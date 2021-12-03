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https://arabic.sputniknews.com/20211203/مدير-مشروع-أكبر-ملاعب-كأس-العالم-2022-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-جاهزية-الاستاد-والتجربة-الروسية-1053504183.html
مدير مشروع أكبر ملاعب كأس العالم 2022 يتحدث لـ"سبوتنيك" عن جاهزية "الاستاد" والتجربة الروسية
مدير مشروع أكبر ملاعب كأس العالم 2022 يتحدث لـ"سبوتنيك" عن جاهزية "الاستاد" والتجربة الروسية
يعتبر "استاد لوسيل" أكبر الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم 2022، التي تحتضنها قطر العام المقبل. 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T09:22+0000
2021-12-03T10:00+0000
مجتمع
رياضة
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وفي لقاء مع "سبوتنيك"، تحدث تميم العابد، ممثل اللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر، مدير مشروع "استاد لوسيل"قائلا: "من المقرر أن يستضيف الملعب نهائي كأس العالم 2022، بالإضافة لـ9 مباريات ضمن البطولة نفسها.تصل طاقته الاستيعابية من 80 إلى 85 ألف متفرج، وتمثل الـ80 ألف الحد الأدنى من المقاعد التي تتميز بالرؤية الواضحة.الملعب عملاق حيث تم استخدام 30 ألف طن من الحديد في بنائه و280 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة.كما ويحتوي على مرافق للإعلاميين واستدويوهات بث وصالات ضيافة وغرف خاصة لفرق الاستقبال وعددها 103 غرف.وحول كيفية التحضير لاستقبال المشجعين الأجانب من خارج الملعب والإرشادات الإعلامية لذلك؟وحول التعاون الروسي القطري والاستفادة من التجربة الروسية في التنظيم، وتواجد فريق عمل قطري في عدد من الملاعب الروسية للحصول على الاحتكاك مع فعاليات التنظيم من الملاعب.أجاب العابد، تبادل المعلومات والتجارب بين الدول المستضيفة خلال بطولة كأس العالم، امر متبع بشكل دائم ومتكرر من بطولة لأخرى، لتكسب كل دولة مستضيفة للبطولة من الدولة التي سبقتها من تجاربها الامنية واللوجستية وتجربة الجماهير وراحتهم.وقد سافر فريق عملاق من قطر الى روسيا خلال كأس العالم ويمثل كل الجهات الإدارية والوزارات والهيئات للإحتكاك بنظرائهم في روسيا لإكتساب التجارب عديدة تغطي جميع صفات البطولة.كلمة تحب ان توجهها للجماهير الراغبة بحضور المونديال؟أجاب العابد، تفضلو الى قطر، والضيافة العربية معروفة والضيافة لدينا لاتوصف حتى تجربوها وهي عالمية وكرم غير مسبق وأتكلم عن ذلك عن تجربة كوني أحد سكان قطر منذ الطفولة ، وانشالله سيكون كأس عالم لاينسى.
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مجتمع, رياضة

مدير مشروع أكبر ملاعب كأس العالم 2022 يتحدث لـ"سبوتنيك" عن جاهزية "الاستاد" والتجربة الروسية

09:22 GMT 03.12.2021 (تم التحديث: 10:00 GMT 03.12.2021)
© Sputnik . Johnny Eliasتميم العابد، ممثل اللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر، مدير مشروع "استاد لوسيل"
تميم العابد، ممثل اللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر، مدير مشروع استاد لوسيل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Sputnik . Johnny Elias
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يعتبر "استاد لوسيل" أكبر الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم 2022، التي تحتضنها قطر العام المقبل.
وفي لقاء مع "سبوتنيك"، تحدث تميم العابد، ممثل اللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر، مدير مشروع "استاد لوسيل"
قائلا: "من المقرر أن يستضيف الملعب نهائي كأس العالم 2022، بالإضافة لـ9 مباريات ضمن البطولة نفسها.
تصل طاقته الاستيعابية من 80 إلى 85 ألف متفرج، وتمثل الـ80 ألف الحد الأدنى من المقاعد التي تتميز بالرؤية الواضحة.
الملعب عملاق حيث تم استخدام 30 ألف طن من الحديد في بنائه و280 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة.
كما ويحتوي على مرافق للإعلاميين واستدويوهات بث وصالات ضيافة وغرف خاصة لفرق الاستقبال وعددها 103 غرف.
وحول كيفية التحضير لاستقبال المشجعين الأجانب من خارج الملعب والإرشادات الإعلامية لذلك؟

أجاب العابد، يتكون سكان دولة قطر بالإضافة لسكان البلد من عدد من الجاليات بما لا يقل عن 130 جنسية، فالدولة متعودة على الثقافات المختلفة، وتجربة الجمهور من كل أنحاء العالم مدروسة بعناية فائقة وسيتم توظيف فرق من المرشدين والمتطوعين من عدة لغات للاستقبال بالإضافة للإرشادات المطبوعة والتطبيقات الإلكترونية وعدة وسائل لتسهل حركة الجمهور خلال البطولة، من حيث طرق المواصلات والإقامة والوصول للملاعب .

وحول التعاون الروسي القطري والاستفادة من التجربة الروسية في التنظيم، وتواجد فريق عمل قطري في عدد من الملاعب الروسية للحصول على الاحتكاك مع فعاليات التنظيم من الملاعب.
أجاب العابد، تبادل المعلومات والتجارب بين الدول المستضيفة خلال بطولة كأس العالم، امر متبع بشكل دائم ومتكرر من بطولة لأخرى، لتكسب كل دولة مستضيفة للبطولة من الدولة التي سبقتها من تجاربها الامنية واللوجستية وتجربة الجماهير وراحتهم.
وقد سافر فريق عملاق من قطر الى روسيا خلال كأس العالم ويمثل كل الجهات الإدارية والوزارات والهيئات للإحتكاك بنظرائهم في روسيا لإكتساب التجارب عديدة تغطي جميع صفات البطولة.
كلمة تحب ان توجهها للجماهير الراغبة بحضور المونديال؟
أجاب العابد، تفضلو الى قطر، والضيافة العربية معروفة والضيافة لدينا لاتوصف حتى تجربوها وهي عالمية وكرم غير مسبق وأتكلم عن ذلك عن تجربة كوني أحد سكان قطر منذ الطفولة ، وانشالله سيكون كأس عالم لاينسى.
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