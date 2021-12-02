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سفير إسرائيل في الأمم المتحدة يبعث برسالة قوية إلى لبنان بشأن "حزب الله"
سفير إسرائيل في الأمم المتحدة يبعث برسالة قوية إلى لبنان بشأن "حزب الله"
بعث غلعاد أردان، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، برسالة قوية إلى لبنان بشأن "حزب الله". 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T13:25+0000
2021-12-02T13:25+0000
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ونشر أردان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، ادّعى من خلالها أن الدولة اللبنانية ستكون مسؤولة عن أي تصرف يقوم به حزب الله ضد إسرائيل.وأكد غلعاد أردان أنه التقى بنائب الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن عمليات حفظ السلام، جون بيير لاكروا، وطالب خلال لقائه، الأمم المتحدة، بوجوب ما أسماه بـ "تعزيز إنفاذ القانون ضد حزب الله في لبنان".وناشد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، المسؤول الأممي بضرورة عرض الوضع الحقيقي على الأرض بين الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمام مجلس الأمن، مدعيا أن لبنان سيكون مسؤولا عن أي نتائج.
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أخبار لبنان, إسرائيل

سفير إسرائيل في الأمم المتحدة يبعث برسالة قوية إلى لبنان بشأن "حزب الله"

13:25 GMT 02.12.2021
© REUTERS / AZIZ TAHERقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، العديسة‎ جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، العديسة‎ جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / AZIZ TAHER
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بعث غلعاد أردان، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، برسالة قوية إلى لبنان بشأن "حزب الله".
ونشر أردان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، ادّعى من خلالها أن الدولة اللبنانية ستكون مسؤولة عن أي تصرف يقوم به حزب الله ضد إسرائيل.
وأكد غلعاد أردان أنه التقى بنائب الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن عمليات حفظ السلام، جون بيير لاكروا، وطالب خلال لقائه، الأمم المتحدة، بوجوب ما أسماه بـ "تعزيز إنفاذ القانون ضد حزب الله في لبنان".
وناشد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، المسؤول الأممي بضرورة عرض الوضع الحقيقي على الأرض بين الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمام مجلس الأمن، مدعيا أن لبنان سيكون مسؤولا عن أي نتائج.
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