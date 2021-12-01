تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211201/إيران-تنفي-وجود-قاعدة-سرية-تابعة-للحرس-الثوري-في-صنعاء---1053447321.html
إيران تنفي وجود قاعدة سرية تابعة للحرس الثوري في صنعاء
إيران تنفي وجود قاعدة سرية تابعة للحرس الثوري في صنعاء
نفت إيران صحة المعلومات التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن حول استهدافه "موقعا سريا" لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل صنعاء، مؤكدة أنها ليس... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T15:17+0000
2021-12-01T15:17+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1053398601_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_a664e217a4d91375239829a3762b59f7.jpg
طهران- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، في بيان "إن الأنباء عن هجوم للتحالف بقيادة السعودية على اليمن والاستهداف المزعوم لما يسمى قاعدة سرية تابعة لخبراء الحرس الثوري الإيراني في صنعاء، لا أساس لها من الصحة".وأردف خطيب زاده "مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة لن تغير من واقع خطأ الاستراتيجية العسكرية للمعتدين على اليمن".هذا وقال التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس الثلاثاء، إنه استهداف موقعا سريا لخبراء الحرس الإيراني في صنعاء.ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف قوله، إن الموقع الذي دُمر كان يستخدم لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية داخل العاصمة صنعاء.كان التلفزيون الرسمي السعودي نقل قبل قليل عن التحالف قوله، إنه شن ضربات جوية على أهداف عسكرية "مشروعة" للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.وأضاف التحالف أنه دعا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع التي يحتمل أن تكون مستهدفة.وأكد التحالف العربي، أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/التحالف-العربي-يعلن-استهداف-موقع-سري-لخبراء-الحرس-الإيراني-في-صنعاء-1053398510.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1053398601_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_f7966ad2990fee8ceef7ece3c05bbdff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

إيران تنفي وجود قاعدة سرية تابعة للحرس الثوري في صنعاء

15:17 GMT 01.12.2021
© REUTERS / STRINGERدخان يتصاعد من موقع ضربات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في صنعاء 27 نوفمبر 2021
دخان يتصاعد من موقع ضربات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في صنعاء 27 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبر
نفت إيران صحة المعلومات التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن حول استهدافه "موقعا سريا" لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل صنعاء، مؤكدة أنها ليس لها أي وجود عسكري في اليمن من الأساس ليستهدفه التحالف العربي.
طهران- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، في بيان "إن الأنباء عن هجوم للتحالف بقيادة السعودية على اليمن والاستهداف المزعوم لما يسمى قاعدة سرية تابعة لخبراء الحرس الثوري الإيراني في صنعاء، لا أساس لها من الصحة".
وأضاف خطيب زاده "هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة تأتي من أجل صرف الرأي العام لدول المنطقة والعالم عن جرائم الدول المعتدية في اليمن"، مشيرا إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يكن لها وجود عسكري في اليمن حتى يستهدفه المعتدون".
وأردف خطيب زاده "مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة لن تغير من واقع خطأ الاستراتيجية العسكرية للمعتدين على اليمن".
هذا وقال التحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس الثلاثاء، إنه استهداف موقعا سريا لخبراء الحرس الإيراني في صنعاء.
دخان يتصاعد من موقع ضربات جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في صنعاء 27 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
التحالف العربي يعلن استهداف موقع سري لخبراء الحرس الإيراني في صنعاء
أمس, 01:04 GMT
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف قوله، إن الموقع الذي دُمر كان يستخدم لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية داخل العاصمة صنعاء.
كان التلفزيون الرسمي السعودي نقل قبل قليل عن التحالف قوله، إنه شن ضربات جوية على أهداف عسكرية "مشروعة" للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأضاف التحالف أنه دعا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع التي يحتمل أن تكون مستهدفة.
وأكد التحالف العربي، أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:36 GMTالناتو يلوح بعقوبات اقتصادية وسياسية حال استخدمت روسيا القوة ضد أوكرانيا
16:31 GMTما هي فوائد أحماض أوميغا 3 للرجال؟
16:23 GMTنائب وزير الخارجية التركي: تم منع أنقرة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو
16:23 GMTإعلام: الأوروبيون يدعون إلى إنهاء سريع لجولة محادثات فيينا
16:20 GMTالجيش الإيراني يشتبك مع عناصر من "طالبان" في منطقة حدودية... فيديو
16:11 GMTأسعار القهوة تبلغ أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات... وخبير يوضح السبب
16:09 GMTالسعودية... إقامة أكبر فعالية موسيقية بالشرق الأوسط في الرياض
16:09 GMTصحيفة عبرية تكشف عن تقنية يستخدمها الجيش الإسرائيلي للتعرف على الفلسطينيين
15:58 GMTآثار مدمرة لزيادة مستويات "فيتامين د" على القلب... ما هي الجرعة المناسبة؟
15:49 GMTبأكثر من 328 مليون ساعة.. "النشرة الحمراء" يتصدر قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على نتفليكس
15:47 GMTالعراق يعلن موعد رحلة جوية لإجلاء 420 شخصا من مينسك
15:41 GMTلوكاشينكو: جميع منصاتنا لإطلاق الصواريخ النووية جاهزة للاستخدام باستثناء واحدة
15:37 GMTلوكاشينكو يطلب من بوتين إبقاء أنظمة "إس 400" في بيلاروسيا
15:31 GMTالبورصة التركية تسجل أفضل وأسوأ أداء عالمي في نفس الوقت
15:30 GMTأسرة بينيت تعتزم قضاء عطلتها في الخارج رغم توصياته للإسرائيليين بعدم السفر
15:29 GMTأردوغان يكشف عن "نبأ سار" بشأن الحد الأدنى للأجور
15:29 GMTإيران تعلن استعدادها لإعادة تشغيل المعامل السورية
15:25 GMT"هراء تام".. اختصاصية تكشف عن أساليب شائعة تشكل خطرا على صحة الجسم
15:22 GMTرئيس الاستخبارات البريطانية يوجه نصيحة "غير تقليدية" لوكالات التجسس
15:18 GMTرونالدو يخرج عن صمته ويعلق على خسارته "الكرة الذهبية" بكلمة واحدة