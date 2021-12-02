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قرداحي: سأعلن استقالتي لـ"حلحلة الأزمة" بين لبنان والسعودية
https://arabic.sputniknews.com/20211202/وزير-الإعلام-اللبناني-جورج-قرداحي-يؤكد-إعلان-استقالته-1053495675.html
قرداحي: سأعلن استقالتي لـ"حلحلة الأزمة" بين لبنان والسعودية
قرداحي: سأعلن استقالتي لـ"حلحلة الأزمة" بين لبنان والسعودية
أكد وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، صباح اليوم الجمعة، أنه سيعلن استقالته الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت لبنان. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T22:25+0000
2021-12-02T22:52+0000
لبنان
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وقال قرداحي لقناة "إم.تي.في" اللبنانية: "أريد من خلال استقالتي أن أفتح بابا إذا كان الأمر يسهل على حلحلة الأزمة بين لبنان والسعودية، ومنذ اليوم الأول قلت انه اذا كانت استقالتي تفيد فأنا جاهز لها". وفي وقت سابق، الخميس، أفادت وسائل إعلام ، أن وزير الإعلام اللبناني يتجه إلى تقديم استقالته غد الجمعة، في مبادرة لحل الأزمة الخليجية مع لبنان.ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها، أنه من المتوقع أن يعلن وزير الإعلام اللبناني استقالته يوم الجمعة، كما قالت قناة "الجديد" اللبنانية، إن قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته من الحكومة غدا بعد لقاء جمعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأربعاء.ويأتي ذلك في ظل الأزمة القائمة بين لبنان وبعض دول الخليج بعد تصريحات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في حرب اليمن.واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/وكالة-وزير-الإعلام-اللبناني-يستقيل-غدا-1053493074.html
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لبنان

قرداحي: سأعلن استقالتي لـ"حلحلة الأزمة" بين لبنان والسعودية

22:25 GMT 02.12.2021 (تم التحديث: 22:52 GMT 02.12.2021)
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRوزير الإعلام جورج قرداحي، بيروت، لبنان 13 سبتمبر 2021
وزير الإعلام جورج قرداحي، بيروت، لبنان 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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أكد وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، صباح اليوم الجمعة، أنه سيعلن استقالته الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت لبنان.
وقال قرداحي لقناة "إم.تي.في" اللبنانية: "أريد من خلال استقالتي أن أفتح بابا إذا كان الأمر يسهل على حلحلة الأزمة بين لبنان والسعودية، ومنذ اليوم الأول قلت انه اذا كانت استقالتي تفيد فأنا جاهز لها".
وفي وقت سابق، الخميس، أفادت وسائل إعلام ، أن وزير الإعلام اللبناني يتجه إلى تقديم استقالته غد الجمعة، في مبادرة لحل الأزمة الخليجية مع لبنان.
وزير الإعلام جورج قرداحي، بيروت، لبنان 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها، أنه من المتوقع أن يعلن وزير الإعلام اللبناني استقالته يوم الجمعة، كما قالت قناة "الجديد" اللبنانية، إن قرداحي يتجه إلى إعلان استقالته من الحكومة غدا بعد لقاء جمعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأربعاء.
ويأتي ذلك في ظل الأزمة القائمة بين لبنان وبعض دول الخليج بعد تصريحات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في حرب اليمن.
واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
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