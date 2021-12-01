https://arabic.sputniknews.com/20211201/الناتو-يلوح-بعقوبات-اقتصادية-وسياسية-حال-استخدمت-روسيا-القوة-ضد-أوكرانيا--1053451107.html

الناتو يلوح بعقوبات اقتصادية وسياسية حال استخدمت روسيا القوة ضد أوكرانيا

الناتو يلوح بعقوبات اقتصادية وسياسية حال استخدمت روسيا القوة ضد أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن الحلف لديه خيارات متعددة حال استخدمت روسيا القوة ضد أوكرانيا، موضحا أن بينها... 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T16:36+0000

2021-12-01T16:36+0000

2021-12-01T16:36+0000

أخبار روسيا

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أمستردام - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في لاتفيا، قال فيه ستولتنبرغ: "لدينا خيارات متعددة لضمان أن روسيا ستواجه عواقب خطيرة في حال استعملت القوة ضد أوكرانيا، منها عقوبات اقتصادية وسياسية".في سياق متصل، اعتبر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق، أن أي خطوة "عدائية" ضد أوكرانيا ستقابل بـ"رد فعل قوي"، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم وحدة وسيادة أوكرانيا.وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت أن الجيش الأوكراني يقوم بحشد قواته بمنطقة النزاع في دونباس، لافتة إلى أن تعداد التجمع العسكري الأوكراني المتمركز هناك قد بلغ 125 ألف شخص، وهذا يساوي نصف التعداد الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية.وقالت زاخاروفا، خلال إيجاز إعلامي، بوقت سابق من اليوم الأربعاء، إن "الجيش الأوكراني يقوم بزيادة حجم قواته المتمركزة في منطقة النزاع، حاشداً المعدات الثقيلة والأفراد. ووفقًا لبعض التقارير، فقد بلغ تعداد تجمع القوات الأوكرانية المتمركزة في منطقة النزاع 125 ألف شخص، وهذا، إذا كان هناك أحد لم يعلم ذلك، يساوي نصف التعداد الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية".يذكر أن رئيس إدارة المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، سبق وقال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إن روسيا تخطط لمهاجمة الجمهورية في أواخر كانون الثاني/يناير أو في أوائل شباط/فبراير من العام المقبل، وقامت من أجل ذلك بحشد أكثر من 92 ألف عسكري على الحدود.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار روسيا.

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أخبار روسيا