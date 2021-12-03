التحالف العربي يعلن تدمير منصة صواريخ باليستية وورشة تجميع مسيرات في صنعاء

ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف قوله، إنه "دمر ورشة لتصنيع الألغام وتجميع المسيرات في صنعاء".وأكد التحالف العربي أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.ويواصل التحالف العربي، للأسبوع الثاني تواليا، تنفيذ غارات جوية على مطار صنعاء الدولي ومواقع عسكرية لـ "أنصار الله" في العاصمة صنعاء.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.