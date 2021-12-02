وزير الخارجية التركي يدعو لحل أزمة أوكرانيا دبلوماسيا

جاءت دعوة الوزير التركي خلال كلمة أدلى بها في الاجتماع الـ 28 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في السويد، بحسب وكالة "الأناضول".ومؤخرا، أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الجيش الأوكراني يقوم بحشد قواته في منطقة النزاع بدونباس.وأشارت إلى أن تعداد التجمع العسكري الأوكراني المتمركز هناك قد بلغ 125 ألف شخص، وهذا يساوي نصف التعداد الكامل للقوات المسلحة الأوكرانية.وتتهم أوكرانيا والدول الغربية روسيا دائما بالتدخل في النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني.ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي إن أوضاع الأمن العالمي تغيرت بدرجة كبيرة منذ الوثيقة النهائية التي تم توقيعها عام 1975.وذكر أن غياب الأمن أصبح مشكلة عالمية بسبب العولمة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن معدلات الإرهاب والجرائم المنظمة ومعاداة الأجانب والهجرة غير النظامية تزداد في أنحاء العالم.ورأى الوزير التركي أن وثيقة هلسنكي النهائية التي يقترب عمرها من 50 عاما ما زالت تحافظ على فاعليتها.