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العراق يعلن موعد رحلة جوية لإجلاء 420 شخصا من مينسك
العراق يعلن موعد رحلة جوية لإجلاء 420 شخصا من مينسك
أعلن العراق، اليوم الأربعاء، موعد تسيير رحلة جوية لإجلاء المئات من مواطنيه من العاصمة البيلاروسية، مينسك. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T15:47+0000
2021-12-01T15:47+0000
أخبار العراق اليوم
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك على لسان ماجد الكيلاني، قنصل العراق في روسيا وبيلاروسيا، والذي أعلن أن السلطات العراقية ستنظم رحلة جوية لإجلاء 420 شخصًا من مينسك يوم 2 ديسمبر/كانون الأول.وكانت شركة الخطوط الجوية العراقية، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تأجيل رحلة جوية لإجلاء مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.وقال الناطق باسم الخطوط الجوية العراقية، حسين جليل، إن الرحلة كان من المفترض أن تنطلق، أمس الثلاثاء، من مطار العاصمة البيلاروسية مينسك إلى أربيل شمالي العراق لإجلاء مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.وأكد جليل في تصريح لـ"سبوتنيك، أن "الرحلة تأجلت إلى يوم الخميس"، مشيرا إلى أن سبب تأجيل الرحلة هو "إفساح المجال أمام عودة أكبر عدد من المهاجرين العراقيين".&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم.
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أخبار العراق اليوم

العراق يعلن موعد رحلة جوية لإجلاء 420 شخصا من مينسك

15:47 GMT 01.12.2021
© REUTERS / ANDRIUS SYTASطائرة "ريان إير"، التي كانت تقل المعارض البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش على متنها، في مطار مينسك، بيلاروسيا 23 مايو 2021
طائرة ريان إير، التي كانت تقل المعارض البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش على متنها، في مطار مينسك، بيلاروسيا 23 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© REUTERS / ANDRIUS SYTAS
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أعلن العراق، اليوم الأربعاء، موعد تسيير رحلة جوية لإجلاء المئات من مواطنيه من العاصمة البيلاروسية، مينسك.
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك على لسان ماجد الكيلاني، قنصل العراق في روسيا وبيلاروسيا، والذي أعلن أن السلطات العراقية ستنظم رحلة جوية لإجلاء 420 شخصًا من مينسك يوم 2 ديسمبر/كانون الأول.

وأوضح الكيلاني لوكالة سبوتنيك: "ننظم رحلات جوية لإجلاء المواطنين العراقيين من مطار مينسك، صباح الغد ستقلع طائرة من العراق وفي الساعة 12-13 ظهرًا ستغادر الرحلة مينسك وعلى متنها ركاب، سيتم إجلاء 420 مواطنًا. وهذه الرحلة، مثل الرحلات السابقة، تم تنظيمها من قبل الحكومة العراقية".

وكانت شركة الخطوط الجوية العراقية، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تأجيل رحلة جوية لإجلاء مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.
وقال الناطق باسم الخطوط الجوية العراقية، حسين جليل، إن الرحلة كان من المفترض أن تنطلق، أمس الثلاثاء، من مطار العاصمة البيلاروسية مينسك إلى أربيل شمالي العراق لإجلاء مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.
وأكد جليل في تصريح لـ"سبوتنيك، أن "الرحلة تأجلت إلى يوم الخميس"، مشيرا إلى أن سبب تأجيل الرحلة هو "إفساح المجال أمام عودة أكبر عدد من المهاجرين العراقيين".
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العراق اليوم.
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