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وزير الخارجية التركي يدعو لحل أزمة أوكرانيا دبلوماسيا
وزير الخارجية التركي يدعو لحل أزمة أوكرانيا دبلوماسيا
دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إلى حل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية وفقا لاتفاقيات "مينسك" والقانون الدولي. 02.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-02T14:47+0000
2021-12-02T14:47+0000
تركيا
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو
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جاءت دعوة الوزير التركي خلال كلمة أدلى بها في الاجتماع الـ 28 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في السويد، بحسب وكالة "الأناضول".ومؤخرا، أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الجيش الأوكراني يقوم بحشد قواته في منطقة النزاع بدونباس.وأشارت إلى أن تعداد التجمع العسكري الأوكراني المتمركز هناك قد بلغ 125 ألف شخص، وهذا يساوي نصف التعداد الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية.وتتهم أوكرانيا والدول الغربية روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي إن أوضاع الأمن العالمي تغيرت بدرجة كبيرة منذ الوثيقة النهائية التي تم توقيعها عام 1975.وذكر أن غياب الأمن أصبح مشكلة عالمية بسبب العولمة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن معدلات الإرهاب والجرائم المنظمة ومعاداة الأجانب والهجرة غير النظامية تزداد في أنحاء العالم.ورأى الوزير التركي أن وثيقة هلسنكي النهائية التي يقترب عمرها من 50 عاما ما زالت تحافظ على فاعليتها.
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تركيا, وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو

وزير الخارجية التركي يدعو لحل أزمة أوكرانيا دبلوماسيا

14:47 GMT 02.12.2021
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إلى حل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية وفقا لاتفاقيات "مينسك" والقانون الدولي.
جاءت دعوة الوزير التركي خلال كلمة أدلى بها في الاجتماع الـ 28 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في السويد، بحسب وكالة "الأناضول".
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2021
صحيفة تكشف فحوى زيارة أوغلو إلى لبنان
16 نوفمبر, 06:08 GMT
ومؤخرا، أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الجيش الأوكراني يقوم بحشد قواته في منطقة النزاع بدونباس.
وأشارت إلى أن تعداد التجمع العسكري الأوكراني المتمركز هناك قد بلغ 125 ألف شخص، وهذا يساوي نصف التعداد الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتتهم أوكرانيا والدول الغربية روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.
ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي إن أوضاع الأمن العالمي تغيرت بدرجة كبيرة منذ الوثيقة النهائية التي تم توقيعها عام 1975.
وذكر أن غياب الأمن أصبح مشكلة عالمية بسبب العولمة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن معدلات الإرهاب والجرائم المنظمة ومعاداة الأجانب والهجرة غير النظامية تزداد في أنحاء العالم.
ورأى الوزير التركي أن وثيقة هلسنكي النهائية التي يقترب عمرها من 50 عاما ما زالت تحافظ على فاعليتها.
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