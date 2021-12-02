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https://arabic.sputniknews.com/20211202/الاستخبارات-الأمريكية-التغير-المناخي-يهدد-استقرار-11-دولة-إحداها-عربية-1053493405.html
الاستخبارات الأمريكية: التغير المناخي يهدد استقرار 11 دولة إحداها عربية
الاستخبارات الأمريكية: التغير المناخي يهدد استقرار 11 دولة إحداها عربية
قال تقرير للاستخبارات الأمريكية إن 11 دولة من بينها دولة عربية، مهددة بخطر عدم الاستقرار بسبب التغير المناخي. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T20:10+0000
2021-12-02T20:10+0000
2021-12-02T20:10+0000
العراق
التغير المناخي
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وذكر التقرير أن هذ الدول هي: العراق وأفغانستان وباكستان والهند وكولومبيا وكوريا الشمالية ونيكارغوا وغواتيمالا وهندوراس.وقال إن هذه الدول قد تعاني من الضعف وعدم الاستقرار الجيوسياسي، نتيجة تغير المناخ الذي سيؤدي إلى تفاقم المخاطر على مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.وهذا هو أول تقرير استخباري وطني حول تغير المناخ في العالم، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.وتوصل نحو 200 دولة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى اتفاق عالمي لمواجهة التغير المناخي بعد مفاوضات تواصلت أسبوعين، ولكن دون أن تتبنى ما يدعو إليه العِلم لاحتواء الارتفاع الخطر في درجات الحرارة.وخلال "قمة كوب 26"، وجهت أصابع الاتهام للدول الغنية التي تقاعست عن التمويل اللازم للدول الفقيرة المعرضة لأخطار الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار والحرائق والعواصف.ورأى مراقبون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لم يقدم ما هو مطلوب لتفادي الارتفاع البالغ في درجات الحرارة.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/دراسة-ارتفاع-معدل-الطلاق-بين-طيور-القطرس-بسبب-التغير-المناخي---1053310664.html
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العراق, التغير المناخي
الاستخبارات الأمريكية: التغير المناخي يهدد استقرار 11 دولة إحداها عربية
قال تقرير للاستخبارات الأمريكية إن 11 دولة من بينها دولة عربية، مهددة بخطر عدم الاستقرار بسبب التغير المناخي.
وذكر التقرير أن هذ الدول هي: العراق وأفغانستان وباكستان والهند وكولومبيا وكوريا الشمالية ونيكارغوا وغواتيمالا وهندوراس.
وقال إن هذه الدول قد تعاني من الضعف وعدم الاستقرار الجيوسياسي، نتيجة تغير المناخ الذي سيؤدي إلى تفاقم المخاطر على مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
وهذا هو أول تقرير استخباري وطني حول تغير المناخ في العالم، بحسب
شبكة "سي إن بي سي"
الأمريكية.
وتوصل نحو 200 دولة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى اتفاق عالمي لمواجهة التغير المناخي بعد مفاوضات تواصلت أسبوعين، ولكن دون أن تتبنى ما يدعو إليه العِلم لاحتواء الارتفاع الخطر في درجات الحرارة.
وخلال
"قمة كوب 26"
، وجهت أصابع الاتهام للدول الغنية التي تقاعست عن التمويل اللازم للدول الفقيرة المعرضة لأخطار الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار والحرائق والعواصف.
ورأى مراقبون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لم يقدم ما هو مطلوب لتفادي الارتفاع البالغ في درجات الحرارة.