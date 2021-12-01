تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211201/باحثة-في-الدواء-واللقاح-تكشف-لـ-سبوتنيك-أعراض-متحور-أوميكرون--1053443231.html
باحثة في الدواء واللقاح تكشف لـ"سبوتنيك" أعراض متحور أوميكرون
باحثة في الدواء واللقاح تكشف لـ"سبوتنيك" أعراض متحور أوميكرون
كشفت مسؤولة الأبحاث والدراسات للدواء واللقاح في مستشفى جامعة تكساس قسم الصيدلة، هالة غصن، عن نوع متحور أوميكرون الجديد الذي انتشر في جنوب أفريقيا وحذرت منه... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T13:51+0000
2021-12-01T13:51+0000
راديو سبوتنيك
فيروس كورونا
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050138078_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7bb31e994485b8501974a5089983f0.jpg
وذكرت غصن في حديث لـ"راديو سبوتنيك"، أن "متحور أوميكرون ليس بكتيريا بل هو فيروس من متحورات كوفيد-19"، مشيرة إلى أن أعراضه ستكون نفس أعراض كورونا السابقة ولكن الفارق سيكون في سرعة الانتشار وهل هي أكثر فتكا مقارنة بالمتحورات السابقة ومدى إيذائها للمصابين بها وهو ما يتم العمل عليه حاليا من قبل المتخصصين خاصة وأن فترة ظهوره قصيرة".وعن كيفية قياس درجة ومعدل انتقال العدوى من متحور لآخر، أوضحت غصن أن "ذلك يكون بمدى انتشار الفيروس وعدد الإصابات التي نتجت عنه فمعظم حالات متحور دلتا مثلا كانت خلال ثلاثة شهور ماضية وهي ذروة انتشاره وبالفحص والتحاليل المطلوبة كانت النتائج تشير لوجود متحور دلتا وهكذا سيتم التعامل مع باقي المتحورات وكشفها".أما عن ظهور متحورات جديدة في العالم، فقالت إن "تفاؤلا حذرا كان لدى العالم بعد تضاؤل عدد الحالات من متحور دلتا، ولكن ظهر أوميكرون ليثير المخاوف مجددا وهذا يعني أن الفيروس ما زال موجودا وينتشر بقوة بين الناس".وشددت على أن "الأشخاص الذي لم يأخذوا اللقاح حتى الآن يساهموا بطريقة غير مباشرة في تحور الفيروس وهنا تظهر أهمية اللقاحات التي تساعد في عدم الوصول لعدد كبير من المتحورات".
https://arabic.sputniknews.com/20211201/ألمانيا-تسجل-4-حالات-إصابة-بمتحور-أوميكرون-تلقوا-كامل-جرعات-اللقاح-1053434088.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050138078_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d59bdc2b602765938183f496ce624a09.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو سبوتنيك, فيروس كورونا, أوميكرون

باحثة في الدواء واللقاح تكشف لـ"سبوتنيك" أعراض متحور أوميكرون

13:51 GMT 01.12.2021
© Sputnik . Mohammad Damourرغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟
رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
كشفت مسؤولة الأبحاث والدراسات للدواء واللقاح في مستشفى جامعة تكساس قسم الصيدلة، هالة غصن، عن نوع متحور أوميكرون الجديد الذي انتشر في جنوب أفريقيا وحذرت منه منظمة الصحة العالمية.
وذكرت غصن في حديث لـ"راديو سبوتنيك"، أن "متحور أوميكرون ليس بكتيريا بل هو فيروس من متحورات كوفيد-19"، مشيرة إلى أن أعراضه ستكون نفس أعراض كورونا السابقة ولكن الفارق سيكون في سرعة الانتشار وهل هي أكثر فتكا مقارنة بالمتحورات السابقة ومدى إيذائها للمصابين بها وهو ما يتم العمل عليه حاليا من قبل المتخصصين خاصة وأن فترة ظهوره قصيرة".
تدريب الكلاب للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19) في هانوفر، ألمانيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
ألمانيا تسجل 4 حالات إصابة بمتحور أوميكرون تلقوا كامل جرعات اللقاح
10:59 GMT
وعن كيفية قياس درجة ومعدل انتقال العدوى من متحور لآخر، أوضحت غصن أن "ذلك يكون بمدى انتشار الفيروس وعدد الإصابات التي نتجت عنه فمعظم حالات متحور دلتا مثلا كانت خلال ثلاثة شهور ماضية وهي ذروة انتشاره وبالفحص والتحاليل المطلوبة كانت النتائج تشير لوجود متحور دلتا وهكذا سيتم التعامل مع باقي المتحورات وكشفها".
أما عن ظهور متحورات جديدة في العالم، فقالت إن "تفاؤلا حذرا كان لدى العالم بعد تضاؤل عدد الحالات من متحور دلتا، ولكن ظهر أوميكرون ليثير المخاوف مجددا وهذا يعني أن الفيروس ما زال موجودا وينتشر بقوة بين الناس".
وشددت على أن "الأشخاص الذي لم يأخذوا اللقاح حتى الآن يساهموا بطريقة غير مباشرة في تحور الفيروس وهنا تظهر أهمية اللقاحات التي تساعد في عدم الوصول لعدد كبير من المتحورات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:10 GMTالرئيس البيلاروسي: نقف بجانب روسيا حال تعرضها لعدوان أوكراني
15:04 GMTبسبب "أوميكرون"... المغرب يؤجل تدشين خط طيران مباشر إلى إسرائيل
15:02 GMTوزير خارجية أوكرانيا يدعو إلى ردع روسيا.. بعد اجتماع مع نظيرته البريطانية
14:52 GMTوكالة: 159 توغلا صينيا في المجال الجوي لتايوان خلال نوفمبر
14:42 GMTخبير: الغرب يسخن الجبهة الأوكرانية وربما يتكرر سيناريو جورجيا
14:37 GMTمتحور أوميكرون.. بين التحذيرات والأبحاث
14:32 GMTالرئيس الروسي يعقد مؤتمرا صحفيا موسعا في 23 كانون الأول/ ديسمبر
14:32 GMTاليمن.. هل سيشهد العام 2022 نهاية الحرب؟
14:29 GMTتذاكر مجانية لحضور "إكسبو دبي 2020" لجميع القادمين إلى الإمارات
14:28 GMTبلينكن: لا نعلم إذا كانت روسيا اتخذت قرارا بغزو أوكرانيا لكنها تجهز قواتها لذلك
14:26 GMTدراسة حديثة تكشف عن أغلى وأرخص مدينة في العالم... إحداهما عربية
14:26 GMTلأول مرة منذ توليه منصبه... بينيت يزور مقر إقامة رئيس الوزراء في بلفور... صورة
14:17 GMTنتائج الانتخابات العراقية تؤكد فوز الكتلة الصدرية.. مظاهرات حاشدة ضد الانقلاب العسكري في السودان
14:15 GMTمحتجون يطالبون بتأمين مادة الطحين في ريف دير الزور السوري الخاضع لسيطرة القوات الأمريكية
14:09 GMTوزيرة بريطانية تتجول بالدبابة عند حدود روسيا
14:08 GMTالاتحاد الأوروبي يخطط لإنفاق 340 مليار دولار في الدول النامية لمواجهة نفوذ الصين
14:03 GMTاستئناف الرحلات الجوية بين فرنسا ودول جنوب القارة الأفريقية السبت وفق شروط صحية صارمة
14:02 GMTالفطر السحري يحمل أخبارا سارة لمرضى السرطان المصابين بالاكتئاب
13:59 GMTالجزائر... تمديد نظام الوقاية من كورونا لمدة 10 أيام
13:57 GMTأمير قطر يتسلم رسالة خطية من الرئيس اليمني