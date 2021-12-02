انخفاض احتياطيات روسيا الدولية إلى نحو 619.8 مليار دولار

ووفقا لبيان المركزي الروسي، بلغ حجم الاحتياطيات الدولية في 26 نوفمبر 619.8 مليار دولار، بانخفاض 6.5 مليار دولار، أو 1.0%.وأشار البيان إلى أنه في عام 2020 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 7.5 في المئة، وبلغ 592.4 مليار دولار".وأضاف أنه "في يناير 2021 بلغت الاحتياطيات 595.8 مليار دولار، ووصلت الاحتياطيات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في 19 نوفمبر من نفس العام إلى 626.3 مليار دولار".وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية. وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).
وأضاف أنه "في يناير 2021 بلغت الاحتياطيات 595.8 مليار دولار، ووصلت الاحتياطيات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في 19 نوفمبر من نفس العام إلى 626.3 مليار دولار". وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية.
وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).