قتلت 64 طفلا وامرأة.. وزير دفاع أمريكا يتخذ هذا القرار بشأن ضربة وقعت في سوريا

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن أوستن أمر جنرالا كبيرا بإجراء مراجعة للضربة التي أسقطت ضحايا مدنيين، وفقا لرويترز.كانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت هذا الشهر أن الضربة الأمريكية في باغوز بسوريا أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 64 طفلا وامرأة، خلال المعارك ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من العالم).وفي 11 مارس/آذار 2019، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصادر من الأهالي قولهم، إن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية "ارتكب مجزرة واستشهد فيها أكثر من 50 شخصا غالبيتهم أطفال ونساء في مخيم الباغوز بريف دير الزور الشرقي".
وفي 11 مارس/آذار 2019، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصادر من الأهالي قولهم، إن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية "ارتكب مجزرة واستشهد فيها أكثر من 50 شخصا غالبيتهم أطفال ونساء في مخيم الباغوز بريف دير الزور الشرقي".