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مستشار السيسي يكشف مدى خطورة متحور "أوميكرون"
مستشار السيسي يكشف مدى خطورة متحور "أوميكرون"
كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، مدى خطورة المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون". 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T21:17+0000
2021-12-02T21:17+0000
مصر
فيروس كورونا
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وقال المسؤول المصري إنه لا توجد أية بيانات عن المتحور الجديد "أوميكرون"، بحسب صحيفة "الوطن".وأكد مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي أن البيانات الواردة حتى هذه اللحظة تشير إلى أنه "مفيش حاجة خطيرة" من المتحور الجديد.ولفت إلى أن بعض الأمور الأخرى الخاصة بالمتحور قد تظهر فيما بعد، إلا أن هذه هي المعلومات المتوافرة حتى الآن.وقال إن المتحورات في فيروس كورونا سواء السابقة أو الحالية كثيرة، والموقف يجب أن يؤخذ بحذر شديد.وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن بلاده مازالت في قلب الموجة الرابعة من جائحة كورونا، وأن الأعداد ما زالت متذبذبة رغم أنه لا يوجد ارتفاع كبير في الإصابات مثل الدول الأخرى.وأكد أن بلاده لم تصل إلى ذروة الموجة الرابعة حتى الآن، موضحا أنه عند الوصول إلى عدد حالات ثابتة سوف تبدأ الأعداد في الانخفاض.
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مصر, فيروس كورونا

مستشار السيسي يكشف مدى خطورة متحور "أوميكرون"

21:17 GMT 02.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021
 بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، مدى خطورة المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".
وقال المسؤول المصري إنه لا توجد أية بيانات عن المتحور الجديد "أوميكرون"، بحسب صحيفة "الوطن".
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وأكد مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي أن البيانات الواردة حتى هذه اللحظة تشير إلى أنه "مفيش حاجة خطيرة" من المتحور الجديد.
ولفت إلى أن بعض الأمور الأخرى الخاصة بالمتحور قد تظهر فيما بعد، إلا أن هذه هي المعلومات المتوافرة حتى الآن.
وقال إن المتحورات في فيروس كورونا سواء السابقة أو الحالية كثيرة، والموقف يجب أن يؤخذ بحذر شديد.
وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن بلاده مازالت في قلب الموجة الرابعة من جائحة كورونا، وأن الأعداد ما زالت متذبذبة رغم أنه لا يوجد ارتفاع كبير في الإصابات مثل الدول الأخرى.
وأكد أن بلاده لم تصل إلى ذروة الموجة الرابعة حتى الآن، موضحا أنه عند الوصول إلى عدد حالات ثابتة سوف تبدأ الأعداد في الانخفاض.
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