باحثة في الدواء واللقاح تكشف لـ"سبوتنيك" أعراض متحور أوميكرون

وذكرت غصن في حديث لـ"راديو سبوتنيك"، أن "متحور أوميكرون ليس بكتيريا بل هو فيروس من متحورات كوفيد-19"، مشيرة إلى أن أعراضه ستكون نفس أعراض كورونا السابقة ولكن الفارق سيكون في سرعة الانتشار وهل هي أكثر فتكا مقارنة بالمتحورات السابقة ومدى إيذائها للمصابين بها وهو ما يتم العمل عليه حاليا من قبل المتخصصين خاصة وأن فترة ظهوره قصيرة".وعن كيفية قياس درجة ومعدل انتقال العدوى من متحور لآخر، أوضحت غصن أن "ذلك يكون بمدى انتشار الفيروس وعدد الإصابات التي نتجت عنه فمعظم حالات متحور دلتا مثلا كانت خلال ثلاثة شهور ماضية وهي ذروة انتشاره وبالفحص والتحاليل المطلوبة كانت النتائج تشير لوجود متحور دلتا وهكذا سيتم التعامل مع باقي المتحورات وكشفها".أما عن ظهور متحورات جديدة في العالم، فقالت إن "تفاؤلا حذرا كان لدى العالم بعد تضاؤل عدد الحالات من متحور دلتا، ولكن ظهر أوميكرون ليثير المخاوف مجددا وهذا يعني أن الفيروس ما زال موجودا وينتشر بقوة بين الناس".وشددت على أن "الأشخاص الذي لم يأخذوا اللقاح حتى الآن يساهموا بطريقة غير مباشرة في تحور الفيروس وهنا تظهر أهمية اللقاحات التي تساعد في عدم الوصول لعدد كبير من المتحورات".
كشفت مسؤولة الأبحاث والدراسات للدواء واللقاح في مستشفى جامعة تكساس قسم الصيدلة، هالة غصن، عن نوع متحور أوميكرون الجديد الذي انتشر في جنوب أفريقيا وحذرت منه منظمة الصحة العالمية.
وذكرت غصن في حديث لـ"راديو سبوتنيك"، أن "متحور أوميكرون ليس بكتيريا بل هو فيروس من متحورات كوفيد-19"، مشيرة إلى أن أعراضه ستكون نفس أعراض كورونا السابقة ولكن الفارق سيكون في سرعة الانتشار وهل هي أكثر فتكا مقارنة بالمتحورات السابقة ومدى إيذائها للمصابين بها وهو ما يتم العمل عليه حاليا من قبل المتخصصين خاصة وأن فترة ظهوره قصيرة".
وعن كيفية قياس درجة ومعدل انتقال العدوى من متحور لآخر، أوضحت غصن أن "ذلك يكون بمدى انتشار الفيروس وعدد الإصابات التي نتجت عنه فمعظم حالات متحور دلتا مثلا كانت خلال ثلاثة شهور ماضية وهي ذروة انتشاره وبالفحص والتحاليل المطلوبة كانت النتائج تشير لوجود متحور دلتا وهكذا سيتم التعامل مع باقي المتحورات وكشفها".
أما عن ظهور متحورات جديدة في العالم، فقالت إن "تفاؤلا حذرا كان لدى العالم بعد تضاؤل عدد الحالات من متحور دلتا، ولكن ظهر أوميكرون ليثير المخاوف مجددا وهذا يعني أن الفيروس ما زال موجودا وينتشر بقوة بين الناس".
وشددت على أن "الأشخاص الذي لم يأخذوا اللقاح حتى الآن يساهموا بطريقة غير مباشرة في تحور الفيروس وهنا تظهر أهمية اللقاحات التي تساعد في عدم الوصول لعدد كبير من المتحورات".