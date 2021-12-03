تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/مصر-تصنع-رادارا-ثنائي-الأبعاد-لكشف-الأهداف-المنخفضة-والمتوسطة-صورة-1053517686.html
مصر تصنع رادارا ثنائي الأبعاد لكشف الأهداف المنخفضة والمتوسطة... صورة
مصر تصنع رادارا ثنائي الأبعاد لكشف الأهداف المنخفضة والمتوسطة... صورة
تمتلك مصر صناعات عسكرية تنتج أنواعا مختلفة من الأسلحة ووسائل الرصد الراداري، التي تم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، أمس... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T14:09+0000
2021-12-03T14:09+0000
2021-12-03T14:09+0000
إيديكس 2021
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053473474_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_223083f560fd68e4f0b3e0bcc9916906.jpg
وكان رادار "إيسر - 32 بي" أحد المنتجات العسكرية المصرية، التي تم عرضها في "إيديكس 2021"، وهو رادار ثنائي الأبعاد مصمم لاكتشاف الأهداف التي تحلق على الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة.ويصل مدى الرادار إلى 250 كيلومترا، وتقول البيانات المنشورة عنه خلال معرض "إيديكس 2021" إن كفاءته في رصد الأهداف الجوية تصل إلى 90 في المئة.ويمكن للرادار "إيسر - 32 بي" سد ثغرات الحقل الراداري التي يمكن لطيران العدو استغلالها لاختراق المجال الجوي الذي يعمل فيه.وتم تصميم الرادار المصري لتكون عملية ربطه مع مراكز القيادة والسيطرة الآلية بجميع أنواعها، ممكنة، أيا كانت بروتوكولات الربط التي تعتمد عليها.وأهم ما يميز الرادار المصري الجديد هو أنه يمثل محطة رادار محمولة على مركبة تجعل عملية حشده لسد ثغرات رادارية أثناء الحرب أمرا ممكنا.وستخدم رادار "إيسر - 32 بي" المصري تكنولوجيا الهوائيات المصفوفة ويعتمد على أحدث التقنيات في عملية معالجة البيانات ووسائل العرض الإلكترونية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053473474_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_afe39fd46fb8ae47d17e59a9a4a4feb2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر
مصر تصنع رادارا ثنائي الأبعاد لكشف الأهداف المنخفضة والمتوسطة... صورة
تمتلك مصر صناعات عسكرية تنتج أنواعا مختلفة من الأسلحة ووسائل الرصد الراداري، التي تم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، أمس الخميس.
وكان رادار "إيسر - 32 بي" أحد المنتجات العسكرية المصرية، التي تم عرضها في
"إيديكس 2021"
، وهو رادار ثنائي الأبعاد مصمم لاكتشاف الأهداف التي تحلق على الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة.
ويصل مدى الرادار إلى 250 كيلومترا، وتقول البيانات المنشورة عنه خلال معرض "إيديكس 2021" إن كفاءته في رصد الأهداف الجوية تصل إلى 90 في المئة.
ويمكن للرادار "إيسر - 32 بي" سد ثغرات الحقل الراداري التي يمكن لطيران العدو استغلالها لاختراق المجال الجوي الذي يعمل فيه.
وتم تصميم الرادار المصري لتكون عملية ربطه مع مراكز القيادة والسيطرة الآلية بجميع أنواعها، ممكنة، أيا كانت بروتوكولات الربط التي تعتمد عليها.
وأهم ما يميز الرادار المصري الجديد هو أنه يمثل محطة رادار محمولة على مركبة تجعل عملية حشده لسد ثغرات رادارية أثناء الحرب أمرا ممكنا.
وستخدم رادار "إيسر - 32 بي" المصري تكنولوجيا الهوائيات المصفوفة ويعتمد على أحدث التقنيات في عملية معالجة البيانات ووسائل العرض الإلكترونية.