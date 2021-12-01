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https://arabic.sputniknews.com/20211201/ألمانيا-تسجل-4-حالات-إصابة-بمتحور-أوميكرون-تلقوا-كامل-جرعات-اللقاح-1053434088.html
ألمانيا تسجل 4 حالات إصابة بمتحور أوميكرون تلقوا كامل جرعات اللقاح
ألمانيا تسجل 4 حالات إصابة بمتحور أوميكرون تلقوا كامل جرعات اللقاح
أعلن مكتب الصحة العامة في ولاية بادن فورتمبيرغ تسجيل إصابة 4 أشخاص من جنوب ألمانيا بمتحور "أوميكرون" رغم تلقيهم كامل جرعات اللقاح. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T10:59+0000
2021-12-01T10:59+0000
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وأوضح مكتب الصحة في الولاية أن 3 من بين المصابين عادوا مؤخرا من جنوب أفريقيا يومي 26 و27 نوفمبر على التوالي، بينما الشخص الرابع من عائلة أحد العائدين، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأكد مكتب الصحة أن الأربعة أشخاص تلقوا التطعيم بشكل كامل، وأن تحليل الطفرات الذي أجراه المكتب أثبت أنهم جميعا مصابون بالمتحور الجديد المثير للقلق. وأشار مكتب الصحة العامة في ولاية بادن فورتمبيرغ إلى أن المصابين كانوا في الحجر الصحي.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/وكالة-الأدوية-الأوروبية-قد-نوافق-على-لقاحات-معدلة-لاستهداف-أوميكرون-خلال-3-أشهر-1053404216.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلالة كورونا الجديدة
ألمانيا تسجل 4 حالات إصابة بمتحور أوميكرون تلقوا كامل جرعات اللقاح
أعلن مكتب الصحة العامة في ولاية بادن فورتمبيرغ تسجيل إصابة 4 أشخاص من جنوب ألمانيا بمتحور "أوميكرون" رغم تلقيهم كامل جرعات اللقاح.
وأوضح مكتب الصحة في الولاية أن 3 من بين المصابين عادوا مؤخرا من جنوب أفريقيا يومي 26 و27 نوفمبر على التوالي، بينما الشخص الرابع من عائلة أحد العائدين، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وأكد مكتب الصحة أن الأربعة أشخاص تلقوا التطعيم بشكل كامل، وأن تحليل الطفرات الذي أجراه المكتب أثبت أنهم جميعا مصابون بالمتحور الجديد المثير للقلق.
وأشار مكتب الصحة العامة في ولاية بادن فورتمبيرغ إلى أن المصابين كانوا في الحجر الصحي.