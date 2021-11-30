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https://arabic.sputniknews.com/20211130/كيت-ميدلتون-تستضيف-حفلا-لتكريم-الملهمين-في-المجتمع-خلال-الجائحة-1053413304.html
كيت ميدلتون تستضيف حفلا لتكريم الملهمين في المجتمع خلال الجائحة
كيت ميدلتون تستضيف حفلا لتكريم الملهمين في المجتمع خلال الجائحة
تستضيف دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، الأسبوع المقبل، حفلا بمناسبة أعياد الميلاد، تكرم خلاله أفراد وكيانات في بريطانيا ممن دعموا المجتمع خلال أزمة الجائحة. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T15:20+0000
2021-11-30T15:20+0000
العالم
منوعات
الأمير ويليام
كيت ميدلتون
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وذكرت دوقية كامبريدج في بيان عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه سيحتفل بـ"العمل الرائع للأفراد والمنظمات في جميع أنحاء البلاد، الذين ذهبوا إلى أبعد الحدود لدعم مجتمعاتهم".وأضاف البيان أن الدوقة تستضيف، الأسبوع المقبل، ترانيم عيد الميلاد في كنيسة وستمنستر، بدعم من المؤسسة الملكية، بحضور العديد من الأشخاص الملهمين.وأشارت الدوقية في بيانها إلى أن الحدث الذي سيتم بثه مباشرة في الشهر المقبل، سيركز على الثمانية عشر شهرا الماضية.ومن بين هذه الإيجابيات؛ اتحاد الأشخاص والمنظمات في مجتمعاتهم؛ الأعمال الطيبة الصغيرة عبر مختلف السكان والأجيال؛ الأبطال المجهولون الذين قدموا المساعدة للغير، على حد وصف البيان.
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العالم, منوعات, الأمير ويليام, كيت ميدلتون

كيت ميدلتون تستضيف حفلا لتكريم الملهمين في المجتمع خلال الجائحة

15:20 GMT 30.11.2021
© AFP 2021 / ALBERTO PEZZALIالأمير وليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون يتحدثان إلى نجم كرة القدم المصري محمد صلاح
الأمير وليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون يتحدثان إلى نجم كرة القدم المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© AFP 2021 / ALBERTO PEZZALI
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تستضيف دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، الأسبوع المقبل، حفلا بمناسبة أعياد الميلاد، تكرم خلاله أفراد وكيانات في بريطانيا ممن دعموا المجتمع خلال أزمة الجائحة.
وذكرت دوقية كامبريدج في بيان عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه سيحتفل بـ"العمل الرائع للأفراد والمنظمات في جميع أنحاء البلاد، الذين ذهبوا إلى أبعد الحدود لدعم مجتمعاتهم".
وأضاف البيان أن الدوقة تستضيف، الأسبوع المقبل، ترانيم عيد الميلاد في كنيسة وستمنستر، بدعم من المؤسسة الملكية، بحضور العديد من الأشخاص الملهمين.
وأشارت الدوقية في بيانها إلى أن الحدث الذي سيتم بثه مباشرة في الشهر المقبل، سيركز على الثمانية عشر شهرا الماضية.

لا نفكر فقط في التحديات غير المسبوقة التي واجهناها جميعا في أثناء التعامل مع الجائحة، ولكن أيضا نتذكر الإيجابيات.

دوقية كامبريدج
ومن بين هذه الإيجابيات؛ اتحاد الأشخاص والمنظمات في مجتمعاتهم؛ الأعمال الطيبة الصغيرة عبر مختلف السكان والأجيال؛ الأبطال المجهولون الذين قدموا المساعدة للغير، على حد وصف البيان.
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