بولندا: العثور على جثث 8 مهاجرين غير شرعيين منذ بداية أزمة الحدود

وارسو - سبوتنيك. وقالت ميشالسكايا للصحفيين: "كان هناك ثمانية من هؤلاء الأشخاص، بينهم شخص مات أثناء الإنعاش على الخط الحدودي أثناء عبوره غير القانوني. وتم استدعاء مجموعة من المنقذين الطبيين لهذا الشخص، لكن للأسف، لم نتمكن من مساعدته".وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروس في 2 سبتمبر الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما حتى 2 كانون الأول / ديسمبر، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.وتعتبر بولندا أن بيلاروس تشن "حربا هجينة عليها لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي".
قالت الناطقة باسم حرس الحدود البولندي، آنا ميشالسكايا، إنه تم العثور على جثث 8 مهاجرين غير شرعيين في بولندا منذ بداية الأزمة على الحدود.
وارسو - سبوتنيك. وقالت ميشالسكايا للصحفيين: "كان هناك ثمانية من هؤلاء الأشخاص، بينهم شخص مات أثناء الإنعاش على الخط الحدودي أثناء عبوره غير القانوني. وتم استدعاء مجموعة من المنقذين الطبيين لهذا الشخص، لكن للأسف، لم نتمكن من مساعدته".
وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروس في 2 سبتمبر الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما حتى 2 كانون الأول / ديسمبر، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.
وتعتبر بولندا أن بيلاروس تشن "حربا هجينة عليها لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي".