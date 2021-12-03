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https://arabic.sputniknews.com/20211203/وزير-دفاع-إسرائيلي-سابق-المشروع-النووي-الإيراني-يجب-وقفه-بأسرع-وقت-ممكن-1053498778.html
وزير دفاع إسرائيلي سابق: المشروع النووي الإيراني يجب وقفه بأسرع وقت ممكن
وزير دفاع إسرائيلي سابق: المشروع النووي الإيراني يجب وقفه بأسرع وقت ممكن
قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الجنرال موشيه بوغي يعالون، أمس الخميس، إن المشروع الإيراني يجب وقفه، نهائيا، وبأسرع وقت ممكن. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T07:02+0000
2021-12-03T07:02+0000
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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وأجرى الموقع الإلكتروني i24NEWS، لقاء مع الجنرال يعالون، ادعى من خلاله أن المفاوضات الجارية بشأن النووي الإيراني في العاصمة النمساوية، فيينا، خطأ فادح، مناديا بجعل صوت إسرائيل مسموعا.وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أن النظام الإيراني أصبح المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بلاده لا تعتبر التهديد الإيراني لها وجوديا، وإنما يضر بمصالح العديد من الدول، على رأسها أمريكا.وشدد الجنرال موشيه بوغي يعالون على أنه بدلا من التفكير في حل عسكري، في المقام الأول، فإنه على إسرائيل الخروج باستراتيجية من خلال "استخلاص دروس القصة"، على حد قوله.وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "جويش كرونيكل" أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، جند فريقا من العلماء النوويين الإيرانيين لتفجير واحدة من أكثر المنشآت النووية الإيرانية تأمينا، في وقت سابق هذا العام.وقالت الصحيفة إن عملاء للموساد تواصلوا مع 10 علماء تقريبا، وأقنعوهم بتدمير قاعة الطرد المركزي "A1000" الواقعة تحت الأرض في منشأة نطنز، في محافظة أصفهان وسط البلاد، في أبريل/ نيسان الماضي.وأضافت الصحيفة أن العلماء الإيرانيين كانوا يظنون أنهم ينفذون هذه العملية السرية لصالح مجموعات معارضة دولية، وليس لإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/هل-تشمل-مباحثات-فيينا-التفاوض-بشأن-قدرات-إيران-الصاروخية-والدفاعية-1053498100.html
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إيران, الاتفاق النووي الإيراني

وزير دفاع إسرائيلي سابق: المشروع النووي الإيراني يجب وقفه بأسرع وقت ممكن

07:02 GMT 03.12.2021
© AFP 2021 / HAMED MALEKPOURمفاعل نووي إيراني في منشأة فورد
مفاعل نووي إيراني في منشأة فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021 / HAMED MALEKPOUR
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الجنرال موشيه بوغي يعالون، أمس الخميس، إن المشروع الإيراني يجب وقفه، نهائيا، وبأسرع وقت ممكن.
وأجرى الموقع الإلكتروني i24NEWS، لقاء مع الجنرال يعالون، ادعى من خلاله أن المفاوضات الجارية بشأن النووي الإيراني في العاصمة النمساوية، فيينا، خطأ فادح، مناديا بجعل صوت إسرائيل مسموعا.
مفاعل أراك النووي الإيراني بالماء الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
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وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أن النظام الإيراني أصبح المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بلاده لا تعتبر التهديد الإيراني لها وجوديا، وإنما يضر بمصالح العديد من الدول، على رأسها أمريكا.
وشدد الجنرال موشيه بوغي يعالون على أنه بدلا من التفكير في حل عسكري، في المقام الأول، فإنه على إسرائيل الخروج باستراتيجية من خلال "استخلاص دروس القصة"، على حد قوله.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "جويش كرونيكل" أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، جند فريقا من العلماء النوويين الإيرانيين لتفجير واحدة من أكثر المنشآت النووية الإيرانية تأمينا، في وقت سابق هذا العام.
وقالت الصحيفة إن عملاء للموساد تواصلوا مع 10 علماء تقريبا، وأقنعوهم بتدمير قاعة الطرد المركزي "A1000" الواقعة تحت الأرض في منشأة نطنز، في محافظة أصفهان وسط البلاد، في أبريل/ نيسان الماضي.
وأضافت الصحيفة أن العلماء الإيرانيين كانوا يظنون أنهم ينفذون هذه العملية السرية لصالح مجموعات معارضة دولية، وليس لإسرائيل.
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