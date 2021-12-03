https://arabic.sputniknews.com/20211203/مدير-مشروع-أكبر-ملاعب-كأس-العالم-2022-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-جاهزية-الاستاد-والتجربة-الروسية-1053504183.html

مدير مشروع أكبر ملاعب كأس العالم 2022 يتحدث لـ"سبوتنيك" عن جاهزية "الاستاد" والتجربة الروسية

مدير مشروع أكبر ملاعب كأس العالم 2022 يتحدث لـ"سبوتنيك" عن جاهزية "الاستاد" والتجربة الروسية

يعتبر "استاد لوسيل" أكبر الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم 2022، التي تحتضنها قطر العام المقبل. 03.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-03T09:22+0000

2021-12-03T09:22+0000

2021-12-03T10:00+0000

مجتمع

رياضة

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وفي لقاء مع "سبوتنيك"، تحدث تميم العابد، ممثل اللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر، مدير مشروع "استاد لوسيل"قائلا: "من المقرر أن يستضيف الملعب نهائي كأس العالم 2022، بالإضافة لـ9 مباريات ضمن البطولة نفسها.تصل طاقته الاستيعابية من 80 إلى 85 ألف متفرج، وتمثل الـ80 ألف الحد الأدنى من المقاعد التي تتميز بالرؤية الواضحة.الملعب عملاق حيث تم استخدام 30 ألف طن من الحديد في بنائه و280 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة.كما ويحتوي على مرافق للإعلاميين واستدويوهات بث وصالات ضيافة وغرف خاصة لفرق الاستقبال وعددها 103 غرف.وحول كيفية التحضير لاستقبال المشجعين الأجانب من خارج الملعب والإرشادات الإعلامية لذلك؟وحول التعاون الروسي القطري والاستفادة من التجربة الروسية في التنظيم، وتواجد فريق عمل قطري في عدد من الملاعب الروسية للحصول على الاحتكاك مع فعاليات التنظيم من الملاعب.أجاب العابد، تبادل المعلومات والتجارب بين الدول المستضيفة خلال بطولة كأس العالم، امر متبع بشكل دائم ومتكرر من بطولة لأخرى، لتكسب كل دولة مستضيفة للبطولة من الدولة التي سبقتها من تجاربها الامنية واللوجستية وتجربة الجماهير وراحتهم.وقد سافر فريق عملاق من قطر الى روسيا خلال كأس العالم ويمثل كل الجهات الإدارية والوزارات والهيئات للإحتكاك بنظرائهم في روسيا لإكتساب التجارب عديدة تغطي جميع صفات البطولة.كلمة تحب ان توجهها للجماهير الراغبة بحضور المونديال؟أجاب العابد، تفضلو الى قطر، والضيافة العربية معروفة والضيافة لدينا لاتوصف حتى تجربوها وهي عالمية وكرم غير مسبق وأتكلم عن ذلك عن تجربة كوني أحد سكان قطر منذ الطفولة ، وانشالله سيكون كأس عالم لاينسى.

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مجتمع, رياضة