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https://arabic.sputniknews.com/20211201/أسرة-بينيت-تعتزم-قضاء-عطلة-بالخارج-رغم-توصياته-للإسرائيليين-بعدم-السفر-1053448686.html
أسرة بينيت تعتزم قضاء عطلتها في الخارج رغم توصياته للإسرائيليين بعدم السفر
أسرة بينيت تعتزم قضاء عطلتها في الخارج رغم توصياته للإسرائيليين بعدم السفر
كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن غيلات زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي وأولاده يعتزمون السفر لقضاء عطلة في الخارج، رغم توصيات بينيت نفسه لمواطنيه... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T15:30+0000
2021-12-01T15:42+0000
نفتالي بينيت
أوميكرون
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وقالت قناة "كان" الرسمية: " على الرغم من توصية بينيت بعدم الطيران ستقلع زوجة رئيس الوزراء وأولاده اليوم الأربعاء لقضاء بضعة أيام في الخارج".وأوضحت أن الوجهة الأساسية لأسرة بينيت المخطط لها مسبقا، كانت جزيرة موريشيوس بإفريقيا التي صنفتها إسرائيل كدولة "حمراء"، أي تمثل إحدى البؤر المحتملة لتفشي المتحور الجديد.وتابعت القناة: "عقب قرار مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا بترك الأجواء مفتوحة أمام حركة الإسرائيليين، تم تغيير الوجهة إلى دولة غير حمراء"، دون تحديدها.والجمعة قال بينيت في نهاية مناقشة طارئة أجراها بشأن انتشار سلالة أوميكرون: "إذا سألني أحد، فأنا لا أوصي بالسفر إلى الخارج في الوقت الحالي في مثل هذا المستوى من عدم اليقين".والسبت الماضي، قررت إسرائيل إدراج جميع دول القارة الأفريقية على القائمة الحمراء باستثناء 5 دول، بسبب متحور كورونا الجديد المعروف باسم "أوميكرون".وحتى الآن رصدت إسرائيل حالتي إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد، فضلا عن 34 حالة مشتبه بإصابتها، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية.للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك
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نفتالي بينيت, أوميكرون

أسرة بينيت تعتزم قضاء عطلتها في الخارج رغم توصياته للإسرائيليين بعدم السفر

15:30 GMT 01.12.2021 (تم التحديث: 15:42 GMT 01.12.2021)
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت 20 يونيو/ حزيران 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت 20 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / POOL
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كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن غيلات زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي وأولاده يعتزمون السفر لقضاء عطلة في الخارج، رغم توصيات بينيت نفسه لمواطنيه بعدم السفر على خلفية تفشي متحور "أوميكرون".
وقالت قناة "كان" الرسمية: " على الرغم من توصية بينيت بعدم الطيران ستقلع زوجة رئيس الوزراء وأولاده اليوم الأربعاء لقضاء بضعة أيام في الخارج".
وأوضحت أن الوجهة الأساسية لأسرة بينيت المخطط لها مسبقا، كانت جزيرة موريشيوس بإفريقيا التي صنفتها إسرائيل كدولة "حمراء"، أي تمثل إحدى البؤر المحتملة لتفشي المتحور الجديد.
وتابعت القناة: "عقب قرار مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا بترك الأجواء مفتوحة أمام حركة الإسرائيليين، تم تغيير الوجهة إلى دولة غير حمراء"، دون تحديدها.
والجمعة قال بينيت في نهاية مناقشة طارئة أجراها بشأن انتشار سلالة أوميكرون: "إذا سألني أحد، فأنا لا أوصي بالسفر إلى الخارج في الوقت الحالي في مثل هذا المستوى من عدم اليقين".
والسبت الماضي، قررت إسرائيل إدراج جميع دول القارة الأفريقية على القائمة الحمراء باستثناء 5 دول، بسبب متحور كورونا الجديد المعروف باسم "أوميكرون".
وحتى الآن رصدت إسرائيل حالتي إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد، فضلا عن 34 حالة مشتبه بإصابتها، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية.
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