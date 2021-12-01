واتسآب يسلم بيانات مستخدميه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

وأشارت المنظمة، في وثيقة نشرتها على موقعها، إلى أن "واتسآب" يرسل البيانات الوصفية حول إجراءات الحساب مع تأخير لمدة 15 دقيقة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك بناءً على طلب المكتب، حيث تتلقى أجهزة الاستخبارات المعلومات من "واتسآب" المثبت على أجهزة الآيفون إذا تم حفظ أرشيف المحادثة في سحابة "آي كلاود" (iCloud). يُشار إلى أنه بموجب قرار محكمة أو في حال وجود مذكرة تفتيش، يحق لضباط إنفاذ القانون تلقي قائمة بمستخدمي "واتسآب" المحظورين للشخص المهتم بهم.وبذلك، يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي الحصول على معلومات حول جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم وحول الأشخاص الذين تم تسجيلهم في قائمة الاتصالات. بدورهم، أكد ممثلو "واتسآب" أن محتوى المحادثات لا يُنقل.
أفاد موقع منظمة "ممتلكات الشعب" أن "واتسآب" يقوم بنقل البيانات (الشخصية لمستخدميه) إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي كل 15 دقيقة.
وأشارت المنظمة، في وثيقة نشرتها على موقعها، إلى أن "واتسآب" يرسل البيانات الوصفية حول إجراءات الحساب مع تأخير لمدة 15 دقيقة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك بناءً على طلب المكتب، حيث تتلقى أجهزة الاستخبارات المعلومات من "واتسآب" المثبت على أجهزة الآيفون إذا تم حفظ أرشيف المحادثة في سحابة "آي كلاود" (iCloud).
يُشار إلى أنه بموجب قرار محكمة أو في حال وجود مذكرة تفتيش، يحق لضباط إنفاذ القانون تلقي قائمة بمستخدمي "واتسآب" المحظورين للشخص المهتم بهم.
وبذلك، يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي الحصول على معلومات حول جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم وحول الأشخاص الذين تم تسجيلهم في قائمة الاتصالات.
بدورهم، أكد ممثلو "واتسآب" أن محتوى المحادثات لا يُنقل.