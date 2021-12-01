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https://arabic.sputniknews.com/20211201/إعلام-أول-تعليق-من-بي-إن-سبورت-على-تصريحات-أبو-تريكة-التي-أثارت-جدلا-1053426463.html
إعلام: أول تعليق من "بي إن سبورت" على تصريحات أبو تريكة التي أثارت جدلا
إعلام: أول تعليق من "بي إن سبورت" على تصريحات أبو تريكة التي أثارت جدلا
قالت وسائل إعلام بريطانية، إن تصريحات اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة عن معارضة المثلية الجنسية، تجري مراجعتها داخليا بواسطة قنوات "بي إن سبورت" القطرية. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T07:46+0000
2021-12-01T07:46+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وقالت "شبكة ذا أثلتيك" الإنجليزية، إن "القنوات القطرية علقت على تصريحات أبو تريكة بالتأكيد على أنها بعيدة كل البعد عن هذه التصريحات"، مشيرة إلى أنها مجموعة إعلامية عالمية تمثل وتدعم لغة وتراث 43 دولة متنوعة بشكل كبير..وكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، دعا المسلمين إلى التصدي لظاهرة برزت مؤخرا بملاعب الدوري الإنجليزي.جاء ذلك خلال استوديو تحليلي لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، حيث قطع أبو تركية الحديث حول الأمور الفنية للمباراة ليتطرق للحديث عن ظاهرة دعم المثليين جنسيا والتي شهدتها منافسات الجولتين الـ13 من الدوري الإنجليزي، والتي تمثلت بارتداء قادة الفرق العشرين لشارات بألوان قوس قزح، والتي تشير إلى دعم المثليين. ومن المنتظر أن تكرر هذه الظاهرة في الجولة الـ14 المقبلة.وأوضح أبو تريكة في بداية حديثه أنه تعرض لموقف محرج حينما كان يشاهد إحدى مباريات الدوري الإنجليزي وإلى جواره ابنته، التي سألته عن الشارات الملونة التي ظهرت خلال المباراة، في إشارة إلى أعلام المثليين جنسيا.ودعا أبو تريكة إلى التصدي إلى ظاهرة دعم المثليين جنسيا، مشيرا إلى أنها ظاهرة لا تناسب الدين الإسلامي ولا الفطرة الإنسانية السليمة، كما تمنى من إدارة قنوات "بي إن سبورتس" عدم إذاعة استوديوهات تحليلية للمباريات التي تتضمن دعما للمثليين جنسيا.وشدد أبو تريكة على خطورة تسلل ظاهرة دعم المثليين إلى المجتمعات العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن قطر بصدد تنظيم كأس العالم 2022، وهو ما يستدعي أن تحترم الفرق والدول المشاركة عادات وتقاليد الدول العربية والإسلامية.تابع المزيد من أخبار الدوري الإنجليزي عبر سبوتنيك عربي
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أخبار الدوري الإنجليزي

إعلام: أول تعليق من "بي إن سبورت" على تصريحات أبو تريكة التي أثارت جدلا

07:46 GMT 01.12.2021
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhiمحمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام بريطانية، إن تصريحات اللاعب المصري السابق محمد أبو تريكة عن معارضة المثلية الجنسية، تجري مراجعتها داخليا بواسطة قنوات "بي إن سبورت" القطرية.
وقالت "شبكة ذا أثلتيك" الإنجليزية، إن "القنوات القطرية علقت على تصريحات أبو تريكة بالتأكيد على أنها بعيدة كل البعد عن هذه التصريحات"، مشيرة إلى أنها مجموعة إعلامية عالمية تمثل وتدعم لغة وتراث 43 دولة متنوعة بشكل كبير..
وكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، دعا المسلمين إلى التصدي لظاهرة برزت مؤخرا بملاعب الدوري الإنجليزي.
جاء ذلك خلال استوديو تحليلي لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، حيث قطع أبو تركية الحديث حول الأمور الفنية للمباراة ليتطرق للحديث عن ظاهرة دعم المثليين جنسيا والتي شهدتها منافسات الجولتين الـ13 من الدوري الإنجليزي، والتي تمثلت بارتداء قادة الفرق العشرين لشارات بألوان قوس قزح، والتي تشير إلى دعم المثليين. ومن المنتظر أن تكرر هذه الظاهرة في الجولة الـ14 المقبلة.
وأوضح أبو تريكة في بداية حديثه أنه تعرض لموقف محرج حينما كان يشاهد إحدى مباريات الدوري الإنجليزي وإلى جواره ابنته، التي سألته عن الشارات الملونة التي ظهرت خلال المباراة، في إشارة إلى أعلام المثليين جنسيا.
ودعا أبو تريكة إلى التصدي إلى ظاهرة دعم المثليين جنسيا، مشيرا إلى أنها ظاهرة لا تناسب الدين الإسلامي ولا الفطرة الإنسانية السليمة، كما تمنى من إدارة قنوات "بي إن سبورتس" عدم إذاعة استوديوهات تحليلية للمباريات التي تتضمن دعما للمثليين جنسيا.
وشدد أبو تريكة على خطورة تسلل ظاهرة دعم المثليين إلى المجتمعات العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن قطر بصدد تنظيم كأس العالم 2022، وهو ما يستدعي أن تحترم الفرق والدول المشاركة عادات وتقاليد الدول العربية والإسلامية.
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