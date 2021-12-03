رئيس الموساد: نمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بأي شكل

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الخميس، بأن رئيس جهاز الموساد قد تعهد لقياداته السياسية والعسكرية في إسرائيل بأنه سيمنع إيران من الحصول على أي سلاح نووي، وللأبد، والعمل على إبعاد التهديد عن بلاده، والقضاء عليه بأي طريقة ممكنة.وأكدت الصحيفة العبرية أن تصريحات برنياع جاءت خلال مشاركته حفلا مع يتسحاق هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي، ونفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، والي شدد خلالها على أن إيران لن تتمكن من الحصول على أي سلاح نووي، لا في السنوات المقبلة ولا إلى الأبد، متعهدا بذلك أمامهما (هرتسوغ وبينيت)، وبأن هذا الأمر هو ما يتعهد به جهاز الموساد، أيضا، وليس برنياع وحده.وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الجنرال موشيه بوغي يعالون، إن المشروع الإيراني يجب وقفه، نهائيا، وبأسرع وقت ممكن، مدعيا أن المفاوضات الجارية بشأن النووي الإيراني في العاصمة النمساوية، فيينا، خطأ فادح، مناديا بجعل صوت إسرائيل مسموعا.وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أن النظام الإيراني أصبح المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بلاده لا تعتبر التهديد الإيراني لها وجوديا، وإنما يضر بمصالح العديد من الدول، على رأسها أمريكا.وشدد الجنرال موشيه بوغي يعالون على أنه بدلا من التفكير في حل عسكري، في المقام الأول، فإنه على إسرائيل الخروج باستراتيجية من خلال "استخلاص دروس القصة"، على حد قوله.
قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، دافيد برنياع، أمس الخميس، إن بلاده ستمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية "إلى الأبد" وبأي شكل.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الخميس، بأن رئيس جهاز الموساد قد تعهد لقياداته السياسية والعسكرية في إسرائيل بأنه سيمنع إيران من الحصول على أي سلاح نووي، وللأبد، والعمل على إبعاد التهديد عن بلاده، والقضاء عليه بأي طريقة ممكنة.
وأكدت الصحيفة العبرية أن تصريحات برنياع جاءت خلال مشاركته حفلا مع يتسحاق هرتسوغ، الرئيس الإسرائيلي، ونفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، والي شدد خلالها على أن إيران لن تتمكن من الحصول على أي سلاح نووي، لا في السنوات المقبلة ولا إلى الأبد، متعهدا بذلك أمامهما (هرتسوغ وبينيت)، وبأن هذا الأمر هو ما يتعهد به جهاز الموساد، أيضا، وليس برنياع وحده.
وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الجنرال موشيه بوغي يعالون، إن المشروع الإيراني يجب وقفه، نهائيا، وبأسرع وقت ممكن، مدعيا أن المفاوضات الجارية بشأن النووي الإيراني في العاصمة النمساوية، فيينا، خطأ فادح، مناديا بجعل صوت إسرائيل مسموعا.
وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أن النظام الإيراني أصبح المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بلاده لا تعتبر التهديد الإيراني لها وجوديا، وإنما يضر بمصالح العديد من الدول، على رأسها أمريكا.
وشدد الجنرال موشيه بوغي يعالون على أنه بدلا من التفكير في حل عسكري، في المقام الأول، فإنه على إسرائيل الخروج باستراتيجية من خلال "استخلاص دروس القصة"، على حد قوله.