وحساب الحاجة من البروتينات اعتمادًا على وزن الشخص، صفار واحد أكثر من كافٍ، يمكنك تناول عجة واحدة ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع".
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