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قتلت 64 طفلا وامرأة.. وزير دفاع أمريكا يتخذ هذا القرار بشأن ضربة وقعت في سوريا
قتلت 64 طفلا وامرأة.. وزير دفاع أمريكا يتخذ هذا القرار بشأن ضربة وقعت في سوريا
اتخذ وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الاثنين، قرارا بشأن ضربة وقعت عام 2019 في سوريا تسببت في مقتل ما يصل إلى 64 طفلا وامرأة. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T03:48+0000
2021-11-30T03:55+0000
البنتاغون
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وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن أوستن أمر جنرالا كبيرا بإجراء مراجعة للضربة التي أسقطت ضحايا مدنيين، وفقا لرويترز.كانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت هذا الشهر أن الضربة الأمريكية في باغوز بسوريا أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 64 طفلا وامرأة، خلال المعارك ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من العالم).وفي 11 مارس/آذار 2019، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصادر من الأهالي قولهم، إن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية "ارتكب مجزرة واستشهد فيها أكثر من 50 شخصا غالبيتهم أطفال ونساء في مخيم الباغوز بريف دير الزور الشرقي".
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قتلت 64 طفلا وامرأة.. وزير دفاع أمريكا يتخذ هذا القرار بشأن ضربة وقعت في سوريا

03:48 GMT 30.11.2021 (تم التحديث: 03:55 GMT 30.11.2021)
© AP Photo / Lefteris Pitarakisغارة الطيران الحربي الأمريكي في سوريا
غارة الطيران الحربي الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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اتخذ وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الاثنين، قرارا بشأن ضربة وقعت عام 2019 في سوريا تسببت في مقتل ما يصل إلى 64 طفلا وامرأة.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن أوستن أمر جنرالا كبيرا بإجراء مراجعة للضربة التي أسقطت ضحايا مدنيين، وفقا لرويترز.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين، إن الجنرال مايكل غريت، قائد قيادة قوات الجيش الأمريكي، سيكون أمامه 90 يوما لإنجاز المراجعة بشأن سقوط القتلى المدنيين.
كانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت هذا الشهر أن الضربة الأمريكية في باغوز بسوريا أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 64 طفلا وامرأة، خلال المعارك ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من العالم).
طيران التحالف الدولي - المقاتلة إف-15 (F-15) الأمريكية تشن غارة جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2019
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11 مارس 2019, 09:09 GMT
وفي 11 مارس/آذار 2019، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصادر من الأهالي قولهم، إن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية "ارتكب مجزرة واستشهد فيها أكثر من 50 شخصا غالبيتهم أطفال ونساء في مخيم الباغوز بريف دير الزور الشرقي".
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