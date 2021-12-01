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وزير الصحة البريطاني يعلن تسجيل 22 إصابة بمتحور كورونا "أوميكرون"... فيديو
وزير الصحة البريطاني يعلن تسجيل 22 إصابة بمتحور كورونا "أوميكرون"... فيديو
حث وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الأربعاء، المواطنين على تلقي جرعة منشطة من اللقاح، معلنا تسجيل 22 حالة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" في البلاد. 01.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-01T10:31+0000
2021-12-01T10:31+0000
فيروس كورونا
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وقال جاويد لشبكة "سكاي نيوز"، إن الحكومة تعتقد أن الجرعة المنشطة ستساعد في الحماية من "أوميكرون"، حتى لو تبين أن اللقاحات ليست فعالة ضده مثل السلالات السابقة للمرض.وأضاف أنه يأمل في معرفة المزيد عن "أوميكرون" في غضون الأسبوعين المقبلين، حيث يعمل العلماء على فهم قدرة المتحور الجديد على سرعة الانتقال ومدى خطورته.وتابع "في هذه المرحلة من الوقت، أعداد الحالات منخفضة للغاية، بالنسبة للمملكة المتحدة، لدينا 22 حالة مؤكدة في الوقت الحالي وسوف يرتفع العدد بالتأكيد".وواصل قائلا "أفضل شكل من أشكال الدفاع لدينا لا يزال لقاحاتنا" لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون أقل فعالية. نحن لا نعرف على وجه اليقين حتى الآن، ولكن من المحتمل أيضًا أن تظل فعالة ضد الأمراض الخطيرة.ووفقا له فإنه "لا حاجة لتغيير خطط عيد الميلاد"، في إشارة إلى أي إغلاق محتمل خلال الأعياد في ديسمبر/كانون الأول.وتخطط بريطانيا لتقديم جرعة معززة من لقاح كورونا لجميع البالغين بحلول نهاية يناير/كانون الثاني، حيث تظهر البيانات الحكومية أن 81 % من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا قد تناولوا جرعتين من اللقاح، بينما حصل 32% على جرعة معززة أو جرعة ثالثة.
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فيروس كورونا

وزير الصحة البريطاني يعلن تسجيل 22 إصابة بمتحور كورونا "أوميكرون"... فيديو

10:31 GMT 01.12.2021
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حث وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الأربعاء، المواطنين على تلقي جرعة منشطة من اللقاح، معلنا تسجيل 22 حالة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" في البلاد.
وقال جاويد لشبكة "سكاي نيوز"، إن الحكومة تعتقد أن الجرعة المنشطة ستساعد في الحماية من "أوميكرون"، حتى لو تبين أن اللقاحات ليست فعالة ضده مثل السلالات السابقة للمرض.
وأضاف أنه يأمل في معرفة المزيد عن "أوميكرون" في غضون الأسبوعين المقبلين، حيث يعمل العلماء على فهم قدرة المتحور الجديد على سرعة الانتقال ومدى خطورته.
وتابع "في هذه المرحلة من الوقت، أعداد الحالات منخفضة للغاية، بالنسبة للمملكة المتحدة، لدينا 22 حالة مؤكدة في الوقت الحالي وسوف يرتفع العدد بالتأكيد".
وواصل قائلا "أفضل شكل من أشكال الدفاع لدينا لا يزال لقاحاتنا" لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون أقل فعالية. نحن لا نعرف على وجه اليقين حتى الآن، ولكن من المحتمل أيضًا أن تظل فعالة ضد الأمراض الخطيرة.
ووفقا له فإنه "لا حاجة لتغيير خطط عيد الميلاد"، في إشارة إلى أي إغلاق محتمل خلال الأعياد في ديسمبر/كانون الأول.
وتخطط بريطانيا لتقديم جرعة معززة من لقاح كورونا لجميع البالغين بحلول نهاية يناير/كانون الثاني، حيث تظهر البيانات الحكومية أن 81 % من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا قد تناولوا جرعتين من اللقاح، بينما حصل 32% على جرعة معززة أو جرعة ثالثة.
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