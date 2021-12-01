تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211201/بولندا-العثور-على-جثث-8-مهاجرين-غير-شرعيين-منذ-بداية-أزمة-الحدود-1053436417.html
بولندا: العثور على جثث 8 مهاجرين غير شرعيين منذ بداية أزمة الحدود
بولندا: العثور على جثث 8 مهاجرين غير شرعيين منذ بداية أزمة الحدود
قالت الناطقة باسم حرس الحدود البولندي، آنا ميشالسكايا، إنه تم العثور على جثث 8 مهاجرين غير شرعيين في بولندا منذ بداية الأزمة على الحدود. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T11:46+0000
2021-12-01T11:46+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050747387_0:407:2917:2048_1920x0_80_0_0_253de8053ea8fb3cbeb01081b0e651aa.jpg
وارسو - سبوتنيك. وقالت ميشالسكايا للصحفيين: "كان هناك ثمانية من هؤلاء الأشخاص، بينهم شخص مات أثناء الإنعاش على الخط الحدودي أثناء عبوره غير القانوني. وتم استدعاء مجموعة من المنقذين الطبيين لهذا الشخص، لكن للأسف، لم نتمكن من مساعدته".وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروس في 2 سبتمبر الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما حتى 2 كانون الأول / ديسمبر، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.وتعتبر بولندا أن بيلاروس تشن "حربا هجينة عليها لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي".
https://arabic.sputniknews.com/20211201/بولندا-تمدد-حالة-الطوارئ-على-الحدود-مع-بيلاروس-لمدة-3-أشهر-1053424520.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050747387_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_aae6593c9245109a2481ecaf60779eb7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

بولندا: العثور على جثث 8 مهاجرين غير شرعيين منذ بداية أزمة الحدود

11:46 GMT 01.12.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورإيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قالت الناطقة باسم حرس الحدود البولندي، آنا ميشالسكايا، إنه تم العثور على جثث 8 مهاجرين غير شرعيين في بولندا منذ بداية الأزمة على الحدود.
وارسو - سبوتنيك. وقالت ميشالسكايا للصحفيين: "كان هناك ثمانية من هؤلاء الأشخاص، بينهم شخص مات أثناء الإنعاش على الخط الحدودي أثناء عبوره غير القانوني. وتم استدعاء مجموعة من المنقذين الطبيين لهذا الشخص، لكن للأسف، لم نتمكن من مساعدته".
جنود بيلاروس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
بولندا تمدد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس لمدة 3 أشهر
02:46 GMT
وفرضت بولندا حالة طوارئ 30 يوما على القطاع الحدودي مع بيلاروس في 2 سبتمبر الماضي، ليتم تمديدها لاحقا إلى 60 يوما حتى 2 كانون الأول / ديسمبر، لتمنع أي أحد باستثناء حرس الحدود وقوات الأمن الأخرى من الوصول إلى المنطقة.

وتعتبر بولندا أن بيلاروس تشن "حربا هجينة عليها لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:57 GMTأمريكا: الصين تدفع أستراليا إلى "الركوع" وتشن حربا اقتصادية
11:56 GMTمحكمة ليبية ترفض الطعون المقدمة ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
11:52 GMTإيران تحذر من وجود أطراف تسعى لإنهاء مفاوضات فيينا بشكل مبكر وتؤكد على أولوية إلغاء العقوبات
11:52 GMTأول إنسان يحدق بعين مطبوعة بتقنية "3 دي"... فيديو
11:46 GMTبولندا: العثور على جثث 8 مهاجرين غير شرعيين منذ بداية أزمة الحدود
11:41 GMTالسعودية تصدر بيانا بشأن ضبط مواطنين يتاجران بحيوانات مهددة بالانقراض
11:38 GMTانفجارعبوة ناسفة برتل شاحنات أمريكية في ريف الحسكة السورية
11:38 GMTالأمم المتحدة: ندعو لفتح الحدود أمام طالبي اللجوء الأفغان
11:29 GMTما هو الهدف من تجول وزيرة الخارجية البريطانية عند حدود روسيا بالدبابة؟
11:22 GMTالأمير تشارلز يغفو خلال مراسم رسمية في بريطانيا... فيديو
11:19 GMTالرئاسة الفلسطينية تدين الاستيطان الإسرائيلي وتطالب المجتمع الدولي بوقفه
11:19 GMTأردوغان: انخفاض قيمة الليرة سببه "المؤامرات"... واخترنا مسارا خطيرا لكنه صحيح
11:14 GMTتداول فيديو لزيلينسكي "قبل أن يصبح رئيسا" يوجه فيه انتقادات حادة لأردوغان
11:02 GMTدول العالم توافق على صياغة اتفاقية تحدد كيفية التعامل مع جوائح المستقبل
11:02 GMTبوريل: أي خطوة عدائية ضد أوكرانيا ستقابل برد فعل قوي
10:59 GMTألمانيا تسجل 4 حالات إصابة بمتحور أوميكرون تلقوا كامل جرعات اللقاح
10:54 GMTبالأسماء... السعودية تكشف 17 دولة يشملها قرار تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات مجانا
10:53 GMTدونالد ترامب: ميغان ماركل "لا تحترم" الملكة
10:33 GMTكيف ننظف الأوعية الدموية دون تناول أدوية
10:31 GMTوزير الصحة البريطاني يعلن تسجيل 22 إصابة بمتحور كورونا "أوميكرون"... فيديو