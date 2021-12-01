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إيران تحذر من وجود أطراف تسعى لإنهاء مفاوضات فيينا بشكل مبكر وتؤكد على أولوية إلغاء العقوبات
إيران تحذر من وجود أطراف تسعى لإنهاء مفاوضات فيينا بشكل مبكر وتؤكد على أولوية إلغاء العقوبات
حذرت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، من وجود أطراف تسعى لإنهاء مفاوضات فيينا بشكل مبكر. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T11:52+0000
2021-12-01T11:52+0000
أخبار إيران
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وأوضح مسؤول إيراني كبير، بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام محلية، أن بلاده ستستمر في المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية قدر ما يستلزم الأمر، مشددا في الوقت ذاته على أن طهران "لن تضحي بمطالبها المبدئية وحقوقها من أجل المواعيد النهائية وجداول المواعيد".وكان التلفزيون الإيراني، قال أمس الثلاثاء، إن مفاوضات اليوم الثاني للجولة الحالية من المفاوضات حول الاتفاق النووي انتهت، مشيرا لمناقشة مسألة رفع العقوبات عن إيران.وأشار التلفزيون الإيراني إلى "انتهاء اليوم الثاني من محادثات فيينا بمشاركة مجموعات العمل لأطراف الاتفاق النووي، وناقش المشاركون موضوع إلغاء العقوبات والمضي قدما بالمحادثات".ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تصريحات حول مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الجائر، قال فيها، إن "إيران جادة ولديها حسن النية وترى النتيجة الفعلية والملموسة في إلغاء العقوبات".وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن "جشع الولايات المتحدة كان سبب عدم نجاح الجولات الست من المفاوضات السابقة"، التي جرت في فيينا و أن إيران "تريد استيفاء حقها عبر هذه المفاوضات وإلغاء جميع أنواع الحظر المفروض على إيران".تابع المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك عربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/مناقشة-رفع-العقوبات-عن-إيران-هو-حصيلة-اليوم-الثاني-من-جولة-مفاوضات-فيينا-----1053420494.html
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أخبار إيران

إيران تحذر من وجود أطراف تسعى لإنهاء مفاوضات فيينا بشكل مبكر وتؤكد على أولوية إلغاء العقوبات

11:52 GMT 01.12.2021
© AFP 2021 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / Majid Asgaripour
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حذرت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، من وجود أطراف تسعى لإنهاء مفاوضات فيينا بشكل مبكر.
وأوضح مسؤول إيراني كبير، بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام محلية، أن بلاده ستستمر في المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية قدر ما يستلزم الأمر، مشددا في الوقت ذاته على أن طهران "لن تضحي بمطالبها المبدئية وحقوقها من أجل المواعيد النهائية وجداول المواعيد".
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 23 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
مناقشة رفع العقوبات عن إيران هو حصيلة اليوم الثاني من جولة مفاوضات فيينا
أمس, 20:42 GMT
وكان التلفزيون الإيراني، قال أمس الثلاثاء، إن مفاوضات اليوم الثاني للجولة الحالية من المفاوضات حول الاتفاق النووي انتهت، مشيرا لمناقشة مسألة رفع العقوبات عن إيران.
وأشار التلفزيون الإيراني إلى "انتهاء اليوم الثاني من محادثات فيينا بمشاركة مجموعات العمل لأطراف الاتفاق النووي، وناقش المشاركون موضوع إلغاء العقوبات والمضي قدما بالمحادثات".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تصريحات حول مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الجائر، قال فيها، إن "إيران جادة ولديها حسن النية وترى النتيجة الفعلية والملموسة في إلغاء العقوبات".
وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن "جشع الولايات المتحدة كان سبب عدم نجاح الجولات الست من المفاوضات السابقة"، التي جرت في فيينا و أن إيران "تريد استيفاء حقها عبر هذه المفاوضات وإلغاء جميع أنواع الحظر المفروض على إيران".
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