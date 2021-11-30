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https://arabic.sputniknews.com/20211130/مقتل-14-شخصا-وإصابة-اثنين-إثر-تحطم-مروحية-عسكرية-أذربيجانية-1053407720.html
مقتل 14 شخصا وإصابة اثنين إثر تحطم مروحية عسكرية أذربيجانية
مقتل 14 شخصا وإصابة اثنين إثر تحطم مروحية عسكرية أذربيجانية
أعلنت دائرة حرس الحدود الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 14 شخصا وإصابة اثنين في تحطم مروحية عسكرية. 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T12:30+0000
2021-11-30T12:30+0000
2021-11-30T12:30+0000
العالم
أذربيجان
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موسكو - سبوتنيك. هذا وأعلنت دائرة الحدود ومكتب المدعي العام الأذربيجاني، في وقت سابق من اليوم، عن تحطم مروحية عسكرية في ساحة تدريب في أذربيجان ما أسفر عن قتلى وجرحى.ونشرت الدائرة قائمة بأسماء القتلى والجرحى.وأعرب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، عن تعازيه لأسر القتلى في الحادث.وتواجدت قيادة دائرة حدود الدولة ومكتب المدعي العام في مكان الحادث، وبدأت السلطات إجراءات تحقيقات مشتركة.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/قتلى-وجرحى-بتحطم-مروحية-عسكرية-في-ساحة-تدريب-بأذربيجان-1053401627.html
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العالم, أذربيجان
مقتل 14 شخصا وإصابة اثنين إثر تحطم مروحية عسكرية أذربيجانية
أعلنت دائرة حرس الحدود الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 14 شخصا وإصابة اثنين في تحطم مروحية عسكرية.
موسكو - سبوتنيك. هذا وأعلنت دائرة الحدود ومكتب المدعي العام الأذربيجاني، في وقت سابق من اليوم، عن
تحطم مروحية عسكرية
في ساحة تدريب في أذربيجان ما أسفر عن قتلى وجرحى.
ونشرت الدائرة قائمة بأسماء القتلى والجرحى.
وأعرب
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
، عن تعازيه لأسر القتلى في الحادث.
وتواجدت قيادة دائرة حدود الدولة ومكتب المدعي العام في مكان الحادث، وبدأت السلطات إجراءات تحقيقات مشتركة.