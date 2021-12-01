https://arabic.sputniknews.com/20211201/إيران-تحذر-من-وجود-أطراف-تسعى-لإنهاء-مفاوضات-فيينا-بشكل-مبكر-وتؤكد-على-أولوية-إلغاء-العقوبات-1053436737.html

إيران تحذر من وجود أطراف تسعى لإنهاء مفاوضات فيينا بشكل مبكر وتؤكد على أولوية إلغاء العقوبات

إيران تحذر من وجود أطراف تسعى لإنهاء مفاوضات فيينا بشكل مبكر وتؤكد على أولوية إلغاء العقوبات

حذرت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، من وجود أطراف تسعى لإنهاء مفاوضات فيينا بشكل مبكر. 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T11:52+0000

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أخبار إيران

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وأوضح مسؤول إيراني كبير، بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام محلية، أن بلاده ستستمر في المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية قدر ما يستلزم الأمر، مشددا في الوقت ذاته على أن طهران "لن تضحي بمطالبها المبدئية وحقوقها من أجل المواعيد النهائية وجداول المواعيد".وكان التلفزيون الإيراني، قال أمس الثلاثاء، إن مفاوضات اليوم الثاني للجولة الحالية من المفاوضات حول الاتفاق النووي انتهت، مشيرا لمناقشة مسألة رفع العقوبات عن إيران.وأشار التلفزيون الإيراني إلى "انتهاء اليوم الثاني من محادثات فيينا بمشاركة مجموعات العمل لأطراف الاتفاق النووي، وناقش المشاركون موضوع إلغاء العقوبات والمضي قدما بالمحادثات".ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تصريحات حول مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الجائر، قال فيها، إن "إيران جادة ولديها حسن النية وترى النتيجة الفعلية والملموسة في إلغاء العقوبات".وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن "جشع الولايات المتحدة كان سبب عدم نجاح الجولات الست من المفاوضات السابقة"، التي جرت في فيينا و أن إيران "تريد استيفاء حقها عبر هذه المفاوضات وإلغاء جميع أنواع الحظر المفروض على إيران".تابع المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك عربي.

https://arabic.sputniknews.com/20211130/مناقشة-رفع-العقوبات-عن-إيران-هو-حصيلة-اليوم-الثاني-من-جولة-مفاوضات-فيينا-----1053420494.html

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