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https://arabic.sputniknews.com/20211201/موسكو-تهدد-بطرد-دبلوماسيين-أمريكيين-ردا-على-تصريحات-واشنطن-1053432771.html
موسكو تهدد بطرد دبلوماسيين أمريكيين ردا على تصريحات واشنطن
موسكو تهدد بطرد دبلوماسيين أمريكيين ردا على تصريحات واشنطن
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه بحلول 31 يناير/كانون الثاني المقبل، يجب على موظفي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر... 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T10:26+0000
2021-12-01T10:26+0000
روسيا
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وقالت زاحاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "نحن نعتبر المطلب الأمريكي على وجه التحديد طردا ونعتزم الرد وفقا لذلك. بحلول 31 يناير 2022، يجب على مسؤولي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة روسيا".وشددت على أن هذا لم يكن اختيار روسيا "فرضت الولايات المتحدة لعبة مماثلة"، في عام 2020، حددت وزارة الخارجية من جانب واحد مدة ثلاث سنوات لبعثات العمل لموظفي السفارة في واشنطن والقنصليات الروسية العامة في نيويورك وهيوستن.وفقا لها، فإن الدبلوماسيين الروس، الذين غادروا الولايات المتحدة بالفعل والذين يتعين عليهم مغادرتها، ممنوعون من دخول البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة للعمل لمدة ثلاث سنوات.هذا وحذر نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي ريابكوف، من أن روسيا سترد بالتأكيد على "الطرد المرتقب" للدبلوماسيين الروس من أمريكا.وشدد ريابكوف على أن الجانب الأمريكي يجب عليه إيقاف هذه الممارسة (طرد الدبلوماسيين)، وقال: "لقد حذرنا الأمريكيين من أنه من أجل تجنب المزيد من التخفيضات في طاقمهم (الدبلوماسي) هنا (في روسيا)، ولا نريد ذلك (الجانب الروسي)، لكن لا يسعنا إلا الرد بهذه الطريقة".وأفادت مصادر أمريكية بأن 27 دبلوماسيا روسيا مع عائلاتهم سيضطرون إلى مغادرة أمريكا في 30 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل 2022، وسيغادر نفس العدد في 30 يونيو/ حزيران في وقت لاحق.وكانت موسكو قد علقت عمل بعثتها الدبلوماسية لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" ردا على قيام قيادة الحلف بطرد دبلوماسيين روس معتمدين لدى الحلف "بشكل مفاجئ".
https://arabic.sputniknews.com/20211129/روسيا-تحذر-سنرد-على-طرد-أي-دبلوماسي-روسي-من-أمريكا-1053393493.html
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روسيا

موسكو تهدد بطرد دبلوماسيين أمريكيين ردا على تصريحات واشنطن

10:26 GMT 01.12.2021
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs / الذهاب إلى بنك الصور المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021
 المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه بحلول 31 يناير/كانون الثاني المقبل، يجب على موظفي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة البلاد.
وقالت زاحاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "نحن نعتبر المطلب الأمريكي على وجه التحديد طردا ونعتزم الرد وفقا لذلك. بحلول 31 يناير 2022، يجب على مسؤولي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة روسيا".
وشددت على أن هذا لم يكن اختيار روسيا "فرضت الولايات المتحدة لعبة مماثلة"، في عام 2020، حددت وزارة الخارجية من جانب واحد مدة ثلاث سنوات لبعثات العمل لموظفي السفارة في واشنطن والقنصليات الروسية العامة في نيويورك وهيوستن.
وأضافت زاخاروفا أنه "حتى الأول من يوليو من العام المقبل، إذا لم تتخل واشنطن عن قاعدة السنوات الثلاث ولم تتنازل، فسيظل العمال يغادرون بعدد إجمالي يتناسب مع عدد الروس، الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية".
وفقا لها، فإن الدبلوماسيين الروس، الذين غادروا الولايات المتحدة بالفعل والذين يتعين عليهم مغادرتها، ممنوعون من دخول البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة للعمل لمدة ثلاث سنوات.
هذا وحذر نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي ريابكوف، من أن روسيا سترد بالتأكيد على "الطرد المرتقب" للدبلوماسيين الروس من أمريكا.
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2021
روسيا تحذر: سنرد على طرد أي دبلوماسي روسي من أمريكا
29 نوفمبر, 16:14 GMT
وشدد ريابكوف على أن الجانب الأمريكي يجب عليه إيقاف هذه الممارسة (طرد الدبلوماسيين)، وقال: "لقد حذرنا الأمريكيين من أنه من أجل تجنب المزيد من التخفيضات في طاقمهم (الدبلوماسي) هنا (في روسيا)، ولا نريد ذلك (الجانب الروسي)، لكن لا يسعنا إلا الرد بهذه الطريقة".
وأفادت مصادر أمريكية بأن 27 دبلوماسيا روسيا مع عائلاتهم سيضطرون إلى مغادرة أمريكا في 30 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل 2022، وسيغادر نفس العدد في 30 يونيو/ حزيران في وقت لاحق.
وكانت موسكو قد علقت عمل بعثتها الدبلوماسية لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" ردا على قيام قيادة الحلف بطرد دبلوماسيين روس معتمدين لدى الحلف "بشكل مفاجئ".
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