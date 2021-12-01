تداول فيديو لزيلينسكي "قبل أن يصبح رئيسا" يوجه فيه انتقادات حادة لأردوغان

ويظهر الفيديو زيلينسكي وهو يوجه انتقادات حادة للرئيس التركي أردوغان حتى أنه وصفه بـ "الصرصور ذي الشوارب".وكان الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق استعداد بلاده للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، داعيا للسلام في المنطقة.وقال أردوغان بهذا الصدد: "نحن مع السلام في المنطقة ... لقد ناقشنا هذه القضايا عدة مرات مع روسيا الصديقة وخاصة مع السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ونحن مستعدون للتوسط والتفاوض مع كل من أوكرانيا وبوتين. نود المشاركة في حل هذه المشكلة".هذا ووقعت شركتا "بايكار" التركية و"إفشينكو بروغراس" الأوكرانية اتفاقيات للتعاون في مجال تطوير الطائرات المسيرة.ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فإن الشركتين التركية والأوكرانية وقعتا في معرض SAHA EXPO، الذي تم افتتاحه في مركز إسطنبول للمعارض وهو أكبر تجمع صناعي في تركيا، وقعتا اتفاقا يسمح بتزويد الطائرات بدون طيار التركية بمحرك"AI-322F"، والذي طورته الشركتان "إفشينكو بروغراس" و"موتور سيتش" الأوكرانيتين.كما تم التوقيع على اتفاقية بشأن تكامل المحركات التوربينية AI-25TLT لنظام الطائرات المقاتلة بدون طيار (MİUS).يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تتهم روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عندما كان ممثلا وهو ينتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويظهر الفيديو زيلينسكي وهو يوجه انتقادات حادة للرئيس التركي أردوغان حتى أنه وصفه بـ "الصرصور ذي الشوارب".
وكان الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق استعداد بلاده للتوسط بين روسيا وأوكرانيا، داعيا للسلام في المنطقة. وقال أردوغان بهذا الصدد: "نحن مع السلام في المنطقة ... لقد ناقشنا هذه القضايا عدة مرات مع روسيا الصديقة وخاصة مع السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ونحن مستعدون للتوسط والتفاوض مع كل من أوكرانيا وبوتين. نود المشاركة في حل هذه المشكلة".
هذا ووقعت شركتا "بايكار" التركية و"إفشينكو بروغراس" الأوكرانية اتفاقيات للتعاون في مجال تطوير الطائرات المسيرة.
ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فإن الشركتين التركية والأوكرانية وقعتا في معرض SAHA EXPO، الذي تم افتتاحه في مركز إسطنبول للمعارض وهو أكبر تجمع صناعي في تركيا، وقعتا اتفاقا يسمح بتزويد الطائرات بدون طيار التركية بمحرك"AI-322F"، والذي طورته الشركتان "إفشينكو بروغراس" و"موتور سيتش" الأوكرانيتين.
كما تم التوقيع على اتفاقية بشأن تكامل المحركات التوربينية AI-25TLT لنظام الطائرات المقاتلة بدون طيار (MİUS).