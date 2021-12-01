السعودية: ضبط 30 مليون قرص مخدر في شحنة "هيل"

وأفادت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، بأن معلومات وردت إلى المديرية العامة لمكافحة المخدرات بشأن نشاط لمهربي مخدرات، ما أسفر عن إحباط محاولة تهريب 30 مليونا و349 ألف قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة.وأضاف المتحدث الرسمي لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، أنه "تم تتبع الشحنة وفق خطة أمنية محكمة إلى أن تمّ تحديدها، إذ تبين أن المخدرات موجودة داخل حاوية (هيل)، وتم ضبطها بالميناء الجاف في منطقة الرياض بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك".وتم إلقاء القبض على مستقبلي الشحنة، الذين تبين أن عددهم أربعة أشخاص، وهم: مواطنان، ومقيمان من الجنسية السورية، إذ تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.هذا وأحبطت السلطات السعودية المختصة، في الآونة الأخيرة، محاولات عدة لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة، بعضها بشحنات ألواح حديدية، وبعضها الآخر بشحنات فواكه.
تمنكت قوات الأمن السعودية اليوم الأربعاء من ضبط أكثر من 30 مليون قرص "إمفيتامين" مخدر، كانت مخبأة في شحنة "هيل".
وأفادت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، بأن معلومات وردت إلى المديرية العامة لمكافحة المخدرات بشأن نشاط لمهربي مخدرات، ما أسفر عن إحباط محاولة تهريب 30 مليونا و349 ألف قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة.
وأضاف المتحدث الرسمي لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، أنه "تم تتبع الشحنة وفق خطة أمنية محكمة إلى أن تمّ تحديدها، إذ تبين أن المخدرات موجودة داخل حاوية (هيل)، وتم ضبطها بالميناء الجاف في منطقة الرياض بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك".
وتم إلقاء القبض على مستقبلي الشحنة، الذين تبين أن عددهم أربعة أشخاص، وهم: مواطنان، ومقيمان من الجنسية السورية، إذ تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
هذا وأحبطت السلطات السعودية المختصة، في الآونة الأخيرة، محاولات عدة لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة، بعضها بشحنات ألواح حديدية، وبعضها الآخر بشحنات فواكه.