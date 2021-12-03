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إيديكس 2021
انطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2021" في مصر، يوم 29 نوفمبر، بمشاركة نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211203/مصر-تصنع-رادارا-ثنائي-الأبعاد-لكشف-الأهداف-المنخفضة-والمتوسطة-صورة-1053517686.html
مصر تصنع رادارا ثنائي الأبعاد لكشف الأهداف المنخفضة والمتوسطة... صورة
مصر تصنع رادارا ثنائي الأبعاد لكشف الأهداف المنخفضة والمتوسطة... صورة
تمتلك مصر صناعات عسكرية تنتج أنواعا مختلفة من الأسلحة ووسائل الرصد الراداري، التي تم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، أمس... 03.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-03T14:09+0000
2021-12-03T14:09+0000
إيديكس 2021
مصر
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وكان رادار "إيسر - 32 بي" أحد المنتجات العسكرية المصرية، التي تم عرضها في "إيديكس 2021"، وهو رادار ثنائي الأبعاد مصمم لاكتشاف الأهداف التي تحلق على الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة.ويصل مدى الرادار إلى 250 كيلومترا، وتقول البيانات المنشورة عنه خلال معرض "إيديكس 2021" إن كفاءته في رصد الأهداف الجوية تصل إلى 90 في المئة.ويمكن للرادار "إيسر - 32 بي" سد ثغرات الحقل الراداري التي يمكن لطيران العدو استغلالها لاختراق المجال الجوي الذي يعمل فيه.وتم تصميم الرادار المصري لتكون عملية ربطه مع مراكز القيادة والسيطرة الآلية بجميع أنواعها، ممكنة، أيا كانت بروتوكولات الربط التي تعتمد عليها.وأهم ما يميز الرادار المصري الجديد هو أنه يمثل محطة رادار محمولة على مركبة تجعل عملية حشده لسد ثغرات رادارية أثناء الحرب أمرا ممكنا.وستخدم رادار "إيسر - 32 بي" المصري تكنولوجيا الهوائيات المصفوفة ويعتمد على أحدث التقنيات في عملية معالجة البيانات ووسائل العرض الإلكترونية.
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مصر تصنع رادارا ثنائي الأبعاد لكشف الأهداف المنخفضة والمتوسطة... صورة

14:09 GMT 03.12.2021
© Sputnik . Alaa El-Motery الجناح الأمريكي بمعرض "إيديكس 2021"
الجناح الأمريكي بمعرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
© Sputnik . Alaa El-Motery
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تمتلك مصر صناعات عسكرية تنتج أنواعا مختلفة من الأسلحة ووسائل الرصد الراداري، التي تم عرضها في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، الذي اختتم فعالياته، أمس الخميس.
وكان رادار "إيسر - 32 بي" أحد المنتجات العسكرية المصرية، التي تم عرضها في "إيديكس 2021"، وهو رادار ثنائي الأبعاد مصمم لاكتشاف الأهداف التي تحلق على الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة.
© Sputnik . Ahmed Abdel-Wahabرادار "إيسر - 32 بي" المصري، في "إيديكس 2021"
رادار إيسر - 32 بي المصري، في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
رادار "إيسر - 32 بي" المصري، في "إيديكس 2021"
© Sputnik . Ahmed Abdel-Wahab
ويصل مدى الرادار إلى 250 كيلومترا، وتقول البيانات المنشورة عنه خلال معرض "إيديكس 2021" إن كفاءته في رصد الأهداف الجوية تصل إلى 90 في المئة.
ويمكن للرادار "إيسر - 32 بي" سد ثغرات الحقل الراداري التي يمكن لطيران العدو استغلالها لاختراق المجال الجوي الذي يعمل فيه.
وتم تصميم الرادار المصري لتكون عملية ربطه مع مراكز القيادة والسيطرة الآلية بجميع أنواعها، ممكنة، أيا كانت بروتوكولات الربط التي تعتمد عليها.
وأهم ما يميز الرادار المصري الجديد هو أنه يمثل محطة رادار محمولة على مركبة تجعل عملية حشده لسد ثغرات رادارية أثناء الحرب أمرا ممكنا.
وستخدم رادار "إيسر - 32 بي" المصري تكنولوجيا الهوائيات المصفوفة ويعتمد على أحدث التقنيات في عملية معالجة البيانات ووسائل العرض الإلكترونية.
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