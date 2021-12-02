"البحر الأحمر" السينمائي يكرم شخصيات نسائية بارزة

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، ستشهد تكريم مجموعة من الأسماء المميزة والبارزة التي وضعت بصمتها في صناعة السينما، بينهم هيفاء المنصور المخرجة والمنتجة السعودية، والممثلة الفرنسية كاترين دينوف، والفنانة المصرية ليلى علوي.وكانت هيفاء المنصور قد أخرجت أول أفلامها الطويلة بعنوان "وجدة" عام 2012، والذي يعتبر أول فيلم روائي طويل يتم تصويره بالكامل في السعودية، ونالت عليه العديد من الترشيحات والجوائز حول العالم.ومن المنتظر أن يكرّم المهرجان أيضاً الممثلة الفرنسية كاترين دينوف، وهي فنانة عالمية لها أعمال ترشّحت وفازت بالعديد من الجوائز حول العالم، بما فيها جائزة الأكاديمية البريطانية (بافتا) وجائزة الأوسكار، حيث يعتبرها النقّاد واحدة من أهم المواهب النسائية في أوروبا على الإطلاق.ويكرم مهرجان "البحر الأحمر" السينمائي كذلك النجمة المصرية ليلى علوي صاحبة أدوار بطولة في أكثر من 70 فيلما، وتستمر في تقديم إبداعاتها في أدوار تنوعت بين السينما والتلفزيون.ويحظى جمهور المهرجان بمحاضرة تقدمها النجمة المصرية يُسرا، والتي شاركت في أكثر من 80 فيلمًا وحصدت أكثر من 50 جائزة من مهرجانات ومحافل سينمائية مصرية وعربية ودولية، فهي تعتبر واحدة من أكثر نجمات السينما شهرة وشعبية في جميع أنحاء العالم العربي.يذكر أن المهرجان سيعرض 135 فيلمًا، تحظى المخرجات النساء بنسبة 38 في المئة من نصيب العرض، أي ما يعادل 51 فيلمًا.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
قررت إدراة مهرجان "البحر الأحمر" السينمائي تكريم عدد من الشخصيات النسائية من صاحبات الأدوار البارزة في صناعة السينما.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، ستشهد تكريم مجموعة من الأسماء المميزة والبارزة التي وضعت بصمتها في صناعة السينما، بينهم هيفاء المنصور المخرجة والمنتجة السعودية، والممثلة الفرنسية كاترين دينوف، والفنانة المصرية ليلى علوي.
وكانت هيفاء المنصور قد أخرجت أول أفلامها الطويلة بعنوان "وجدة" عام 2012، والذي يعتبر أول فيلم روائي طويل يتم تصويره بالكامل في السعودية، ونالت عليه العديد من الترشيحات والجوائز حول العالم.
ومن المنتظر أن يكرّم المهرجان أيضاً الممثلة الفرنسية كاترين دينوف، وهي فنانة عالمية لها أعمال ترشّحت وفازت بالعديد من الجوائز حول العالم، بما فيها جائزة الأكاديمية البريطانية (بافتا) وجائزة الأوسكار، حيث يعتبرها النقّاد واحدة من أهم المواهب النسائية في أوروبا على الإطلاق.
ويكرم مهرجان "البحر الأحمر" السينمائي كذلك النجمة المصرية ليلى علوي صاحبة أدوار بطولة في أكثر من 70 فيلما، وتستمر في تقديم إبداعاتها في أدوار تنوعت بين السينما والتلفزيون.
ويحظى جمهور المهرجان بمحاضرة تقدمها النجمة المصرية يُسرا، والتي شاركت في أكثر من 80 فيلمًا وحصدت أكثر من 50 جائزة من مهرجانات ومحافل سينمائية مصرية وعربية ودولية، فهي تعتبر واحدة من أكثر نجمات السينما شهرة وشعبية في جميع أنحاء العالم العربي.
يذكر أن المهرجان سيعرض 135 فيلمًا، تحظى المخرجات النساء بنسبة 38 في المئة من نصيب العرض، أي ما يعادل 51 فيلمًا.