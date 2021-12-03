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https://arabic.sputniknews.com/20211203/تلفزيون-بوتين-وأردوغان-يناقشان-عبر-الهاتف-الأوضاع-الإقليمية-والعلاقات-الثنائية-1053522655.html
تلفزيون: بوتين وأردوغان يناقشان عبر الهاتف الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية
تلفزيون: بوتين وأردوغان يناقشان عبر الهاتف الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية
ذكرت قناة "NTV" التركية نقلاً عن مصادرها، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقش خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في ليبيا وسوريا... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T16:24+0000
2021-12-03T16:24+0000
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وقالت القناة التركية: "جرى اليوم اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي والروسي".وأضافت القناة: "ناقش الطرفان تطورات الأحداث في سوريا وليبيا وأوكرانيا، وكذلك بحثا الوضع بين أذربيجان وأرمينيا"، مشيرة إلى أنهما أعرابا عن تقديرهما للخطوات الهادفة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.ويوم أمس الخميس، ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في ستوكهولم، الوضع في عدد من البلدان، بما في ذلك تنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار في منطقة ما وراء القوقاز.وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن يوم أول أمس الأربعاء، أن التحضير جار لإجراء محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، ومن المحتمل أن تتم في 3 كانون الأول/ ديسمبر.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/الخارجية-لافروف-ونظيره-التركي-يناقشان-في-ستوكهولم-القضايا-الثنائية-والإقليمية-والدولية-1053487743.html
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تلفزيون: بوتين وأردوغان يناقشان عبر الهاتف الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية

16:24 GMT 03.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Sputnik . POOL
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ذكرت قناة "NTV" التركية نقلاً عن مصادرها، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقش خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في ليبيا وسوريا وكرانيا والتطورات بين أرمينيا وأذربيجان.
وقالت القناة التركية: "جرى اليوم اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي والروسي".
وأضافت القناة: "ناقش الطرفان تطورات الأحداث في سوريا وليبيا وأوكرانيا، وكذلك بحثا الوضع بين أذربيجان وأرمينيا"، مشيرة إلى أنهما أعرابا عن تقديرهما للخطوات الهادفة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
لقاء سيرغي لافروف مع مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
الخارجية: لافروف ونظيره التركي يناقشان في ستوكهولم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية
أمس, 15:41 GMT
ويوم أمس الخميس، ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في ستوكهولم، الوضع في عدد من البلدان، بما في ذلك تنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار في منطقة ما وراء القوقاز.
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن يوم أول أمس الأربعاء، أن التحضير جار لإجراء محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، ومن المحتمل أن تتم في 3 كانون الأول/ ديسمبر.
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