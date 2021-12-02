تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211202/البحر-الأحمر-السينمائي-يكرم-شخصيات-نسائية-بارزة-1053473709.html
"البحر الأحمر" السينمائي يكرم شخصيات نسائية بارزة
"البحر الأحمر" السينمائي يكرم شخصيات نسائية بارزة
قررت إدراة مهرجان "البحر الأحمر" السينمائي تكريم عدد من الشخصيات النسائية من صاحبات الأدوار البارزة في صناعة السينما. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T11:10+0000
2021-12-02T11:10+0000
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103085/50/1030855019_0:300:1152:948_1920x0_80_0_0_b524e3026486b9d91a4dcdafb7fe3983.jpg
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، ستشهد تكريم مجموعة من الأسماء المميزة والبارزة التي وضعت بصمتها في صناعة السينما، بينهم هيفاء المنصور المخرجة والمنتجة السعودية، والممثلة الفرنسية كاترين دينوف، والفنانة المصرية ليلى علوي.وكانت هيفاء المنصور قد أخرجت أول أفلامها الطويلة بعنوان "وجدة" عام 2012، والذي يعتبر أول فيلم روائي طويل يتم تصويره بالكامل في السعودية، ونالت عليه العديد من الترشيحات والجوائز حول العالم.ومن المنتظر أن يكرّم المهرجان أيضاً الممثلة الفرنسية كاترين دينوف، وهي فنانة عالمية لها أعمال ترشّحت وفازت بالعديد من الجوائز حول العالم، بما فيها جائزة الأكاديمية البريطانية (بافتا) وجائزة الأوسكار، حيث يعتبرها النقّاد واحدة من أهم المواهب النسائية في أوروبا على الإطلاق.ويكرم مهرجان "البحر الأحمر" السينمائي كذلك النجمة المصرية ليلى علوي صاحبة أدوار بطولة في أكثر من 70 فيلما، وتستمر في تقديم إبداعاتها في أدوار تنوعت بين السينما والتلفزيون.ويحظى جمهور المهرجان بمحاضرة تقدمها النجمة المصرية يُسرا، والتي شاركت في أكثر من 80 فيلمًا وحصدت أكثر من 50 جائزة من مهرجانات ومحافل سينمائية مصرية وعربية ودولية، فهي تعتبر واحدة من أكثر نجمات السينما شهرة وشعبية في جميع أنحاء العالم العربي.يذكر أن المهرجان سيعرض 135 فيلمًا، تحظى المخرجات النساء بنسبة 38 في المئة من نصيب العرض، أي ما يعادل 51 فيلمًا.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/كريم-عبد-العزيز-يقبل-رأس-منى-زكي-في-افتتاح-مهرجان-القاهرة-السينمائي-عقب-تكريمه-صور-1053313975.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103085/50/1030855019_0:192:1152:1056_1920x0_80_0_0_bf15965a225b6c8639a1313ec27969cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الفنانين في مصر

"البحر الأحمر" السينمائي يكرم شخصيات نسائية بارزة

11:10 GMT 02.12.2021
© Sputnik . Abdullah Hameedالممثلة المصرية ليلى علوي في مهرجان الأقصر السابع للسينما الأفريقية 18 مارس/آذار 2018
الممثلة المصرية ليلى علوي في مهرجان الأقصر السابع للسينما الأفريقية 18 مارس/آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . Abdullah Hameed
تابعنا عبر
قررت إدراة مهرجان "البحر الأحمر" السينمائي تكريم عدد من الشخصيات النسائية من صاحبات الأدوار البارزة في صناعة السينما.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، ستشهد تكريم مجموعة من الأسماء المميزة والبارزة التي وضعت بصمتها في صناعة السينما، بينهم هيفاء المنصور المخرجة والمنتجة السعودية، والممثلة الفرنسية كاترين دينوف، والفنانة المصرية ليلى علوي.
وكانت هيفاء المنصور قد أخرجت أول أفلامها الطويلة بعنوان "وجدة" عام 2012، والذي يعتبر أول فيلم روائي طويل يتم تصويره بالكامل في السعودية، ونالت عليه العديد من الترشيحات والجوائز حول العالم.
الفنانان المصريان كريم عبد العزيز ومنى زكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
كريم عبد العزيز يقبل رأس منى زكي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي عقب تكريمه... فيديو
26 نوفمبر, 21:00 GMT
ومن المنتظر أن يكرّم المهرجان أيضاً الممثلة الفرنسية كاترين دينوف، وهي فنانة عالمية لها أعمال ترشّحت وفازت بالعديد من الجوائز حول العالم، بما فيها جائزة الأكاديمية البريطانية (بافتا) وجائزة الأوسكار، حيث يعتبرها النقّاد واحدة من أهم المواهب النسائية في أوروبا على الإطلاق.
ويكرم مهرجان "البحر الأحمر" السينمائي كذلك النجمة المصرية ليلى علوي صاحبة أدوار بطولة في أكثر من 70 فيلما، وتستمر في تقديم إبداعاتها في أدوار تنوعت بين السينما والتلفزيون.
ويحظى جمهور المهرجان بمحاضرة تقدمها النجمة المصرية يُسرا، والتي شاركت في أكثر من 80 فيلمًا وحصدت أكثر من 50 جائزة من مهرجانات ومحافل سينمائية مصرية وعربية ودولية، فهي تعتبر واحدة من أكثر نجمات السينما شهرة وشعبية في جميع أنحاء العالم العربي.
يذكر أن المهرجان سيعرض 135 فيلمًا، تحظى المخرجات النساء بنسبة 38 في المئة من نصيب العرض، أي ما يعادل 51 فيلمًا.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:26 GMTمهندسون يبتكرون طائرة مسيرة يمكنها الهبوط على فرع شجرة كالطيور... فيديو
12:25 GMTضاحي خلفان يكشف عدم دعوته لاحتفالات العيد القومي للإمارات ويشكر "أم فارس"... صور
12:22 GMTإلغاء نهائي الجائزة الكبرى للتزلج الفني على الجليد في اليابان
12:20 GMTالخارجية العراقية: انطلاق رحلة جوية لإجلاء 433 لاجئا عراقيا من بيلاروس
12:17 GMTباحث سياسي: إقالة حكومة الدبيبة أتاح الفرصة لمشاركته في الانتخابات الرئاسية
12:15 GMTاتحاد الشغل التونسي: قيس سعيد انغلق على نفسه بعدما تفرد بالسلطة
12:13 GMTمستشار اقتصادي: تركيا تخوض حربا اقتصادية تتطلب أدوات لمواجهة التحديات
12:09 GMTمحمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي محطما رقما قياسيا
12:08 GMTمستشار النمسا السابق: أنا لست قديسا ولا مجرما
12:05 GMTمقاتلات ومروحيات أمريكية تشارك في "إيديكس 2021"... صور
11:59 GMTانطلاق مهرجان "أسبوع فن الطبخ في موسكو" ضمن معرض إكسبو 2020 دبي
11:57 GMTنجم ليفربول يرد بموجة من الضحك بعد سؤاله عن المركز السابع في جائزة الكرة الذهبية
11:47 GMTضابط إسرائيلي متهم بتصوير مجندات في أوضاع خاصة بكاميرا سرية... ومجندة تكشف التفاصيل
11:43 GMTاكتشاف ديناصور مدرع جديد في تشيلي بذيل يشبه السلاح
11:33 GMTتركيا تؤكد ضرورة حل الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا وفقا لاتفاقيات "مينسك" والقانون الدولي
11:22 GMTرئيس كوريا الجنوبية يلتقي بوزير الدفاع الأمريكي لإجراء محادثات أمنية
11:20 GMTما الهدف من نشر صواريخ "باستيون" في جزيرة نائية روسية
11:18 GMTقائد فيلق القدس يحذر أمريكا من "تهشم أسنانها" إذا اتخذت أي خطوة ضد إيران
11:16 GMTاللجنة الأولمبية الدولية تكشف آخر تطورات اللاعبة الصينية بينغ شواي
11:10 GMT"البحر الأحمر" السينمائي يكرم شخصيات نسائية بارزة