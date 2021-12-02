سفير إسرائيل في الأمم المتحدة يبعث برسالة قوية إلى لبنان بشأن "حزب الله"

ونشر أردان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، ادّعى من خلالها أن الدولة اللبنانية ستكون مسؤولة عن أي تصرف يقوم به حزب الله ضد إسرائيل.وأكد غلعاد أردان أنه التقى بنائب الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن عمليات حفظ السلام، جون بيير لاكروا، وطالب خلال لقائه، الأمم المتحدة، بوجوب ما أسماه بـ "تعزيز إنفاذ القانون ضد حزب الله في لبنان".وناشد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، المسؤول الأممي بضرورة عرض الوضع الحقيقي على الأرض بين الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمام مجلس الأمن، مدعيا أن لبنان سيكون مسؤولا عن أي نتائج.
بعث غلعاد أردان، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، برسالة قوية إلى لبنان بشأن "حزب الله".
ونشر أردان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، ادّعى من خلالها أن الدولة اللبنانية ستكون مسؤولة عن أي تصرف يقوم به حزب الله ضد إسرائيل.
נפגשתי עם תת המזכ״ל לה-קרואה, האחראי על יוניפי״ל, יחד עם האלוף בסיוק ותא״ל דפרין. הסברנו שהאו״ם חייב לחזק את האכיפה כנגד חיזבאללה בלבנון. ביקשנו ממנו להציג למועצת הבטחון את המצב האמיתי בשטח ואת העובדה שחיזבאללה משתמש בבתי אזרחים כמשגרי טילים. הבהרנו שלבנון תישא באחריות לתוצאות pic.twitter.com/m4gqrCb32W