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روسيا تختار جمال التتار لتمثيلها في ملكة جمال الكون 2021... صور
روسيا تختار جمال التتار لتمثيلها في ملكة جمال الكون 2021... صور
اختارت روسيا ملكة جمال من جمهورية تتارستان لتمثيل الدولة في نسخة 2021 من مسابقة ملكة جمال الكون، المقرر عقدها في 12 ديسمبر/ كانون الأول في مدينة إيلات... 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T13:49+0000
2021-12-02T13:51+0000
مجتمع
منوعات
روسيا
ملكة جمال
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رالينا أرابوفا، المولودة في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، فائزة مسابقة ملكة الجمال عدة مرات، بعد أن توجت بملكة جمال Energo 2017وMiss Photo 2018 و Miss Tatarstan 2019. كما مثلت تتارستان في ملكة جمال روسيا 2019، حيث احتلت المركز الثاني في المسابقة.كجزء من المسابقة، سيتعين على أرابوفا حضور دروس الكوريغرافيا والمقابلات والتقاط الصور ومسابقة الأزياء الوطنية، حيث سترتدي زيا وطنيا منمقا من التتار يعتمد على اللباس التقليدي لملكات قازان.قبل نجاحها في المسابقة، حازت رالينا على جوائز كبيرة في مجال الموسيقى والعزف على الفلوت.تدرس رالينا الآن في جامعة بموسكو، حيث تخطط للحصول على شهادة في القانون.يذكر أن ملكة جمال المكسيك أندريا ميزا قد فازت بمسابقة ملكة جمال الكون، التي أقيمت العام الماضي في الولايات المتحدة. فيما كانت ممثلة روسيا ألينا سانكو، خارج المراكز الـ 21 الأولى.
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مجتمع, منوعات, روسيا, ملكة جمال

روسيا تختار جمال التتار لتمثيلها في ملكة جمال الكون 2021... صور

13:49 GMT 02.12.2021 (تم التحديث: 13:51 GMT 02.12.2021)
© REUTERS / Elijah Nouvelageالمشاركات في مسابقة "ملكة جمال الكون لعام 2019"، أتلانتا، جورجيا 8 ديسمبر 2019
المشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2019، أتلانتا، جورجيا 8 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Elijah Nouvelage
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اختارت روسيا ملكة جمال من جمهورية تتارستان لتمثيل الدولة في نسخة 2021 من مسابقة ملكة جمال الكون، المقرر عقدها في 12 ديسمبر/ كانون الأول في مدينة إيلات الإسرائيلية.
رالينا أرابوفا، المولودة في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، فائزة مسابقة ملكة الجمال عدة مرات، بعد أن توجت بملكة جمال Energo 2017وMiss Photo 2018 و Miss Tatarstan 2019. كما مثلت تتارستان في ملكة جمال روسيا 2019، حيث احتلت المركز الثاني في المسابقة.
كجزء من المسابقة، سيتعين على أرابوفا حضور دروس الكوريغرافيا والمقابلات والتقاط الصور ومسابقة الأزياء الوطنية، حيث سترتدي زيا وطنيا منمقا من التتار يعتمد على اللباس التقليدي لملكات قازان.
قبل نجاحها في المسابقة، حازت رالينا على جوائز كبيرة في مجال الموسيقى والعزف على الفلوت.
تدرس رالينا الآن في جامعة بموسكو، حيث تخطط للحصول على شهادة في القانون.
يذكر أن ملكة جمال المكسيك أندريا ميزا قد فازت بمسابقة ملكة جمال الكون، التي أقيمت العام الماضي في الولايات المتحدة. فيما كانت ممثلة روسيا ألينا سانكو، خارج المراكز الـ 21 الأولى.
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