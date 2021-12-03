تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211203/أنصار-الله-تعلن-تجدد-القصف-الجوي-للتحالف-على-مطار-صنعاء-1053528838.html
"أنصار الله" تعلن تجدد القصف الجوي للتحالف على مطار صنعاء
"أنصار الله" تعلن تجدد القصف الجوي للتحالف على مطار صنعاء
نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، غارات جوية، اليوم الجمعة، على العاصمة صنعاء وسط اليمن. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T23:13+0000
2021-12-03T23:13+0000
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616047_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad4e43727184abdfa0435549cc95bcd4.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "أنصار الله" الرسمي، إن "طيران العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى التحالف العربي) استهدف بـ 4 غارات الكلية الحربية ومطار صنعاء الدولي".ومنذ انطلاق عمليات التحالف العربي في 26 مارس/آذار 2015، يتعرض مطار صنعاء الدولي ومبنى الكلية الحربية الواقعين في مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء، إلى غارات جوية متكررة.في المقابل، أعلن التحالف حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، داعيا المدنيين إلى "عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".ويواصل التحالف العربي، للأسبوع الثاني تواليا، تنفيذ غارات جوية على مطار صنعاء الدولي ومواقع عسكرية لـ "أنصار الله" في العاصمة صنعاء.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/التحالف-العربي-تدمير-زورق-مفخخ-للحوثيين-قبل-تنفيذ-هجوم-وشيك-بجنوب-البحر-الأحمر-1053424001.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616047_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5f17fe0992b0b56582327a8a25d4d960.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن

"أنصار الله" تعلن تجدد القصف الجوي للتحالف على مطار صنعاء

23:13 GMT 03.12.2021
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبر
نفذ التحالف العربي بقيادة السعودية، غارات جوية، اليوم الجمعة، على العاصمة صنعاء وسط اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "أنصار الله" الرسمي، إن "طيران العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى التحالف العربي) استهدف بـ 4 غارات الكلية الحربية ومطار صنعاء الدولي".
ومنذ انطلاق عمليات التحالف العربي في 26 مارس/آذار 2015، يتعرض مطار صنعاء الدولي ومبنى الكلية الحربية الواقعين في مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء، إلى غارات جوية متكررة.
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك بالبحر الأحمر
1 ديسمبر, 00:28 GMT
في المقابل، أعلن التحالف حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، داعيا المدنيين إلى "عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".
وقال التحالف، إن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
ويواصل التحالف العربي، للأسبوع الثاني تواليا، تنفيذ غارات جوية على مطار صنعاء الدولي ومواقع عسكرية لـ "أنصار الله" في العاصمة صنعاء.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
23:21 GMTالتحالف العربي يعلن تدمير منصة صواريخ باليستية وورشة تجميع مسيرات في صنعاء
23:13 GMT"أنصار الله" تعلن تجدد القصف الجوي للتحالف على مطار صنعاء
22:17 GMTمصدر لـ "سبوتنيك": مقتل 31 مدنيا وإصابة 8 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة بمالي.. صور
22:07 GMTبأداء لم نشاهده منذ سنوات فوز مثير لسوريا على تونس بكأس العرب.. فيديو
21:49 GMTمكون لا يحلو الطعام إلا به قد يزيد من مخاطر الإصابة بالخرف
21:41 GMTتركيا: شبكة التجسس الإسرائيلية نقلت صورا لـ "الموساد" عبر نظارات مزودة بكاميرات
21:39 GMT"أوميكرون" يخنق عائلات أيرلندا بعد قيود من الحكومة على الحانات والزيارات العائلية
21:20 GMTالبيت الأبيض ينفي ممارسة ضغوط ضد قانون منع العمل القسري للويغور
20:41 GMTمصدر لـ"سبوتنيك": إصابة 6 جنود في مالي جراء كمين للمسلحين
20:34 GMTبلينكن: إيران لا تبدو جادة بشأن العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي
20:26 GMTالمشروب رقم "1" الذي يؤدي لشيخوخة البشرة قبل الأوان
19:42 GMTبلينكن: أعمال روسيا ضد أوكرانيا تبعد علاقات موسكو وواشنطن عن الاستقرار
19:28 GMTالبرهان: لن أترشح للرئاسة حتى لو طلب مني ذلك
19:08 GMTشيرين تعلن طلاقها من حسام حبيب: "وهبت حياتي لمريم وهنا والفن"
18:45 GMTمتحدثا عن زوجته... بينيت يرد على انتقادات طالته بسبب سفر أسرته
18:16 GMT8 فوائد صحية وجمالية مذهلة لصودا الخبز
18:12 GMTالدفاع: مقاتلات روسية تمنع طائرات استطلاع أمريكية من انتهاك حدود الدولة فوق البحر الأسود
17:46 GMTوكالة: اختراق هواتف مسؤولين أمريكيين بواسطة برامج تجسس إسرائيلية
17:33 GMTكبيرة علماء منظمة الصحة: إننا بحاجة لتوخي الحذر وليس الذعر
17:18 GMTتونس تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"