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مقتل 14 شخصا وإصابة اثنين إثر تحطم مروحية عسكرية أذربيجانية
مقتل 14 شخصا وإصابة اثنين إثر تحطم مروحية عسكرية أذربيجانية
أعلنت دائرة حرس الحدود الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 14 شخصا وإصابة اثنين في تحطم مروحية عسكرية. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
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العالم
أذربيجان
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موسكو - سبوتنيك. هذا وأعلنت دائرة الحدود ومكتب المدعي العام الأذربيجاني، في وقت سابق من اليوم، عن تحطم مروحية عسكرية في ساحة تدريب في أذربيجان ما أسفر عن قتلى وجرحى.ونشرت الدائرة قائمة بأسماء القتلى والجرحى.وأعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، عن تعازيه لأسر القتلى في الحادث.وتواجدت قيادة دائرة حدود الدولة ومكتب المدعي العام في مكان الحادث، وبدأت السلطات إجراءات تحقيقات مشتركة.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/قتلى-وجرحى-بتحطم-مروحية-عسكرية-في-ساحة-تدريب-بأذربيجان-1053401627.html
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العالم, أذربيجان

مقتل 14 شخصا وإصابة اثنين إثر تحطم مروحية عسكرية أذربيجانية

12:30 GMT 30.11.2021
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مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، مروحية مي - 28 أو بي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
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أعلنت دائرة حرس الحدود الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 14 شخصا وإصابة اثنين في تحطم مروحية عسكرية.
موسكو - سبوتنيك. هذا وأعلنت دائرة الحدود ومكتب المدعي العام الأذربيجاني، في وقت سابق من اليوم، عن تحطم مروحية عسكرية في ساحة تدريب في أذربيجان ما أسفر عن قتلى وجرحى.
ونشرت الدائرة قائمة بأسماء القتلى والجرحى.
وأعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، عن تعازيه لأسر القتلى في الحادث.
وتواجدت قيادة دائرة حدود الدولة ومكتب المدعي العام في مكان الحادث، وبدأت السلطات إجراءات تحقيقات مشتركة.
الطيران الحربي الإسرائيلي بالقرب من عسقلان، غلاف غزة، فلسطين، إسرائيل 13 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
قتلى وجرحى بتحطم مروحية عسكرية في ساحة تدريب بأذربيجان
08:30 GMT
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