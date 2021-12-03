تلفزيون: بوتين وأردوغان يناقشان عبر الهاتف الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية

وقالت القناة التركية: "جرى اليوم اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي والروسي".وأضافت القناة: "ناقش الطرفان تطورات الأحداث في سوريا وليبيا وأوكرانيا، وكذلك بحثا الوضع بين أذربيجان وأرمينيا"، مشيرة إلى أنهما أعرابا عن تقديرهما للخطوات الهادفة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.ويوم أمس الخميس، ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في ستوكهولم، الوضع في عدد من البلدان، بما في ذلك تنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار في منطقة ما وراء القوقاز.وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن يوم أول أمس الأربعاء، أن التحضير جار لإجراء محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، ومن المحتمل أن تتم في 3 كانون الأول/ ديسمبر.
ذكرت قناة "NTV" التركية نقلاً عن مصادرها، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقش خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في ليبيا وسوريا وكرانيا والتطورات بين أرمينيا وأذربيجان.
وقالت القناة التركية: "جرى اليوم اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي والروسي".
وأضافت القناة: "ناقش الطرفان تطورات الأحداث في سوريا وليبيا وأوكرانيا، وكذلك بحثا الوضع بين أذربيجان وأرمينيا"، مشيرة إلى أنهما أعرابا عن تقديرهما للخطوات الهادفة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويوم أمس الخميس، ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في ستوكهولم، الوضع في عدد من البلدان، بما في ذلك تنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار في منطقة ما وراء القوقاز.
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن يوم أول أمس الأربعاء، أن التحضير جار لإجراء محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، ومن المحتمل أن تتم في 3 كانون الأول/ ديسمبر.