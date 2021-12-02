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شرطة نيويورك: ما حدث بجوار مقر الأمم المتحدة غير مرتبط بالإرهاب
شرطة نيويورك: ما حدث بجوار مقر الأمم المتحدة غير مرتبط بالإرهاب
أعلنت شرطة نيويورك أن حادثة الرجل المسلح التي وقعت خارج مقر الأمم المتحدة لا علاقة لها بالإرهاب. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T20:55+0000
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وقال غاري ويدن، رئيس إدارة العمليات الخاصة في شرطة نيويورك للصحفيين: "بدأنا حوارا معه... وبناء على ما قاله أدركنا أنه، على ما يبدو، لا علاقة له بالإرهاب".وفي وقت سابق، تلقت شرطة نيويورك تقارير عن رجل يحمل سلاحا ناريا في المنطقة التي يوجد فيها مقر الأمم المتحدة.وأفاد مراسل "سبوتنيك" أنه قد تم تطويق المنطقة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد أن وصلت الشرطة إلى المبنى، وتمكن المراسل من تصوير الرجل.وصدرت أوامر لموظفي الأمم المتحدة بالاحتماء والاختباء، وقالت المنظمة إنه لا يوجد أي من موظفي الأمم المتحدة في خطر وأن الشرطة تواصل التفاوض مع الرجل.وقال ضابط الشرطة لمراسل وكالة "سبوتنيك": إنه تم اعتقال رجل يحمل سلاحا في مقر الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/شرطة-نيويورك-تفيد-بوجود-رجل-مسلح-بجوار-مقر-الأمم-المتحدة-1053489061.html
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شرطة نيويورك: ما حدث بجوار مقر الأمم المتحدة غير مرتبط بالإرهاب

20:55 GMT 02.12.2021
© REUTERS / CARLO ALLEGRIاعتقال رجل من قبل أعضاء شرطة نيويورك ، بعد حمل مسدس خارج مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك ، الولايات المتحدة
اعتقال رجل من قبل أعضاء شرطة نيويورك ، بعد حمل مسدس خارج مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك ، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / CARLO ALLEGRI
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أعلنت شرطة نيويورك أن حادثة الرجل المسلح التي وقعت خارج مقر الأمم المتحدة لا علاقة لها بالإرهاب.
وقال غاري ويدن، رئيس إدارة العمليات الخاصة في شرطة نيويورك للصحفيين: "بدأنا حوارا معه... وبناء على ما قاله أدركنا أنه، على ما يبدو، لا علاقة له بالإرهاب".
مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
شرطة نيويورك تفيد بوجود رجل مسلح بجوار مقر الأمم المتحدة... فيديو
16:25 GMT
وفي وقت سابق، تلقت شرطة نيويورك تقارير عن رجل يحمل سلاحا ناريا في المنطقة التي يوجد فيها مقر الأمم المتحدة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أنه قد تم تطويق المنطقة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعد أن وصلت الشرطة إلى المبنى، وتمكن المراسل من تصوير الرجل.
وصدرت أوامر لموظفي الأمم المتحدة بالاحتماء والاختباء، وقالت المنظمة إنه لا يوجد أي من موظفي الأمم المتحدة في خطر وأن الشرطة تواصل التفاوض مع الرجل.
وقال ضابط الشرطة لمراسل وكالة "سبوتنيك": إنه تم اعتقال رجل يحمل سلاحا في مقر الأمم المتحدة.
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