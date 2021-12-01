بينيت يكلف وحدة تابعة للشرطة بمحاربة "الإرهاب" وتخليص الرهائن

وقال بينيت في تغريدات على حسابه بموقع تويتر:" أعلنت اليوم عن قراري بإعلان وحدة يمام رسميا كوحدة وطنية لمكافحة الإرهاب في دولة إسرائيل".وأضاف: "تشكلت الوحدة قبل 47 عاما ويقوم مقاتلوها بعمليات جريئة بشكل يومي.لسنوات عديدة كانت هناك مناقشات حول هذا الموضوع، والآن قررت".وتابع بينيت: "لماذا اتخذت القرار؟ لأن يمام هي أفضل وحدة في إسرائيل في محاربة الإرهاب. المقاتلون متمرسون وذو خبرة ولا مثيل لهم في المهارات والقدرات...اليوم هو يوم عيد لمقاتلي يمام وقادتهم على مر العصور وللمواطنين الإسرائيليين بشكل عام".من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن بينت قوله "الهدف من هذه الخطوة هو جعل وحدة اليمام أفضل وحدة في العالم لمحاربة الإرهاب".ومن المقرر أن يطرح بينيت القرار على المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر (الكابينت)، للحصول على موافقته.وسيتم تعزيز وحدة "يمام" الشرطية بالمزيد من القوات، كما سيجرى زيادة ميزانتيتها المخصصة لتبلغ في العام المقبل (2022) 10 ملايين شيكل (3.17 ملايين دولار).ومن المقرر أن يتم الدفع بأفراد الوحدة الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية.للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الأربعاء، تكليف وحدة "يامام" الخاصة التابعة للشرطة بمهام "مكافحة الإرهاب" وتخليص الرهائن في إسرائيل.
وقال بينيت في تغريدات على حسابه بموقع تويتر:" أعلنت اليوم عن قراري بإعلان وحدة يمام رسميا كوحدة وطنية لمكافحة الإرهاب في دولة إسرائيل".
وأضاف: "تشكلت الوحدة قبل 47 عاما ويقوم مقاتلوها بعمليات جريئة بشكل يومي.لسنوات عديدة كانت هناك مناقشات حول هذا الموضوع، والآن قررت".
وتابع بينيت: "لماذا اتخذت القرار؟ لأن يمام هي أفضل وحدة في إسرائيل في محاربة الإرهاب. المقاتلون متمرسون وذو خبرة ولا مثيل لهم في المهارات والقدرات...اليوم هو يوم عيد لمقاتلي يمام وقادتهم على مر العصور وللمواطنين الإسرائيليين بشكل عام".
למה קיבלתי את ההחלטה? כי הימ״מ היא היחידה הטובה ביותר בישראל בכישורי לחימה בטרור.
הלוחמים הם וותיקים, מנוסים ואין שני להם בכישורים וביכולות. מצאתי אצלם ערכי חתירה-למגע, ענווה, מקצוענות, ואהבת המדינה.
היום זהו חג ללוחמי הימ״מ ולמפקדיה לדורתיהם, ובכלל לאזרחי ישראל.