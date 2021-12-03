"أنصار الله" تعلن تجدد القصف الجوي للتحالف على مطار صنعاء

القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "أنصار الله" الرسمي، إن "طيران العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى التحالف العربي) استهدف بـ 4 غارات الكلية الحربية ومطار صنعاء الدولي".ومنذ انطلاق عمليات التحالف العربي في 26 مارس/آذار 2015، يتعرض مطار صنعاء الدولي ومبنى الكلية الحربية الواقعين في مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء، إلى غارات جوية متكررة.في المقابل، أعلن التحالف حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، داعيا المدنيين إلى "عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".ويواصل التحالف العربي، للأسبوع الثاني تواليا، تنفيذ غارات جوية على مطار صنعاء الدولي ومواقع عسكرية لـ "أنصار الله" في العاصمة صنعاء.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.