https://arabic.sputniknews.com/20211201/محلل-سياسي-عراقي-إن-تم-تشكيل-حكومة-فإن-عمرها-لن-يتجاوز-التسعين-يوما-1053442658.html

محلل سياسي عراقي: إن تم تشكيل حكومة فإن عمرها لن يتجاوز التسعين يوما

محلل سياسي عراقي: إن تم تشكيل حكومة فإن عمرها لن يتجاوز التسعين يوما

قال سرمد البياتي الكاتب والمحلل السياسي العراقي إن الوضع في العراق متأزم وزاد ذلك بعد إعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية، حيث أصدر الإطار التنسيقي الذي... 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T13:45+0000

2021-12-01T13:45+0000

2021-12-01T13:45+0000

راديو سبوتنيك

انتخابات البرلمان العراقي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1050411757_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7a8c201ecabcf66b5297177417f550fa.jpg

وأضاف البياتي في حديث لـ"راديو سبوتنيك" أنه "بهذا الوضع وإن تم تشكيل حكومة فإن عمرها لن يتجاوز التسعين يوما، لكن الرأي الأكثر واقعية هو صعوبة تشكيل الحكومة من الأصل، فمن الأساس لا اتفاق على الانتخابات ذاتها فكيف يتفقون على رئيس وزراء والشيعة كذلك منقسمون انقساما كبيرا جدا إلا إذا كان هناك تنازلات وليس في الأفق القريب أي إشارات على تنازلات أو تحالفات". وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان. وقالت المفوضية إنها حققت في 1436طعنا انتخابيا مما أدى لإلغاء أصوات مقار انتخابية كاملة وتغيير نتائج خمسة مقاعد. وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا ، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع. وحصل تحالف الفتح الشيعي، الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي العسكرية على 17 مقعدا. وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها لنتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".

https://arabic.sputniknews.com/20211127/بعد-الاعتراف-الدولي-بها-هل-تنجح-قوى-المعارضة-في-إلغاء-الانتخابات-العراقية؟-1053336362.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو سبوتنيك, انتخابات البرلمان العراقي