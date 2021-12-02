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مستشار النمسا يعلن نيته الاستقالة بمجرد الاتفاق على رئيس جديد لحزب الشعب النمساوي
مستشار النمسا يعلن نيته الاستقالة بمجرد الاتفاق على رئيس جديد لحزب الشعب النمساوي
أعلن مستشار النمسا، ألكسندر شالنبرغ، اليوم الخميس، أنه سيستقيل من منصبه بمجرد الاتفاق داخل حزبه "الشعب النمساوي" على رئيس جديد له. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T21:35+0000
2021-12-02T21:35+0000
ألمانيا
النمسا
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باريس - سبوتنيك. وقال مستشار النمسا، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، اليوم الخميس "سأجعل منصبي كمستشار اتحادي متاحا بمجرد تحديد المسار داخل الحزب [وانتخاب رئيس جديد له]".وأضاف "ليس في نيتي ولم يكن هدفي أبدًا تولي منصب زعيم الحزب الفيدرالي لحزب الشعب الجديد.. ولدي رأي راسخ بأن كلا المكتبين -رئيس الحكومة ورئيس الحزب الفيدرالي للحزب الذي حصل على أقوى تصويت في النمسا- يجب أن يتم لم شملهما بسرعة من جهة واحدة".وتأتي الاستقالة بعد ساعات من إعلان المستشار النمساوي السابق، سيباستيان كورتس، اعتزال الحياة السياسية في أعقاب التحقيقات التي تجرى معه بتهمة "الرشوة".وتشير وسائل إعلام نمساوية إلى احتمال أن يجمع وزير الداخلية كارل نيهامر، 49 عاما، بين منصبي الرئيس الجديد لحزب الشعب والمستشار النمساوي.وكان نائب المستشار فيرنر كولغر من حزب الخضر أكد يوم الجمعة الماضي، أنه ونيهامر يجمعهما أساس جيد للعمل والنقاش.كان شالنبرغ، 52 عاما، يشغل منصب وزير الخارجية قبل أن يتولى منصب المستشار النمساوي في تشرين أول/ أكتوبر الماضي بعد استقالة كورتس على خلفية تحقيقات في تورطه في قضايا فساد.
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ألمانيا, النمسا

مستشار النمسا يعلن نيته الاستقالة بمجرد الاتفاق على رئيس جديد لحزب الشعب النمساوي

21:35 GMT 02.12.2021
CC BY 2.0 / Mahmoud-Ashraf/Bundesministeriums für Europa, Integration und Äusseres / وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ
وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
CC BY 2.0 / Mahmoud-Ashraf/Bundesministeriums für Europa, Integration und Äusseres /
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أعلن مستشار النمسا، ألكسندر شالنبرغ، اليوم الخميس، أنه سيستقيل من منصبه بمجرد الاتفاق داخل حزبه "الشعب النمساوي" على رئيس جديد له.
باريس - سبوتنيك. وقال مستشار النمسا، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، اليوم الخميس "سأجعل منصبي كمستشار اتحادي متاحا بمجرد تحديد المسار داخل الحزب [وانتخاب رئيس جديد له]".
وأضاف "ليس في نيتي ولم يكن هدفي أبدًا تولي منصب زعيم الحزب الفيدرالي لحزب الشعب الجديد.. ولدي رأي راسخ بأن كلا المكتبين -رئيس الحكومة ورئيس الحزب الفيدرالي للحزب الذي حصل على أقوى تصويت في النمسا- يجب أن يتم لم شملهما بسرعة من جهة واحدة".
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وتأتي الاستقالة بعد ساعات من إعلان المستشار النمساوي السابق، سيباستيان كورتس، اعتزال الحياة السياسية في أعقاب التحقيقات التي تجرى معه بتهمة "الرشوة".
وتشير وسائل إعلام نمساوية إلى احتمال أن يجمع وزير الداخلية كارل نيهامر، 49 عاما، بين منصبي الرئيس الجديد لحزب الشعب والمستشار النمساوي.
وكان نائب المستشار فيرنر كولغر من حزب الخضر أكد يوم الجمعة الماضي، أنه ونيهامر يجمعهما أساس جيد للعمل والنقاش.
كان شالنبرغ، 52 عاما، يشغل منصب وزير الخارجية قبل أن يتولى منصب المستشار النمساوي في تشرين أول/ أكتوبر الماضي بعد استقالة كورتس على خلفية تحقيقات في تورطه في قضايا فساد.
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