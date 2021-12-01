وزير الصحة البريطاني يعلن تسجيل 22 إصابة بمتحور كورونا "أوميكرون"... فيديو
حث وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الأربعاء، المواطنين على تلقي جرعة منشطة من اللقاح، معلنا تسجيل 22 حالة مؤكدة بمتحور "أوميكرون" في البلاد.
وقال جاويد لشبكة "سكاي نيوز"، إن الحكومة تعتقد أن الجرعة المنشطة ستساعد في الحماية من "أوميكرون"، حتى لو تبين أن اللقاحات ليست فعالة ضده مثل السلالات السابقة للمرض.
وأضاف أنه يأمل في معرفة المزيد عن "أوميكرون" في غضون الأسبوعين المقبلين، حيث يعمل العلماء على فهم قدرة المتحور الجديد على سرعة الانتقال ومدى خطورته.
Health Secretary Sajid Javid says 'in a couple of weeks we will know a lot more about Omicron'.— Sky News (@SkyNews) December 1, 2021
He adds 'people should continue to behave in the way they were planning to over Christmas'.#KayBurley https://t.co/mWjXIxQ1OL pic.twitter.com/dYJP7YKlNZ
وتابع "في هذه المرحلة من الوقت، أعداد الحالات منخفضة للغاية، بالنسبة للمملكة المتحدة، لدينا 22 حالة مؤكدة في الوقت الحالي وسوف يرتفع العدد بالتأكيد".
وواصل قائلا "أفضل شكل من أشكال الدفاع لدينا لا يزال لقاحاتنا" لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون أقل فعالية. نحن لا نعرف على وجه اليقين حتى الآن، ولكن من المحتمل أيضًا أن تظل فعالة ضد الأمراض الخطيرة.
Health Secretary Sajid Javid says he would take a #COVID19 test before attending a Christmas party, adding it is a 'sensible precaution everyone can take'.#KayBurley https://t.co/mWjXIxQ1OL pic.twitter.com/XpRWP20n13— Sky News (@SkyNews) December 1, 2021
ووفقا له فإنه "لا حاجة لتغيير خطط عيد الميلاد"، في إشارة إلى أي إغلاق محتمل خلال الأعياد في ديسمبر/كانون الأول.
وتخطط بريطانيا لتقديم جرعة معززة من لقاح كورونا لجميع البالغين بحلول نهاية يناير/كانون الثاني، حيث تظهر البيانات الحكومية أن 81 % من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا قد تناولوا جرعتين من اللقاح، بينما حصل 32% على جرعة معززة أو جرعة ثالثة.