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https://arabic.sputniknews.com/20211203/مبادرة-بابا-الفاتيكان-نقل-50-مهاجرا-في--قبرص-إلى-مكان-آخر-1053522892.html
مبادرة بابا الفاتيكان... نقل 50 مهاجرا في قبرص إلى مكان آخر
مبادرة بابا الفاتيكان... نقل 50 مهاجرا في قبرص إلى مكان آخر
كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن 50 مهاجرا في قبرص سينتقلون إلى مكان آخر بمبادرة من البابا فرنسيس الذي يزور حاليا الجزيرة الواقعة شرقي البحر المتوسط. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T16:59+0000
2021-12-03T16:59+0000
2021-12-03T16:59+0000
قبرص
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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ومن بين الخمسين مهاجرا الذين شملتهم مبادرة البابا شخصين عالقين في المنطقة المحرمة الفاصلة بين شطري الجزيرة منذ خمسة أشهر، بحسب بيان لوزارة الداخلية القبرصية نقلته وكالة "رويترز".وأضاف بيان الوزارة: "هذا العمل الرمزي اعتراف بالصعوبات التي تواجهها قبرص من تدفق متزايد للمهاجرين عليها عبر الخط الأخضر" في إشارة إلى خط التقسيم الذي يفصل بين شطري الجزيرة.وقال مسؤولون في هيئة السجون القبرصية إن من بين المهاجرين الخمسين الذين شملتهم مبادرة البابا 10 أودعوا السجن بعد دخولهم البلاد بطريق غير قانوني.وكانت الوكالة قد نقلت أواخر الشهر الماضي عن مصدر في الفاتيكان لم تسمه أن المهاجرين الخمسين سيُنقلون إلى إيطاليا بعد سفر البابا.وأضاف المصدر وقتها أنه من المرحج بشكل كبير ألا يغادروا الجزيرة قبل عيد الميلاد مرجعا ذلك إلى "أسباب لوجستية".وأمس الخميس بدأ البابا فرنسيس زيارة إلى قبرص تستغرق 3 أيام.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/اعتقال-رجل-يحمل-سكينا-أثناء-ترأس-البابا-فرنسيس-قداسا-في-قبرص-1053505515.html
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قبرص, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
مبادرة بابا الفاتيكان... نقل 50 مهاجرا في قبرص إلى مكان آخر
كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن 50 مهاجرا في قبرص سينتقلون إلى مكان آخر بمبادرة من البابا فرنسيس الذي يزور حاليا الجزيرة الواقعة شرقي البحر المتوسط.
ومن بين الخمسين مهاجرا الذين شملتهم مبادرة البابا شخصين عالقين في المنطقة المحرمة الفاصلة بين شطري الجزيرة منذ خمسة أشهر، بحسب بيان لوزارة الداخلية القبرصية نقلته وكالة "رويترز".
وأضاف بيان الوزارة: "هذا العمل الرمزي اعتراف بالصعوبات التي تواجهها قبرص من تدفق متزايد للمهاجرين عليها عبر الخط الأخضر" في إشارة إلى خط التقسيم الذي يفصل بين شطري الجزيرة.
وقال مسؤولون في هيئة السجون القبرصية إن من بين المهاجرين الخمسين الذين شملتهم مبادرة البابا 10 أودعوا السجن بعد دخولهم البلاد بطريق غير قانوني.
وكانت الوكالة قد نقلت أواخر الشهر الماضي عن مصدر في الفاتيكان لم تسمه أن المهاجرين الخمسين سيُنقلون إلى إيطاليا بعد سفر البابا.
وأضاف المصدر وقتها أنه من المرحج بشكل كبير ألا يغادروا الجزيرة قبل عيد الميلاد مرجعا ذلك إلى "أسباب لوجستية".
وأمس الخميس بدأ
البابا فرنسيس
زيارة إلى قبرص تستغرق 3 أيام.