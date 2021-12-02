https://arabic.sputniknews.com/20211202/لافروف-كابوس-المواجهات-العسكرية-بدأ-يعود-إلى-أوروبا-1053472082.html

لافروف: كابوس المواجهات العسكرية بدأ يعود إلى أوروبا

لافروف: كابوس المواجهات العسكرية بدأ يعود إلى أوروبا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروق، اليوم الخميس، إن السيناريو الكارثي للمواجهات العسكرية بدأ يعود إلى أوروبا. 02.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-02T10:28+0000

2021-12-02T10:28+0000

2021-12-02T10:57+0000

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. قال لافروف متحدثا خلال القمة الوزارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن موسكو ستصر على عدم تحرك الناتو نحو الشرق " ينهار هيكل الاستقرار الاستراتيجي بسرعة، ويرفض الناتو النظر بشكل بناء في مقترحاتنا لتهدئة التوترات ومنع الحوادث الخطيرة. على العكس من ذلك، تقترب البنية التحتية العسكرية للتحالف من الحدود الروسية... سيناريو المواجهة العسكرية الكارثي يعود".وأشار لافروف: "في حوار مع الولايات المتحدة وحلفائها، سنصر على وضع اتفاقيات تمنع أي تحركات أخرى لحلف شمال الأطلسي نحو الشرق ونشر أنظمة أسلحة تهددنا على مقربة شديدة من الأراضي الروسية. وسنقدم مقترحات ذات صلة في المستقبل القريب، ونتطلع إلى النظر فيها بجدية بشأن المزايا، دون أعذار ونعتقد أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يمكن أن تلعب دورًا مفيدًا للغاية هنا".هذا وصرح لافروف، أمس الأربعاء، في تعليقه على احتمال فرض عقوبات على كييف لعدم الامتثال لاتفاقيات مينسك، أن روسيا تعارض الإجراءات أحادية الجانب. وقال لافروف في كلمة له في مجلس الفيدرالية الروسي: "نحن، من حيث المبدأ، ضد العقوبات من جانب واحد، على الرغم من أن العقوبات في حالة أوكرانيا لن تكون أحادية الجانب، لأن أوكرانيا نفسها قد فرضت بالفعل، إذا جاز التعبير، عقوبات على العديد من مواطنينا، والمؤسسات الفردية".

https://arabic.sputniknews.com/20211201/لافروف-يعلق-على-إمكانية-فرض-عقوبات-على-كييف-1053430422.html

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