https://arabic.sputniknews.com/20211203/بايدن-يتعهد-بألا-يسمح-بتوقف-عمل-الحكومة-الأمريكية-1053496769.html

بايدن يتعهد بألا يسمح بتوقف عمل الحكومة الأمريكية

بايدن يتعهد بألا يسمح بتوقف عمل الحكومة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن عمل الحكومة لن يتوقف بالرغم من تهديد بعض البرلمانيين بمماطلة مناقشة تمويل السلطة التنفيذية. 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T02:54+0000

2021-12-03T02:54+0000

2021-12-03T02:54+0000

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أمريكا

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واشنطن– سبوتنيك. وقال بايدن للصحفيين: "أنا لا أؤمن بأن ذلك سيحدث. لدينا كل شيء لنكون واثقين من أن الحكومة لن تتوقف عن العمل".وأشار بايدن إلى أنه قد ناقش الوضع مع ممثلي الحزبين، وأنه لا يتوقع بأن يكون هناك توقف في عمل الحكومة الأمريكية.وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أعلنت سابقاً، أن زعيما الحزبين في الكونغرس قد توصلا إلى اتفاق حول تمديد تمويل عمل الحكومة حتى شباط/فبراير.وأشير إلى أن الجمهوريين في الكونغرس هددوا بحظر التمويل بسبب عدم موافقتهم على طلب التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا للعمال في القطاع الخاص.ويعني إغلاق الحكومة بشكل مباشر وقف تمويل الحكومة الفيدرالية ودفع الأموال لموظفيها، وبالتالي يضطر هؤلاء العاملين للبقاء في منازلهم وتتعطل أعمال الجهات الحكومية.وهناك بعض الأعمال الحكومية لا تتأثر بالإغلاق وتواصل عملها لخدمة المواطنين، ومثلا تواصل المستشفيات التي تديرها إدارة شؤون المحاربين القدامى، والتي تقدم الرعاية لملايين الأشخاص، عملها.وتحمل عمليات الإغلاق تكاليف اقتصادية كبيرة، إذ يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إغلاق 2018-2019 أثر على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع بمقدار 3 مليارات دولار.وفي عام 2018، كان الكونغرس قد سن بالفعل خمسة من أصل 12 مشروع قانون للتخصيصات اللازمة لإبقاء الحكومة تعمل، لكن حتى الآن هذا العام، لم يتم تمرير أي شيء.

https://arabic.sputniknews.com/20211203/مجلس-النواب-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-للحيلولة-دون-إغلاق-الحكومة-1053496265.html

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الرئيس الأمريكي جو بايدن, أمريكا