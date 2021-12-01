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ألمانيا تسجل 4 حالات إصابة بمتحور أوميكرون تلقوا كامل جرعات اللقاح
ألمانيا تسجل 4 حالات إصابة بمتحور أوميكرون تلقوا كامل جرعات اللقاح
أعلن مكتب الصحة العامة في ولاية بادن فورتمبيرغ تسجيل إصابة 4 أشخاص من جنوب ألمانيا بمتحور "أوميكرون" رغم تلقيهم كامل جرعات اللقاح. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T10:59+0000
2021-12-01T10:59+0000
سلالة كورونا الجديدة
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وأوضح مكتب الصحة في الولاية أن 3 من بين المصابين عادوا مؤخرا من جنوب أفريقيا يومي 26 و27 نوفمبر على التوالي، بينما الشخص الرابع من عائلة أحد العائدين، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأكد مكتب الصحة أن الأربعة أشخاص تلقوا التطعيم بشكل كامل، وأن تحليل الطفرات الذي أجراه المكتب أثبت أنهم جميعا مصابون بالمتحور الجديد المثير للقلق. وأشار مكتب الصحة العامة في ولاية بادن فورتمبيرغ إلى أن المصابين كانوا في الحجر الصحي.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/وكالة-الأدوية-الأوروبية-قد-نوافق-على-لقاحات-معدلة-لاستهداف-أوميكرون-خلال-3-أشهر-1053404216.html
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سلالة كورونا الجديدة

ألمانيا تسجل 4 حالات إصابة بمتحور أوميكرون تلقوا كامل جرعات اللقاح

10:59 GMT 01.12.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschkeتدريب الكلاب للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) في هانوفر، ألمانيا 3 فبراير 2021
تدريب الكلاب للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) في هانوفر، ألمانيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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أعلن مكتب الصحة العامة في ولاية بادن فورتمبيرغ تسجيل إصابة 4 أشخاص من جنوب ألمانيا بمتحور "أوميكرون" رغم تلقيهم كامل جرعات اللقاح.
وأوضح مكتب الصحة في الولاية أن 3 من بين المصابين عادوا مؤخرا من جنوب أفريقيا يومي 26 و27 نوفمبر على التوالي، بينما الشخص الرابع من عائلة أحد العائدين، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
وكالة الأدوية الأوروبية: قد نوافق على لقاحات معدلة لاستهداف أوميكرون خلال 3 أشهر
أمس, 10:21 GMT
وأكد مكتب الصحة أن الأربعة أشخاص تلقوا التطعيم بشكل كامل، وأن تحليل الطفرات الذي أجراه المكتب أثبت أنهم جميعا مصابون بالمتحور الجديد المثير للقلق.
وأشار مكتب الصحة العامة في ولاية بادن فورتمبيرغ إلى أن المصابين كانوا في الحجر الصحي.
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